Ba nghi phạm Hàn Quốc lừa đảo bằng deepfake bị bắt ở Đà Nẵng

Nhóm nghi phạm Hàn Quốc dùng deepfake lừa đảo tình cảm để giam giữ, ép nạn nhân học thuộc kịch bản khi tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Tối 4/12, Công an Đà Nẵng phối hợp Cục Đối ngoại (Bộ Công an) hoàn tất thủ tục bàn giao ba nghi phạm Hàn Quốc bị truy nã quốc tế cho lực lượng chức năng Hàn Quốc, gồm: Choi Minsu (26 tuổi), Choi Jinwoo (25 tuổi) và Seo Jaeseok (28 tuổi).

Cả ba đều bị Interpol phát lệnh truy nã đỏ theo yêu cầu của Hàn Quốc về các tội Lừa đảo, Tổ chức tội phạm và Mua bán người. Ngay trong đêm, phía Hàn Quốc đã di lý ba nghi phạm về nước.

Theo hồ sơ của cơ quan chức năng Hàn Quốc, ba nghi phạm điều hành một đường dây lừa đảo tình cảm qua mạng tại khu phức hợp Bavet, giáp biên giới Campuchia - Việt Nam.

Ba nghi phạm Hàn Quốc bị bắt tại Đà Nẵng. Ảnh: Bảo Nam

Nhóm này dùng phần mềm deepfake, giả danh phụ nữ tiếp cận nam giới, tạo dựng quan hệ thân thiết rồi dụ họ tham gia "nhiệm vụ du lịch có trả phí" với lời hứa tài trợ chi phí ăn ở, vé máy bay và hoàn tiền sau khi hoàn thành. Sau khi nạn nhân tin tưởng, nhóm này đưa họ sang Việt Nam hoặc Thái Lan trước khi chuyển tới Campuchia.

Tại Campuchia, nạn nhân bị tịch thu hộ chiếu, giam giữ và buộc phải học "kịch bản lừa đảo" để tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến. Theo hồ sơ vụ việc, từ tháng 8 đến tháng 12/2024, nhóm này đã chiếm đoạt khoảng 1 triệu USD.

Giữa tháng 10/2025, Công an Đà Nẵng nắm thông tin ba nghi phạm có lệnh truy nã của Interpol này đã trốn từ Campuchia sang Việt Nam và ẩn náu tại Đà Nẵng. Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh xác định nhóm này trú tại một khách sạn ở phường An Hải.

Ngày 28/10, lực lượng trinh sát phối hợp Cảnh sát cơ động và Công an phường An Hải tổ chức vây bắt.

Theo cơ quan chức năng Hàn Quốc, với các hành vi nêu trên, ba nghi phạm có thể đối mặt mức án tới tù chung thân.

Ngọc Trường