Ba người gian lận tài khoản của Vietnam Airlines

Đặng Thị Lệ Hằng, 31 tuổi; Đặng Thị Tiểu Kiều, 32 tuổi; Trịnh Ngọc Tuấn, 29 tuổi bị cáo buộc tạo tài khoản Bông Sen Vàng ảo của Vietnam Airlines, gây thiệt hại hơn 16,6 tỷ đồng.

Ba người vừa bị VKSND Hà Nội truy tố về tội Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác, theo điều 289, khoản 2, điểm d Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngày 27/12/2019, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) có công văn gửi Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội tố cáo những bị can nêu trên đã thực hiện các giao dịch gian lận tài khoản Bông Sen Vàng.

Nhà chức trách xác định, từ tháng 6/2016 đến tháng 12/2019, Hằng, Kiều, Tuấn đã lấy thông tin khách hàng không phải là hội viên của Vietnam Airlines rồi lập các tài khoản ảo trên website của hãng. Các bị can tích điểm "dặm bay" của các khách hàng này đổi lấy vé máy bay đem bán. Các bị can còn truy cập vào tài khoản hội viên Bông Sen Vàng thật thay đổi thông tin về số điện thoại, email và lấy thưởng bất hợp pháp.

VKSND Hà Nội xác định hành vi của các bị can đã gây thiệt hại cho Vietnam Airlines hơn 16,6 tỷ đồng. Trong đó, Hằng gây thiệt hại hơn 15,4 tỷ đồng, Kiều gây thiệt hại 418 triệu đồng, Tuấn gây thiệt hại 750 triệu đồng.

Bị can Hằng đã bồi thường 150 triệu đồng, Tuấn đã bồi thường 400 triệu đồng. Vietnam Airlines đề nghị xử lý các bị can theo quy định của pháp luật và bồi thường thiệt hại cho Vietnam Airlines.

Nguyễn Hưng