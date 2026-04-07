Ba ngày khám phá Nam đảo Phú Quốc dịp nghỉ lễ 1/5

Du khách đến Phú Quốc có thể kết hợp nghỉ dưỡng biển, vui chơi tại công viên nước, dạo thị trấn Hoàng Hôn, xem pháo hoa trong kỳ nghỉ lễ.

Nam đảo Phú Quốc cách trung tâm Dương Đông khoảng 25-30 km về phía nam. Nơi đây thu hút du khách với hệ sinh thái nghỉ dưỡng, giải trí cùng nhiều bãi biển đẹp như Bãi Kem, Bãi Sao, cùng quần đảo An Thới và cáp treo Hòn Thơm.

Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5, quỹ thời gian từ 3-4 ngày phù hợp để kết hợp nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên và trải nghiệm các show diễn về đêm. Dưới đây là gợi ý lịch trình ba ngày cho du khách.

Ngày đầu - tham quan thị trấn Hoàng Hôn

Sau khi hạ cánh, du khách di chuyển về khu vực Nam đảo, nơi tập trung hệ sinh thái lưu trú đa dạng bậc nhất đảo ngọc. Tại đây, du khách có thể lựa chọn nghỉ dưỡng trong hệ thống resort 5 sao do Sun Group phát triển, trải dài dọc Bãi Kem và Mũi Ông Đội.

Các điểm nghỉ dưỡng nổi bật gồm JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay với kiến trúc đại học giả tưởng độc đáo; Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay cùng mô hình căn hộ hiện đại phù hợp gia đình; New World Phu Quoc Resort gồm biệt thự riêng tư bên biển; Premier Village Phu Quoc Resort có hai mặt biển.

Không gian nghỉ dưỡng tại hệ thống resort 5 sao ở Nam đảo. Ảnh: Sun Group

Đến trung tâm Thị trấn Hoàng Hôn, du khách có thêm nhiều lựa chọn như mini hotel (khách sạn nhỏ), boutique hotel (khách sạn có thiết kế độc lạ) và shophouse (nhà phố thương mại). Các khách sạn này thường mang phong cách Địa Trung Hải, hướng biển hoặc hướng phố, phù hợp nhóm bạn trẻ hoặc du khách muốn ở gần điểm vui chơi, cà phê, xem show diễn.

Sau khi nhận phòng, có thể dành buổi chiều để khám phá thị trấn với các tuyến phố hướng biển, check-in tại tháp đồng hồ, cầu thang rồng, cổng Khải Hoàn Môn hay Cầu Hôn - công trình biểu tượng mới của Nam đảo.

Buổi tối, khách nên dạo chợ đêm Vui Phết với hơn 100 gian hàng ẩm thực, quầy bar nhỏ và sân khấu âm nhạc đường phố. Không gian này phù hợp thưởng thức hải sản nướng, món ăn địa phương và tản bộ giữa những màn trình diễn ngẫu hứng.

Các công trình kiến trúc Địa Trung Hải tại Thị trấn Hoàng Hôn. Ảnh: Sun Group

Ngày hai - vui chơi tại Hòn Thơm

Bước sang ngày thứ hai, khách có thể trải nghiệm cáp treo vượt biển ba dây với chiều dài 7.899 mét để đến đảo Hòn Thơm. Trên đảo có nhiều phân khu trò chơi như Exotica với các trải nghiệm cảm giác mạnh. Công viên nước Aquatopia Water Park với hơn 20 làn trượt nhiều cấp độ, phù hợp để cả gia đình cùng chinh phục thử thách hoặc thư giãn bên dòng sông lười.

Bên cạnh các hoạt động giải trí, Hòn Thơm còn có hệ thống ẩm thực phong phú. Du khách có thể dừng chân tại khu phố bia, thưởng thức món địa phương ở chợ quê.

Trải nghiệm phấn khích với loạt trò chơi cảm giác mạnh tại Sun World Hòn Thơm. Ảnh: Sun Group

Ngày ba - khám phá ẩm thực, xem show nghệ thuật

Với ngày cuối cùng, du khách có thể tiếp tục khám phá Thị trấn Hoàng Hôn, ghé qua khu phố thương mại Sunset Bazaar mang sắc màu châu Âu - nơi kết hợp trải nghiệm đi bộ, khám phá các cửa hàng, quán cà phê và tiệm bánh.

Buổi sáng bắt đầu với bánh mì và cà phê tại Maison Kayser. Tiếp nối bằng một điểm dừng chân tại Apollo Café - nơi gây ấn tượng với kiến trúc lộn ngược và góc nhìn bao quát những biểu tượng của thị trấn.

Nhóm khách du lịch check-in và ngắm pháo hoa tại Phú Quốc. Ảnh: Sun Group

Khi mặt trời lặn, Nam đảo trở nên sôi động. Từ khoảng 19h30, show "Bản giao hưởng đại dương" mở màn với trình diễn jetski, flyboard kết hợp ánh sáng, laser và pháo hoa trên mặt biển. Không gian phía trước nhà hàng trở thành sân khấu chuyển động với âm nhạc và hiệu ứng thị giác.

Sau đó, du khách có thể tiếp tục trải nghiệm show "Nụ hôn của biển cả". Sự kết hợp giữa công nghệ 3D mapping, màn nước, lửa và pháo hoa tầm cao tạo nên không gian trình diễn đa giác quan.

Thái Anh