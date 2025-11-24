Ba ngày kẹt trên tàu vì ngập lụt của khách Tây

Dự định đến Đà Nẵng ngắm biển, Nicola Burianova, du khách CH Czech, lại có trải nghiệm nhớ đời khi kẹt lại Đăk Lăk ba ngày vì đường sắt tê liệt trong mưa lũ.

Sáng 18/11, Nicola đến ga Sài Gòn với tâm thế hào hứng, dù được thông báo tàu SE2 khởi hành trễ đến 19h25 do thời tiết xấu. Mệt mỏi sau nhiều giờ chờ đợi, nam du khách ngủ thiếp đi ngay khi lên toa. Giữa đêm, anh giật mình tỉnh giấc bởi không gian tĩnh lặng bao trùm. Tàu đã dừng bánh. Qua ô cửa kính nhòe nước, Nicola chỉ thấy một màn đêm đen kịt và tiếng mưa xối xả. Tàu đang nằm chờ tại ga Tuy Hòa, Đăk Lăk.

"Tôi hoang mang khi xung quanh hầu như không ai nói tiếng Anh. Bên ngoài mưa như trút và tình hình có vẻ rất tệ", Nicola nhớ lại.

Đó là thời điểm ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông khiến các tỉnh Nam Trung Bộ hứng chịu đợt mưa lớn trên diện rộng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lượng mưa tại Đăk Lăk thời điểm đó phổ biến từ 100-300 mm, có nơi trên 400 mm, khiến mực nước các sông dâng cao báo động.

Trưởng tàu Lê Xuân Quyết cho biết tàu SE2 buộc phải dừng khẩn cấp tại ga Tuy Hòa vì nước lũ đã dâng ngập đỉnh ray, nền đường phía trước có nguy cơ bị xói lở, đe dọa an toàn chạy tàu. Chỉ trong vài giờ, tuyến đường sắt Nha Trang - Tuy Hoà bị chia cắt, đường sắt và đường bộ đều tê liệt. Cả trăm hành khách, trong đó có nhiều du khách nước ngoài như Nicola, bắt đầu những ngày sống giữa nước lũ.

Sáng hôm sau, tình hình không khả quan hơn. Mưa vẫn xối xả. Nicola nhìn thấy các nhân viên đường sắt phải hứng nước mưa để sử dụng cho nhà vệ sinh. Sự tiện nghi của một chuyến du lịch thông thường biến mất, thay vào đó là trải nghiệm sinh hoạt giữa vùng lũ.

Đoàn tàu kẹt ở ga Tuy Hòa vì ngập lụt hôm 19/11. Ảnh: NVCC

Dù được phép rời tàu vào ban ngày, Nicola nhanh chóng nhận ra ở yên trên toa là lựa chọn an toàn nhất. Khi vào trung tâm Tuy Hòa ngày 19/11, Nicola nhận ra mọi thứ bên ngoài đang tệ thế nào. Khi đó, trung tâm Tuy Hòa ngập trong biển nước. Nhiều tuyến đường chính như Trần Hưng Đạo, Lê Lợi ngập sâu từ 0,5 đến 1 m.

Không gian bên ngoài im ắng, thi thoảng bị phá vỡ bởi tiếng hô hào của người dân di chuyển đồ đạc lên cao tránh lũ. "Xe máy không thể di chuyển, người dân phải lội nước ngang hông. Tôi thấy mình may mắn khi vẫn có chỗ ngủ khô ráo và được phát đồ ăn", nam du khách chia sẻ.

Trong khi hành khách được đảm bảo suất ăn, tổ tàu đối mặt với bài toán hậu cần nan giải. Lương thực dự trữ trên tàu chỉ đủ cho hơn một ngày. Khi ga Tuy Hòa mất điện và nước sạch cạn kiệt, áp lực đè nặng lên vai 30 nhân viên phục vụ.

Đại diện tàu cho biết để duy trì bữa ăn cho cả trăm hành khách, các tiếp viên phải chia nhau lội nước gần 3 km đến các chợ dân sinh. Việc mua gom thực phẩm vô cùng khó khăn khi chợ ngập, tiểu thương nghỉ bán. "Mỗi bữa ăn cần tới 50 kg gạo, hơn 10 kg thịt và hàng chục kg rau xanh. Chúng tôi phải đi từng sạp, gom từng mớ rau còn sót lại", một nhân viên tàu kể.

Bữa ăn trong những ngày kẹt lũ tuy đơn sơ nhưng ấm tình người. Nicola cùng nhóm du khách ngoại quốc mua thêm bia và đồ ăn nhẹ từ một tiệm tạp hóa gần ga, chia sẻ cùng nhau để mong thời gian trôi nhanh. Những trang sách mang theo không còn đủ sức hấp dẫn Nicola bằng "bộ phim thực tế" đang diễn ra ngoài cửa sổ.

Đến sáng 20/11, Nicola nhận ra nước lũ dâng cao hơn. Từ trên tàu, Nicola chứng kiến cảnh người dân địa phương phải trèo lên mái nhà chờ cứu hộ. Dù muốn giúp, Nicola hiểu mình không thể làm gì nên chỉ lặng lẽ quan sát. Xuồng cứu hộ hoạt động không nghỉ.

Trên tàu, mùi chất thải bắt đầu bốc lên do hệ thống vệ sinh quá tải, nhưng không ai phàn nàn. "Nhìn những nhân viên đường sắt ướt sũng, nỗ lực bơm nước từ giếng khoan cũ lên từng toa tàu để hành khách có nước sinh hoạt, tôi thấy sự khó chịu của mình thật nhỏ bé", Nicola bày tỏ sự cảm kích.

Nicola bên ngoài đường phố Tuy Hòa. Ảnh: NVCC

Theo quy định của ngành đường sắt, khi tắc đường do bão lũ kéo dài, phương án chuyển tải hành khách bằng ôtô qua khu vực sạt lở sẽ được kích hoạt. Trưa 21/11, khi nước rút bớt, lực lượng chức năng tổ chức sơ tán. Hành khách được đưa lên xe buýt di chuyển từ Tuy Hòa ra Quy Nhơn để tiếp tục hành trình.

Ngồi trên xe buýt, Nicola thấy nhiều xe tải chở hàng cứu trợ tiến vào thành phố. 23h cùng ngày, anh đặt chân đến Đà Nẵng, kết thúc 72 giờ mắc kẹt. Kiểm tra tin tức trên báo chí quê nhà, anh ngạc nhiên khi không thấy dòng thông tin nào về trận lụt này. Sau những gì đã tận mắt chứng kiến, nam du khách tin rằng câu chuyện này cần truyền thông quê hương anh quan tâm nhiều hơn.

"Tôi đã trải qua những điều mà không sách vở hay lịch trình tour nào mô tả được", Nicola nói khi ngồi nhâm nhi cà phê tại phố đường tàu Hà Nội vào sáng 22/11. Với anh, Tuy Hòa từ một cái tên xa lạ đã trở thành kỷ niệm khó quên về sự khắc nghiệt của thiên nhiên và nỗ lực của con người Việt Nam trong gian khó.

Đường phố Tuy Hòa hôm 20/11. Ảnh: NVCC

Tú Nguyễn