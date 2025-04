Ba ngày ở Jeju dành cho fan 'Khi cuộc đời cho bạn quả quýt'

Hàn QuốcKhán giả yêu thích phim "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt" có thể tham khảo lịch trình vi vu Jeju ba ngày với nhiều cảnh quen thuộc trong phim, do JTO gợi ý.

Cục Xúc tiến Du lịch Jeju (JTO) gợi ý hành trình du ngoạn hòn đảo nổi tiếng sau khi bộ phim "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt" (When Life Gives You Tangerines) thu hút sự quan tâm của khán giả châu Á. Jeju có cảnh thiên nhiên đẹp, có chính sách miễn visa cho du khách Việt nên thuận tiện cho các chuyến đi ngắn, khoảng 3-4 ngày. Hành trình giới thiệu các điểm đến và một số nhà hàng tiêu biểu.

Ngày 1

Nhà hàng cơm - cháo bào ngư

Cơm bào ngư trong thố nóng. Ảnh: JTO

Điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình, cũng là nơi phù hợp để khởi đầu ngày mới là nhà hàng Seonmyeong. Đây là nơi du khách có thể thưởng thức những món đặc sản từ bào ngư tươi như cơm bào ngư trong thố đá nóng, thơm và bổ dưỡng hay cháo bào ngư dịu nhẹ, thích hợp với người ăn ít, trẻ em và người lớn tuổi. Bào ngư cũng là món ăn được nhắc đến nhiều trong phim, khi những hải nữ (nữ thợ lặn trên đảo Jeju) ngày ngày lặn biển bắt bào ngư.

Bảo tàng trà O'sulloc Jeju

Bảo tàng O’sulloc Jeju nằm giữa không gian xanh của những đồi chè. Tại đây du khách được tìm hiểu về lịch sử trà đạo của Hàn Quốc và thưởng thức nhiều loại trà, giữa khung cảnh thiên nhiên trong lành. Mùa này, xung quanh bảo tàng còn là khung cảnh lãng mạn của hoa anh đào đang nở rộ.

Cà phê hoa cải vàng Sosaek Chebon Cafe

Jeju hiện được phủ một màu vàng rực rỡ của hoa cải, với những cánh đồng trải dài. Trong không gian đó, du khách nên ghé Sosaek Chebon Cafe, một địa điểm lý tưởng để ngắm nhìn trọn vẹn khung cảnh đồng hoa. Nơi này còn đẹp hơn nhờ nằm bên bờ biển.

Quán chảo gà cay Samgeori Farms Jeju Island

Đây là nơi nhóm nhạc BTS nổi tiếng từng đến ăn trong một chuyến lưu diễn. Món cháo gà khổng lồ, nóng, với gà om mềm, khoai tây, khoai lang, tokbokki và mì, dù cay nồng nhưng đều khiến thực khách trầm trồ.

Ngày 2

Hái quýt tại trang trại Choinamdan

Trẻ em tham gia hái quýt ở trang trại Choinamdan. Ảnh: JTO

Jeju nổi tiếng với nhiều trang trại quýt, trong đó có Choinamdan ở nam đảo, với nhiều vườn quýt lớn. Giá mỗi người là 26.000 won (khoảng 480.000 đồng). Đây là một điểm đến lý tưởng cho cả gia đình, đặc biệt là trẻ nhỏ. Du khách hái quýt trực tiếp tại vườn, và tham gia nhiều hoạt động tương tác khác.

Trang trại thường mở cửa quanh năm, nhưng khách nên kiểm tra trước thông tin chi tiết và mùa cao điểm hái quýt để có trải nghiệm tốt nhất. Quýt Jeju có vị ngọt thanh mát, đậm vị.

Thưởng thức món lợn đen nướng

Giữa không gian truyền thống của làng dân tộc Seongeup, du khách sẽ được thưởng thức thịt heo đen, nướng cháy cạnh trên bếp than. Đặc biệt, món cơm chảo nóng với rong biển, được chế biến ngay tại bàn sau khi thưởng thức thịt nướng, sẽ "gây thương nhớ" cho du khách.

Khám phá làng dân tộc Seongeup

Đây là một "bảo tàng sống", tái hiện chân thực cuộc sống của người dân Jeju hàng trăm năm trước. Ngôi làng cũng là một trong những bối cảnh chính, nơi chứa đựng nhiều khoảnh khắc xúc động của "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt", một sự kết nối giữa điện ảnh và văn hóa địa phương.

Làng dân tộc Seongeup được bảo tồn nguyên vẹn, vẫn lưu giữ những ngôi nhà mái rơm cổ, tường đá bazan đặc trưng và nếp sống văn hóa của người dân đảo xưa. Nơi đây đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới.

Cánh đồng hoa cải tại làng dân tộc Seongeup. Ảnh: JTO

Cà phê quýt Hugely Jeju

Hugely Jeju là một quán cà phê nổi tiếng với các loại đồ uống và bánh ngọt được chế biến từ quýt Jeju. Quán được thiết kế ấm cúng, hiện đại, với tầm nhìn đẹp. Giá đồ uống dao động từ 5.000 đến 8.000 won (khoảng 90.000 đồng đến 150.000 đồng). Đây là địa điểm lý tưởng để thư giãn sau một ngày dài khám phá, thưởng thức hương vị đặc trưng của quýt Jeju và mua một vài món quà lưu niệm.

Ngày 3

Bảo tàng nghệ thuật Arte Museum

Arte Museum Jeju là không gian nơi ánh sáng và nghệ thuật sắp đặt hòa quyện, tạo nên những trải nghiệm thị giác. Nơi đây là không gian nghệ thuật vượt khỏi hình thức thưởng lãm truyền thống, đưa người xem vào một thế giới màu sắc và cảm xúc. Để có trải nghiệm trọn vẹn, du khách nên mua combo gồm cả đồ uống tại Arte Cafe.

Ngắm hoa anh đào ở trường trung học Aewol

Trường trung học Aewol nổi tiếng với con đường hoa anh đào đẹp vào mùa xuân. Đây là một địa điểm lý tưởng để tản bộ, chụp ảnh và tận hưởng vẻ đẹp của hoa anh đào. Lưu ý, vì là khuôn viên trường học, nên cần giữ trật tự và tôn trọng không gian chung. Tham quan trường không mất phí. Thời điểm hoa nở đẹp nhất thường từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4.

Hoa anh đào đang nở rộ ở đảo Jeju. Ảnh: Adrian Anh Tuấn

Thư giãn tại công viên sinh thái YeRae

Công viên sinh thái YeRae là một bức tranh mùa xuân với sự hòa quyện giữa sắc hồng của hoa đào và sắc vàng của hoa cải. Nơi đây không chỉ là địa điểm ngắm hoa nổi tiếng mà còn là không gian thanh bình, lý tưởng cho các gia đình đến vui chơi, dã ngoại và tận hưởng không khí trong lành.

Ăn uống ở nhà hàng Saekdal Jungmun

Saekdal Restaurant Jungmun là địa chỉ nổi tiếng với món cá thu đao tươi, thịt đậm đà, nằm gần công viên sinh thái YeRae.

