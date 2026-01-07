Ba người bị bắt trong vụ làm giả giấy tờ mua bán 300 căn nhà ở xã hội

Thái NguyênHai tư vấn viên bất động sản và một người mua đầu cơ bị bắt với cáo buộc làm giả hồ sơ để trục lợi chính sách, mua nhà ở xã hội tại dự án khu dân cư Đại Thắng.

Ngày 7/1, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết Phòng cảnh sát kinh tế vừa khởi tố, tạm giam 3 người là tư vấn viên bất động sản và người thu mua nhà đầu tư, để điều tra về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, theo khoản 3 điều 341 Bộ luật Hình sự.

Dự án nhà ở khu dân cư Đại Thắng. Ảnh: Báo Thái Nguyên

Theo công an, dự án nhà ở xã hội khu dân cư Đại Thắng do Công ty cổ phần TNG Land làm chủ đầu tư. Quy mô dự án là 395 căn hộ nhà ở xã hội, gồm 361 căn hộ chung cư cao tầng và 34 căn hộ liền kề thấp tầng. Dự án đã được UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương đầu tư và Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng để khởi công từ ngày 14/3/2024.

Ngày 19/4/2024, Công ty cổ phần TNG Land đã ký hợp đồng với một số công ty để tư vấn và phân phối sản phẩm dự án. Để mua nhà ở xã hội tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên, người mua phải đảm bảo các điều kiện theo quy định pháp luật hiện hành.

Tuy nhiên, trong quá trình bán căn hộ, một số nhân viên tư vấn bất động sản đã câu kết với các người làm các loại giấy tờ giả để trục lợi chính sách nhà ở xã hội. Đến nay, chủ đầu tư Công ty cổ phần TNG Land đã ký kết hợp đồng mua bán trên 300 căn hộ với khách hàng, với tổng số tiền đặt mua nhà hơn 200 tỷ đồng.

Theo công an, hai nhân viên tư vấn bất động sản và một người thu mua nhà ở xã hội để đầu cơ đã thực hiện hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Giấy tờ giả được dùng để làm hồ sơ khống, hợp pháp hóa thủ tục trái pháp luật nhằm mua nhà ở xã hội.

Bước đầu công an xác định có 304 đơn vị, trong đó 67 đơn vị là cơ quan nhà nước, 234 doanh nghiệp, hợp tác xã, thực hiện việc xác nhận hồ sơ mua nhà ở xã hội tại khu dân cư Đại Thắng. Ngoài ra nhiều hồ sơ có dấu hiệu sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Phạm Dự