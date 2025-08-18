Ba người bị khởi tố vì giết mổ, buôn bán lợn mắc dịch tả Châu Phi

Quảng TrịHai người đàn ông và một phụ nữ mua bán lợn bị dịch tả Châu Phi, giết mổ, mang đi bán.

Ngày 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố vụ án, khởi tố ba người trên, cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra hành vi Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Ba người tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, ngày 23/7, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra một lò mổ ở phường Quảng Trị, phát hiện hai người đàn ông đang giết mổ lợn. Hai con lợn không dấu kiểm dịch được chở ra chợ giao cho một người phụ nữ ở phường Quảng Trị để đi bán lẻ.

Tại lò mổ của ông Bảy, ngoài hai con giết mổ đã đưa đi, có một con đã mổ và 19 con đang được nuôi nhốt có dấu hiệu bị nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Kết quả xét nghiệm xác định 16 con đang mắc bệnh, tổng trọng lượng 742 kg.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường ngày 15/8, hiện cả nước có 926 ổ dịch tả lợn châu Phi tại 34 tỉnh thành chưa qua 21 ngày. Diễn biến dịch bệnh gia tăng mạnh và tập trung trong tháng 7 và có xu hướng giảm dần từ đầu tháng 8.

Hôm 5/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa bắt bốn người thu gom lợn ốm, yếu từ các đầu nậu rồi giết mổ. 1.600 kg thịt lợn dương tính với virus dịch tả lợn Châu Phi đã bị thu giữ.

