'Bà ngoại đi phượt' - nghỉ hưu như món quà

Tác giả Nguyễn Thị Minh Lý viết chuyện xin nghỉ hưu để thực hiện đam mê du lịch xuyên Việt, trong cuốn ''Bà ngoại đi phượt''.

Ấn phẩm là những ghi chép của người phụ nữ gần 60 tuổi về 37 ngày bà đi xuyên Việt trên chiếc xe tự lái. Năm 2014, tác giả xin nghỉ hưu, bán mảnh đất định dưỡng già ở Nha Trang cùng ôtô sàn gần 10 năm tuổi để đổi chiếc xe phù hợp cho chuyến đi.

Tác giả rủ thêm ba người bạn cùng xuất phát từ Hà Nội và ba người nhập đoàn ở TP HCM. Nhóm thống nhất không đặt trước khách sạn hay lên lịch trình cụ thể, quan niệm ''đã đi chơi thì phải tự do, không gò bó". Sách đưa người đọc đi từ Hà Nội vào Cà Mau, lên Hà Tiên, ra Phú Quốc rồi về theo đường biên giới Campuchia - Lào. Vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam tinh thần tự do của tác giả được hiện diện qua từng trang sách.

Tác phẩm 252 trang, do Nhà xuất bản Phụ nữ liên kết Cánh Cam Books xuất bản, phát hành. Ảnh: Cánh Cam Books

Chuyến ''đi phượt'' của tác giả và những người bạn cũng không hoàn toàn suôn sẻ. Trong chặng từ Đà Nẵng ra Quy Nhơn, một thành viên trong đoàn bất ngờ đột quỵ. Sau khoảng mười mấy ngày, người ấy hồi phục, hiện khỏe mạnh. Bà nói: "Đó là một kỷ niệm tôi nhớ mãi, bởi phượt không chỉ có niềm vui mà còn thử thách tình bạn, sự gắn kết giữa con người".

Không chỉ là chuyến xuyên Việt, tác phẩm truyền cảm hứng sống bất chấp tuổi tác và định kiến. ''Gần 60 tuổi, tóc bạc nửa đầu và mỗi lần nhuộm tóc là một tuần bị ngứa nên tôi quyết định highlight sợi đỏ, sợi vàng cho lẫn trắng đen luôn", bà viết. Theo bà, sống không chỉ tồn tại mà để cảm nhận, trải nghiệm. Bà nói: ''Tôi trở thành người bạn thân thiết của chính cơ thể mình, làm chủ cuộc đời mình''.

Triết lý ''yêu bản thân'' cũng được tác giả thể hiện rõ nét trong sách. Bà nhớ khi chuyển về nhà mới năm 2008. Bà mua chiếc xích đu để tự thưởng cho bản thân, hiện thực hóa ký ức tuổi thơ về những khung cảnh thường thấy ở châu Âu. Trước đó ở một chương trình truyền hình, tác giả từng nêu quan điểm: ''Tôi sống không phải để được công nhận mà để tự thấu hiểu và trân trọng. Tôi không đợi may mắn, tôi chủ động sống với đam mê, có khí chất, có cảm xúc riêng".

Sách có giọng kể chân thật, hài hước, đôi lúc thể hiện sự chiêm nghiệm. Qua đó, độc giả được thấy chân dung một phụ nữ đầy trách nhiệm, từng đảm nhận nhiều vai trò trong công việc, gia đình nhưng chưa từng quên tạo niềm vui riêng cho bản thân.

Tác giả Nguyễn Thị Minh Lý tốt nghiệp tại chức khoa Tiếng Anh, trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội năm 1994. Năm 1998, bà trở thành chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng. Tác giả từng giữ chức Phó giám đốc tổ chức chứng nhận QUACERT - đơn vị ứng dụng phương pháp làm việc quốc tế theo tiêu chuẩn ISO, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Y Dược cổ truyền Việt Nam, chuyên gia ISO tại Hội nữ Trí thức Việt Nam.

