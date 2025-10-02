Ba ngày sau vụ sập trường Indonesia, 59 người vẫn kẹt dưới đống đổ nát

Sau khi trường ở Đông Java đổ sập hôm 29/9, lực lượng cứu hộ Indonesia đang chạy đua với thời gian để giải cứu 59 người còn mắc kẹt.

"Theo dữ liệu được cập nhật tới 23h ngày 1/10, 59 người vẫn còn mắc kẹt dưới đống đổ nát", ông Abdul Muhari, phát ngôn viên cơ quan ứng phó thảm họa Indonesia, cho biết ngày 2/10, thêm rằng sẽ tiếp tục cập nhật con số vì có một số người sống sót trong sự việc vẫn chưa xác nhận với chính quyền.

Tòa nhà tại trường nội trú Hồi giáo Al Khoziny ở Đông Java, Indonesia, đổ sập ngày 29/9, trong lúc học sinh đang cầu nguyện. Các nạn nhân chủ yếu là nam sinh từ 12 đến 17 tuổi. Ít nhất 5 người thiệt mạng.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn tại đống đổ nát của vụ sập trường ở Đông Java, Indonesia, ngày 1/10. Ảnh: AFP

Tối 1/10, lực lượng cứu hộ thông báo đã cứu được 5 người còn sống dưới đống đổ nát. Hàng chục phụ huynh vẫn ngày đêm túc trực ở hiện trường, mong sớm có thông tin về con mình, khi "thời gian vàng" 72 tiếng, khoảng thời gian con người nhiều khả năng sống sót dưới đống đổ nát, đã trôi qua.

"Chúng tôi tin rằng các con của mình vẫn còn sống. Chiến dịch giải cứu cần được đẩy nhanh. Chúng ta đang chạy đua với thời gian", anh Abdul Hanan, 45 tuổi, có cậu con trai 14 tuổi vẫn chưa rõ tung tích, nói.

"Tôi đã ở đây nhiều ngày. Tôi cứ bật khóc khi nghĩ về con. Tới nay tôi vẫn chưa nhận được thông tin nào, chỉ biết chờ đợi", Dewi Sulistiana, mẹ của một học sinh 14 tuổi, nói.

Cùng với nỗ lực giải cứu, chính quyền Indonesia cũng đang điều tra nguyên nhân vụ sập trường. Các dấu hiệu ban đầu cho thấy công trình này dường như có vấn đề về kết cấu, không đáp ứng tiêu chuẩn xây dựng. Trong tháng này, một tòa nhà ở Tây Java cũng bị sập trong lúc đang tổ chức cầu nguyện, khiến ít nhất ba người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Ngọc Ánh (Theo AFP)