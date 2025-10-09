Nhóm tài xế cãi vã, dừng xe gây ùn tắc kéo dài bị điều tra

Lâm ĐồngCho rằng bị vượt ẩu, tài xế xe đầu kéo phóng lên chặn đầu xe khách, 3 người lao vào ẩu đả nhau khiến tuyến quốc lộ 14 qua xã Đắk Mil bị ùn tắc kéo dài.

3 người liên quan sự việc là Nguyễn Như Vũ, Phạm Thanh Trung và Trình Văn Đại (29-50 tuổi) đã bị Công an tỉnh Lâm Đồng ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng, ngày 8/10.

3 người bị tạm giữ khẩn cấp sau khi chặn xe nhau gây rối trước trạm thu phí ở xã Đắk Mil. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra ban đầu, chiều 7/10, Vũ điều khiển xe đầu kéo chạy trên quốc lộ 14, đoạn qua thôn Trúc Sơn, xã Cư Jút thì bị xe khách do Phạm Thanh Trung cầm lái vượt lên. Cho rằng bị vượt ẩu, ép xe mình, Vũ vượt lên chặn đầu xe khách ngay luồng cửa ra của Trạm thu phí Toàn Mỹ 14, xã Đắk Mil.

Vũ xuống xe cãi vã rồi lao vào đánh nhau với tài xế Trung và phụ xe Đại. Khi Trung và Đại trở lại xe khách để đi tiếp, Vũ vẫn tiếp tục điều khiển xe đầu kéo chặn lại.

Sự việc khiến giao thông khu vực trạm thu phí ùn tắc, nhiều người dân quay video đăng tải lên mạng xã hội, tạo ra dư luận xấu.

Hiện trường xe đầu kéo và xe khách Thanh Thảo chặn nhau, ẩu đả, gây náo loạn trên quốc lộ 14 tại Trạm thu phí Toàn Mỹ 14, xã Đắk Mil. Ảnh: Công an cung cấp

Công an xã Đắk Mil có mặt ngay sau đó, mời ba người về trụ sở làm việc.

Khải Nguyên