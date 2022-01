Ba ngày trải nghiệm ở resort đắt nhất Việt Nam

Nguyễn Thanh Tùng chi 80 triệu đồng cho 2 đêm ở khu nghỉ dưỡng sang trọng tại Ninh Thuận.

Tôi và vợ cùng những người bạn đã có kỳ nghỉ ở Amanoi, khu nghỉ dưỡng nằm trong vườn quốc gia Núi Chúa, mùa hè 2021. Chúng tôi chọn thời điểm dịch Covid-19 bùng phát trở lại để không gặp nhiều khách du lịch và tận hưởng trọn vẹn cảm giác nghỉ dưỡng.

Travel blogger Nguyễn Thanh Tùng và vợ tại khu nghỉ dưỡng có giá được coi là đắt nhất Việt Nam. Phòng đắt nhất tại đây có thời điểm lên tới hơn 7.000 USD (khoảng 160 triệu đồng).

Những ấn tượng đầu tiên về resort

Khi máy bay đáp xuống sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa), chúng tôi đợi ở quầy check-in của khu nghỉ dưỡng. Từ đây chúng tôi được đón về khu nghỉ, chiếc xe rộng rãi, có bố trí đồ uống miễn phí và có các món ăn vặt. Xe di chuyển từ sân bay tới vịnh Vĩnh Hy, từ cửa sổ xe tôi được ngắm sóng bạc với mặt nước xanh ngắt hòa lẫn cũng núi non hùng vĩ của vùng vịnh.

Điều tôi khá bất ngờ khi là luôn gọi sai tên của khu nghỉ. Thực chất cái tên là Aman Ơi, từ "ơi" là cách gọi thân thương của người Việt về mối quan hệ thân thiết. Xe tới nơi lúc 12h trưa nên chúng tôi đi ăn tại nhà hàng chính với các món đa dạng từ Việt Nam tới châu Âu.

Làm thủ tục check-in xong, xe đưa chúng tôi về phòng, trên cũng con đường núi ngoằn ngoèo. Trên đường đi bắt gặp biết bao sóc, chim, nghe tiếng gà rừng gáy rất tự nhiên.

Phòng của chúng tôi là hạng Ocean Pool Villa. Nơi đây có phong cách xây dựng khiến tôi liên tưởng đến sự kết hợp của nhà sàn người Việt và sự tinh gọn của người Nhật. Mọi thứ rất gọn gàng, ban công có tầm nhìn thẳng ra biển với hồ bơi trước nhà. Phòng khách rộng và liên thông với phòng ngủ, mọi nội thất đều bằng gỗ tự nhiên. Trong phòng có đầy đủ dịch vụ mini bar, máy pha cà phê, bàn làm việc view biển... Không gian xung quanh chỉ toàn tiếng gió thổi, chim chóc hót líu lo và tiếng sóng vỗ ngoài khơi, chúng tôi thưởng thức những trái nho Ninh Thuận tươi mới.

Những trải nghiệm nghỉ dưỡng

Buổi chiều ngày đầu tiên, xe điện đón chúng tôi đến spa theo đăng ký. Đây cũng là biểu tượng của khu nghỉ với lầu vọng cảnh trên hồ sen. Trong tiếng nhạc du dương, không khí mát mẻ và liệu trình chuyên nghiệp, tôi ngủ thiếp đi. 18h30 sau khi tắm chúng tôi khoan thai đến nhà hàng và ngồi ngoài để ngắm cảnh cũng như hít thở mùi mặn nồng của biển.

Buổi sáng hôm sau chúng tôi dậy từ 4h để chuẩn bị leo núi, đây là một trong những trải nghiệm của khu nghỉ và sẽ có hướng dẫn viên đi cùng. Bước ra cửa biệt thự, không khí buổi sớm với hương rừng, chim hót líu lo khiến chúng tôi sảng khoái, nhẹ nhõm.

Hành trình leo đỉnh Goga hay còn gọi là đỉnh Núi Chúa kéo dài khoảng 30 phút và đường dễ đi. Nhân viên chuẩn bị sẵn nước suối, khăn mát, gậy chống. Đi khoảng vài trăm mét vào rừng thì bắt đầu leo lên sườn núi, từ đây có thể ngắm trọn cảnh khu nghỉ. Chúng tôi tới đỉnh Goga vừa lúc bình minh. Nhìn xuống vịnh Vĩnh Hy, mặt trời nhuộm vàng những con sóng, tỏa ra từ đoàn thuyền đánh cá rất đẹp mắt. Khoảnh khắc ấy, lòng tôi dường như dậy sóng "Việt Nam ta đẹp quá".

Sau bữa sáng mặt trời lên cao, nắng ấm, chúng tôi trở về biệt thự tắm bể bơi riêng tư. Bữa trưa vào đón chúng tôi gồm các món Địa Trung Hải và có một số món Việt như tôm thịt kho... Điểm tôi yêu thích nhất là nhà hàng vắng vẻ, âm thanh nghe được duy nhất là tiếng sóng vỗ.

17h ở nhà hàng chuẩn bị trà chiều cho du khách. Ở đây chúng tôi có thể tự pha các loại đồ uống như trà, cà phê, chè hoa quả... Đặc biệt có cả món bánh bột lọc nhân tôm, thịt do các đầu bếp chế biến trực tiếp.

Buổi tối, chúng tôi được chuẩn bị nhiều món truyền thống của người Chăm như bò nướng, rau rừng, salad bạch tuộc, cá kho... Khu vực ăn uống nằm ngay bìa rừng, bên cạnh là những cây xương rồng và đốt đuốc thắp sáng, nhân viên cũng mặc trang phục truyền thống của người Chăm.

Sau buổi ăn uống mãn nguyện giữa bao la đất trời lung linh tràn ngập ánh nến thì nhóm chúng tôi được tham gia lễ cầu may truyền thống của người Chăm. Nghi lễ này được tái hiện lại, rút còn một phần so với lễ kéo dài nhiều ngày của người Chăm. Thầy cúng địa phương đọc các bài văn tế thần linh dưới gốc cây cổ thụ được thắp rất nhiều nến và mỗi người tham gia sẽ được bỏ rượu vào lòng bàn tay, bôi lên người để cầu may. Từng tới nhiều resort nhưng đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm một nghi lễ độc đáo, giàu bản sắc văn hóa như vậy trong không gian núi rừng.

Nghi lễ cầu may của người Chăm được tái hiện một phần là trải nghiệm ấn tượng nhất trong hành trình.

Ngày thứ 3, du khách có thể đăng ký bắn cung, thăm làng chài, vẽ tranh... nhưng vì thời gian có hạn nên chúng tôi chỉ chọn vài trong số đó. Sáng sớm, chúng tôi dành thời gian đi dạo, tắm biển và chèo thuyền kayak trên vùng biển xanh trong. Sau đó nam giới tham gia lớp học vẽ ở Rock Studio, còn những người phụ nữ lựa chọn lớp yoga bên hồ spa, rồi chụp ảnh những tia nắng đầu ngày. Tới trưa sau khi dùng bữa chúng tôi trả phòng để tới sân bay. Nhiều nhân viên, quản lý người Philippines đứng ở sảnh để tạm biệt, trong lòng chúng tôi có chút tiếc nuối khi tạm biệt nơi xinh đẹp, thân thiện như vậy.

Độc giả Nguyễn Thanh Tùng