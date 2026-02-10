Ba người bị bắt vì bán hàng trăm máy biến áp giả

An GiangHàng trăm máy biến áp giả được Tô Hoàng Dũ và đồng phạm bán ra thị trường, tiềm ẩn nguy cơ sự cố, mất an toàn hệ thống điện.

Ngày 10/2, Công an tỉnh An Giang cho biết đã bắt tạm giam Dũ cùng Trương Văn Tiền, 47 tuổi; Ngô Hữu Chuẩn, 48 tuổi, để điều tra hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Bước đầu nhà chức trách xác định, từ năm 2019 đến nay, nhóm này đã đưa ra thị trường hàng trăm máy biến áp giả, tiêu thụ tại nhiều tỉnh miền Tây Nam Bộ và TP HCM, gây thiệt hại cho doanh nghiệp, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hệ thống điện và an ninh lưới điện.

Công an đọc lệnh khởi tố, bắt giam Tô Hoàng Dũ. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện đường dây sản xuất, tiêu thụ máy biến áp giả nhãn hiệu THIBIDI với quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh và kéo dài nhiều năm. Các nghi phạm thu mua máy biến áp đã qua sử dụng hoặc hư hỏng, sau đó phục chế, sơn sửa vỏ, quấn lại dây đồng, làm giả hồ sơ kỹ thuật, nhãn mác và tem thông số để bán ra thị trường.

Ngày 29/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường bắt quả tang nhóm Dũ vận chuyển máy biến áp giả từ kho, xưởng sản xuất tại tỉnh Tây Ninh và TP Cần Thơ để tiêu thụ tại An Giang.

Công an phát hiện các tang vật liên quan vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Khám xét các kho, xưởng và điểm mua bán, công an thu giữ 137 máy biến áp giả mang nhãn hiệu THIBIDI, tổng giá trị tương đương hàng thật ước tính trên 20 tỷ đồng, cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan.

Công an tỉnh An Giang đang mở rộng điều tra.

An Minh