Ba người bị phạt vì giăng lưới đánh cầu lông giữa đường TP HCM

Nhóm người giăng lưới trên đường để đánh cầu lông, cản trở xe qua lại trong khu dân cư ở phường Bình Trưng bị phạt 225.000 đồng.

Ngày 19/8, Công an phường Bình Trưng (TP Thủ Đức cũ) lập biên bản xử phạt ba người đàn ông về hành vi chơi thể thao trái phép trên đường bộ, theo Nghị định 168/2024.

Ba người bị phạt vì chặn đường, giăng lưới đánh cầu lông ở TP HCM Camera hành trình trên ôtô ghi cảnh nhóm người chặn đường, giăng lưới đánh cầu lông.

Trước đó, nam tài xế 33 tuổi lái xe trong khu dân cư Văn Minh, phường Bình Trưng, bị chặn đường bởi nhóm người giăng lưới để đánh cầu lông. Anh xuống xe góp ý việc chiếm dụng đường gây cản trở giao thông nhưng xảy ra tranh cãi.

Làm việc với công an, nhóm người cho biết thường giăng lưới trước nhà khoảng 40 phút vào sáng sớm để đánh cầu lông cùng hàng xóm, không lường trước ảnh hưởng giao thông.

Hồi cuối tháng 3, hai người giăng lưới, đặt bàn đánh bóng giữa đường hẻm ở quận Gò Vấp cũ cũng bị xử phạt.

Đình Văn