Ba người bị lũ cuốn

Hà TĩnhHai phụ nữ và một trẻ em ở huyện Hương Khê đang đi trên đường ngập thì sẩy chân vào vũng sâu, bị nước cuốn mất tích.

Lúc 10h ngày 30/10, chị Tống Thị Trang, 33 tuổi và Nguyễn Thị Hoa, 31 tuổi, trú xã Hà Linh, huyện Hương Khê, đi dọn vệ sinh trại gà cách nhà hơn một km, trên đường về gần nhà văn hóa thôn 12 thì bị nước lũ cuốn mất tích.

Người dân dừng xe bên đường ở xã Hà Linh để tìm kiếm chị Hoa, tối 30/10. Ảnh: Hùng Lê

15h cùng ngày, người thân không thấy hai chị trở về nên trình báo lực lượng chức năng. Do mưa lớn, đường ngập 0,5-0,7 nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Cuối giờ chiều, thi thể chị Trang được phát hiện tại nhà văn hóa thôn 12.

Đến tối, hàng chục người vẫn đang đang tìm kiếm chị Hoa. Hai nạn nhân là chị em dâu, mỗi người có 2-3 con nhỏ, gia cảnh khó khăn.

Tại xã Hương Thủy, lúc 15h30 hôm nay, em Nguyễn Văn Dũng, 13 tuổi, đi bộ trên đường ngập 0,3-0,5 m ở thôn 6, bị sẩy chân vào vũng nước sâu và bị nhấn chìm. Hơn 20h30, thi thể nạn nhân được tìm thấy ở gần vị trí gặp nạn.

Nhà dân và đường liên thôn ở xã Hà Linh, huyện Hương Khê, ngập 0,5 m, chiều 30/10. Ảnh: Đức Hùng

Tại huyện Can Lộc, lúc 15h, nhà chức trách nhận trình báo của 9 công nhân đang thi công cao tốc bị nước lũ cô lập giữa lán trại gần sông Già, đoạn qua xã Sơn Lộc. Trước đó, do mưa nhỏ nên những người này chủ quan, sau vài tiếng mưa to thì nước dâng nhanh, không kịp rời đi.

Chính quyền đã cử cán bộ lái xuồng máy đến tiếp cận lán trại, sau hai lượt đã đưa 9 công nhân lên khu vực dân cư an toàn lúc gần 17h.

Ảnh hưởng của không khí lạnh và gió đông trên cao, hai hôm nay miền Trung mưa to, tâm mưa là Hà Tĩnh. Lượng mưa từ 19h hôm qua đến 7h sáng nay ở một số nơi đặc biệt lớn, như: Hương Trạch (Hương Khê) 100 mm, Đức Hương 280 mm, Vườn quốc gia Vũ Quang 230 mm, Đức Bồng 220 mm.

Gần 500 nhà dân trên địa bàn bị ngập 0,5-0,7 m, đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 15 ngập 0,3-0,7 m, đường sắt Bắc Nam gián đoạn vì sạt lở, hơn 4.500 học sinh phải nghỉ học... Dự báo, mưa ở Hà Tĩnh còn kéo dài tới 2/11.

Đức Hùng