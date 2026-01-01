Ba ngày trải nghiệm Ba Na Hills chỉ với một tấm vé

Du khách có thể lên xuống cáp treo không giới hạn số lần, trải nghiệm các trò chơi… tại Sun World Ba Na Hills chỉ với một tấm vé trong 3 ngày liên tiếp, áp dụng từ 1/1.

Đi kèm chính sách vé nhiều ngày là mức giá ưu đãi được thiết kế riêng cho từng nhóm khách. Trong đó, người dân Đà Nẵng được hưởng mức giá 650.000 đồng đối với người lớn và 550.000 đồng với trẻ em, người cao tuổi. Du khách ngoại tỉnh có thể sở hữu tấm vé với giá một triệu đồng cho người lớn và 800.000 đồng cho trẻ em, người cao tuổi.

[Du khách lưu lại khoảnh khắc đẹp tại Cầu Vàng, tận hưởng lịch trình tham quan linh hoạt. Ảnh: Ba Na Hills

Giá vé đã bao gồm hầu hết dịch vụ giải trí tại khu vui chơi trong nhà Fantasy Park, chuyến tàu hỏa leo núi, trải nghiệm lâu đài Mặt trăng kỳ bí, chiêm ngưỡng thác Thần mặt trời, Cầu Vàng danh tiếng, khám phá quảng trường Nhật thực hay dạo bước giữa vườn hoa bốn mùa tại Bà Nà.

Theo đại diện Sun World Ba Na Hills, chính sách giá vé mới mang đến nhiều giá trị, giúp hành trình của du khách linh hoạt và tiện lợi hơn. Du khách chủ động sắp xếp lịch trình, linh hoạt thay đổi điểm đến dựa theo thời tiết.

Nghệ sĩ quốc tế giao lưu cùng khán giả sau màn trình diễn. Ảnh: Ba Na Hills

Một điểm độc đáo của chính sách mới là những giá trị cộng thêm. Theo đó, mỗi du khách khi mua vé sẽ được tặng một voucher quy đổi sang 500 ml bia tươi hoặc đồ ăn nhanh tại hệ thống nhà hàng quy định. Trong giai đoạn cao điểm từ 1/6 đến 1/7, những du khách lên cáp trước 8h vào ngày đầu tiên sử dụng vé sẽ nhận thêm một coupon trị giá 100.000 đồng để sử dụng các dịch vụ ẩm thực hoặc trò chơi bất kỳ tại khu du lịch.

Tới Bà Nà Hills vào kỳ nghỉ Tết Dương lịch này, du khách có cơ hội chiêm ngưỡng cảnh sắc, trải nghiệm không gian nghệ thuật cũng như những show diễn được thực hiện liên tục vào nhiều khung giờ trong ngày. Chuỗi show diễn "hot" nhất mùa hè cũng tái xuất phục vụ người xem.

Show diễn "Solar Warriors" khuấy động khán giả bằng màn đánh trống. Ảnh: Ba Na Hills

Du khách sẽ được thưởng thức những màn trình diễn Cancan (điệu múa sôi động nổi tiếng của Pháp), những điệu nhảy của các cô gái, chàng trai từ làng quê châu Âu trong show "Happy Fair"; hay màn trình diễn mạnh mẽ của những chiến binh show "Solar Warriors" tại Đấu trường Thần mặt trời. Và show diễn Carabet "After Glow" vừa được tăng cường diễn 3 suất vào 3 khung giờ (13h30 - 15h30 - 18h30) tại Beer Plaza... Sự kết hợp giữa âm nhạc, vũ điệu và các nghệ sĩ quốc tế "biến" hành trình khám phá Bà Nà của du khách thành một bữa tiệc đa giác quan.

Hải My