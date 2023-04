'Ba người bị nghi can ma tuý tông chết là sự cố rất đáng tiếc'

Long AnLãnh đạo công an tỉnh nói kế hoạch bắt vụ vận chuyển ma túy đã tính toán kỹ, song nghi can quá manh động tông 3 người tử vong, đây là sự cố rất đáng tiếc.

Trưa 22/4, lãnh đạo UBND, Công an tỉnh Long An đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình thiếu tá Nguyễn Xuân Hào, Đội CSGT Công an huyện Đức Hòa, và gia đình 2 người dân tử vong trong vụ cảnh sát chặn ôtô chở ma tuý chiều hôm qua.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh, đây là chuyên án triệt phá đường dây ma túy. Quá trình lực lượng chốt chặn, vây bắt ôtô chở hàng cấm đã được tính toán kỹ, phối hợp đúng quy trình, nhưng nghi can quá manh động. "Chúng tôi rất lấy làm tiếc về sự mất mát của các gia đình", ông này nói và cho biết chưa thể cung cấp thông tin liên quan đến các nghi can do vụ án đang được điều tra mở rộng với nhiều người.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định hai nghi can là người địa phương, trên ôtô có nhiều gói ma túy. Trong sáng nay lực lượng chức năng đã khám xét nơi ở của họ, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Phá cửa ôtô, khống chế hai kẻ chở hàng cấm tông chết ba người

Hôm qua, khoảng 17h, Công an huyện Đức Hòa phối hợp cơ quan chức năng, trong đó có thiếu tá CSGT Nguyễn Xuân Hào, tuần tra tại xã Mỹ Hạnh Nam để bắt tội phạm vận chuyển ma tuý. Nhận tin ôtô 5 chỗ khả nghi đang chạy về hướng TP HCM với tốc độ rất nhanh, một CSGT trong tổ công tác đi bộ ra giữa đường yêu cầu ôtô bán tải và xe lôi (chở hàng) dừng lại thành hàng ngang, đề nghị các xe máy di chuyển ra chỗ khác. Thiếu tá Hào và một số cảnh sát mặc thường phục cũng đến hỗ trợ.

Tổ công tác yêu cầu ôtô 5 chỗ dừng lại để kiểm tra nhưng tài xế không chấp hành, tông thẳng vào nhóm cảnh sát và vài người dân còn kẹt trên đường. Thiếu tá Hào, anh Huỳnh Nguyễn Chí Mẫn (29 tuổi) và bà Phan Thị Kim Thanh (50 tuổi) bị ôtô tông trực diện, tử vong. Sự việc xảy ra trong vài giây, được camera an ninh nhà dân ghi lại.

Ôtô sau đó lật ngang, tài xế và một thanh niên khác cố thủ bên trong. Cảnh sát phải phá cửa kính, khống chế hai nghi can đưa về trụ sở.

