Ba người gia đình bên nội tra tấn bé gái 13 tuổi bị bắt

Thái NguyênBà nội của bé gái 13 tuổi cùng hai người khác bị bắt, sau khi túm tóc nạn nhân đánh liên tục bằng gậy gỗ, sống dao, chổi, chảo... trong suốt nhiều giờ.

Chiều 21/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Bích Hằng (56 tuổi, bà nội cháu bé); Lương Quốc Trung (54 tuổi, chồng thứ hai của bà Hằng) và Nguyễn Ngọc Thành (60 tuổi, anh bà Hằng) về tội Cố ý gây thương tích theo khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Hằng có tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trung có 4 tiền án về tội Trộm cắp và Cố ý gây thương tích, còn Thành có 2 tiền án lừa đảo và mua bán ma túy. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy Hằng và Thành dương tính với ma túy.

Từ trái qua: bị can Thành, Hằng, Trung. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, bé gái 13 tuổi sống cùng bố và bà nội ở phường Linh Sơn, sau khi bố mẹ ly hôn từ 12 năm trước. Tuy nhiên, thời gian gần đây bé bị bà Hằng phàn nàn nhiều, nên ở với mẹ nhiều hơn.

Khoảng 22h ngày 16/11, sau 2 ngày cuối tuần chơi với mẹ đẻ, bé gái quay lại nhà bà nội. Lúc này, bà Hằng và ông Trung cho rằng bé gái "ăn trộm tiền" nên tra khảo; túm tóc đánh bằng cây gỗ, sống dao, chổi lau nhà...

Do bị đánh quá đau, nạn nhân phải nhận là đã lấy cắp tiền để họ dừng tay, theo công an.

Bé gái bị thương tích khắp người. Ảnh: Quỳnh Trang

Tuy nhiên, ông Thành vặn tay bé gái, yêu cầu trả lại tiền. Vì không lấy trộm nên bé không trả lời được. Ông Thành và Trung kéo bé xuống khu vực cạnh nhà bếp tiếp tục đánh, ép phải khai và giao nộp số tiền bị cho là lấy trộm.

Sau 4 tiếng bị tra tấn liên tục "như thời trung cổ", đến khoảng 2h sáng 17/11, nạn nhân bật dậy, trèo qua cửa sổ phòng bếp rồi nhảy ra ngoài, tháo chạy qua cánh đồng sau nhà. Khi thấm mệt, em nằm ngủ gục ở vệ đường đến 5h sáng thì được người dân cứu giúp trong tình trạng tím bầm toàn thân.

"Bà nội nói rằng em lấy 3,5 triệu đồng nên cùng mọi người hùa vào đánh đập tới tấp. Nhưng sự thật là em không lấy trộm tiền của bà", bé gái kể.

Hiện bé vẫn nằm viện trong tình trạng tím khắp người. Ảnh: Linh Đan

Hiện, bé gái vẫn phải nằm viện điều trị. Kết quả giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể xác định nạn nhân bị tổn thương 5%.

Phạm Dự