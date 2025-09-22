Ba người chết ở Australia vì nhà mạng mất sóng

Nhà mạng Optus hứng chỉ trích sau sự cố mất sóng diện rộng, khiến hàng trăm người không thể gọi dịch vụ cấp cứu, dẫn đến ba trường hợp tử vong.

Sự cố mất sóng của nhà mạng Optus khiến hơn 600 cuộc gọi đến dịch vụ khẩn cấp đã không thể kết nối trong suốt 13 giờ hôm 18/9, chủ yếu ở Nam Australia, Tây Australia và Lãnh thổ Bắc Australia. Tuy nhiên, 40 giờ sau, tập đoàn viễn thông Optus mới thông báo cho công chúng về sự cố, truyền thông Australia hôm nay đưa tin.

Optus cũng làm trái quy trình khi không báo cho cơ quan quản lý, cho đến khi vấn đề được giải quyết, theo Cơ quan Thông tin và Truyền thông Australia (Acma).

Trong cuộc họp báo chiều 19/9, Stephen Rue, CEO Optus, chỉ nói rằng sự cố xảy ra do lỗi kỹ thuật trong quá trình nâng cấp mạng. Một cuộc kiểm tra tình trạng an toàn được tiến hành sau khi dịch vụ mạng khôi phục cho thấy ba người đã tử vong liên quan trực tiếp đến sự cố mất mạng, gồm một người đàn ông 49 tuổi và một người 49 tuổi ở thành phố Perth, thủ phủ bang Tây Australia, cùng một phụ nữ 68 tuổi ở Adelaide, thủ phủ bang Nam Australia.

Một cửa hàng của Optus tại Sydney, Australia tháng 11/2023. Ảnh: Reuters

Theo ông Rue, công ty không biết đến sự cố trong suốt 13 giờ. Nhiều khách hàng đã cố thông báo với công ty rằng dịch vụ mạng bị gián đoạn, nhưng không được chuyển lên cấp trên hoặc xử lý "như mong đợi", ông nói.

"Tôi vô cùng thương tiếc các trường hợp tử vong, những người không thể tiếp cận được dịch vụ khẩn cấp lúc cần", ông Rue nói hôm 21/9, đồng thời cam kết không để sự cố tương tự xảy ra. Ông cũng xin lỗi công chúng và gia đình những người thiệt mạng vì "sự cố không thể chấp nhận" này.

Phát ngôn viên của Acma cho biết cơ quan quản lý "rất quan ngại" về tình hình và cách xử lý của Optus.

"Người dân Australia phải có khả năng liên hệ với các dịch vụ khẩn cấp bất cứ khi nào họ cần giúp đỡ. Đây là trách nhiệm cơ bản nhất của mọi nhà cung cấp dịch vụ viễn thông đối với công chúng", người phát ngôn cho hay.

Bộ trưởng Truyền thông Australia Anika Wells ngày 22/9 cho hay giới chức đang điều tra sự cố và khẳng định Optus "sẽ phải chịu trách nhiệm vì thất bại này". Bà cho rằng các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông "không có lý do gì" để biện minh cho việc người dân không thể gọi tới dịch vụ khẩn cấp.

Optus, thuộc sở hữu của Tập đoàn Viễn thông Singapore, là nhà mạng lớn thứ hai ở Australia. Optus từng không cung cấp quyền truy cập dịch vụ gọi khẩn cấp cho 2.145 người trong một lần gián đoạn hoạt động hồi năm 2023 và không kiểm tra 369 người bị ảnh hưởng. Công ty sau đó bị phạt hơn 8 triệu USD.

Optus cũng phải hứng chịu một cuộc tấn công mạng vào năm 2022, ảnh hưởng đến dữ liệu của khoảng 9,5 triệu người Australia. Cựu CEO Kelly Bayer Rosmarin đã từ chức sau những sự cố trước đó và Rue tiếp quản vào tháng 11/2024. Thủ tướng Australia cho rằng ông Rue nên cân nhắc từ chức sau sự cố lần này.

Huyền Lê (Theo BBC, Reuters)