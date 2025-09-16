Bà ngộ độc do uống nhầm chai thuốc cai nghiện của cháu

Hà NộiUống chai nước của cháu trai, cụ bà 80 tuổi hôn mê sâu, suy hô hấp nghiêm trọng, bác sĩ chẩn đoán ngộ độc methadone.

Bác sĩ Bệnh viện Thanh Nhàn đặt ống nội khí quản, nối máy thở cho bà, hồi sức tích cực để giành lại từng nhịp thở. Bệnh nhân dần tỉnh lại nhưng sau đó tiếp tục chuyển nặng, cơ hô hấp hoàn toàn liệt, phụ thuộc hoàn toàn vào máy thở.

Để cứu sống bệnh nhân cần tìm ra nguyên nhân gây liệt cơ hô hấp. Xét nghiệm sau đó cho thấy bệnh nhân âm tính với heroin, morphin, benzodiazepine. Hình ảnh MRI não, cổ, ngực không phát hiện tổn thương nên loại trừ nguyên nhân chèn ép thần kinh và tủy sống; khả năng mắc các bệnh thần kinh cơ hiếm gặp cũng bị loại trừ. Êkíp vẫn chưa tìm ra nguyên nhân.

Lúc này, người nhà chia sẻ trước khi ngất, cụ bà có uống một chai "nước ngọt" để trong nhà. Mẫu nước còn lại ngay lập tức được gửi đến Viện Pháp y quốc gia. Kết quả xét nghiệm cho thấy chai nước ấy chứa methadone, một loại thuốc đặc trị dành cho người đang trong chương trình điều trị cai nghiện ma túy. Gia đình xác nhận đây là thuốc người cháu của cụ bà đang sử dụng. Như vậy, khả năng bà cụ ngộ độc do uống nhầm chai nước thuốc cai nghiện ma túy của cháu.

Cụ bà nguy kịch sa khi uống nhầm thuốc cai nghiện. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Các bác sĩ cho hay methadone là thuốc được dùng phổ biến trong cai nghiện, liều lượng an toàn khi sử dụng đúng chỉ định cho người trẻ, khỏe mạnh. Tuy nhiên, đối với cơ thể suy yếu, đặc biệt là người cao tuổi, chỉ một lượng nhỏ methadone cũng có thể trở thành liều độc, gây suy hô hấp nghiêm trọng và liệt hoàn toàn cơ hô hấp. Trong khi đó, methadone không nằm trong danh mục xét nghiệm sàng lọc độc chất thường quy nên không thể được phát hiện trong các xét nghiệm ban đầu, khiến quá trình chẩn đoán gặp nhiều khó khăn.

Sau khi xác định được nguyên nhân, bác sĩ điều chỉnh phác đồ điều trị. Bệnh nhân được chăm sóc tích cực và hỗ trợ hô hấp, cuối cùng đã vượt qua cơn nguy kịch.

Bác sĩ Phạm Thị Trà Giang, Bệnh viện Thanh Nhàn, khuyến cáo tuyệt đối không sử dụng chai nước ngọt, chai nước suối hay bất kỳ vật dụng chứa thực phẩm nào để đựng thuốc hoặc hóa chất độc hại. Các loại thuốc đặc trị, nhất là thuốc có khả năng gây nghiện cao như methadone cần được cất giữ cẩn thận, trong tủ có khóa và đặt ở nơi xa tầm tay trẻ em cũng như người cao tuổi.

Đồng thời, các thành viên trong gia đình cần nâng cao nhận thức về nguy cơ ngộ độc, đặc biệt khi có người đang điều trị bệnh hoặc tham gia chương trình cai nghiện.

Lê Nga