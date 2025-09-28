Ba nâng cấp đáng chờ đợi ở iPhone 18

FaceID ẩn dưới màn hình, chip 2nm và iPhone gập là những nâng cấp khiến nhiều người dùng chọn chờ iPhone thế hệ kế tiếp thay vì mua iPhone 17.

Mặc dù dòng iPhone 17 vừa mới bán ra thị trường với 4 model là iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro và 17 Pro Max, nhưng các thông tin rò rỉ về iPhone thế hệ kế tiếp đã xuất hiện. Theo PhoneArena, ba nâng cấp tiềm năng của dòng iPhone 18 thực sự hấp dẫn để người dùng chọn bỏ qua iPhone 17 và tiếp tục chờ đợi đến năm sau.

1.FaceID ẩn dưới màn hình.

Một ý tưởng iPhone 18 Pro với FaceID ẩn dưới màn hình. Ảnh: PhoneArena

Đây được xem là sự thay đổi đáng chú ý nhất với màn hình iPhone trong nhiều năm qua. Hai model iPhone 18 Pro và 18 Pro Max dự kiến là những mẫu đầu tiên được trang bị công nghệ FaceID ẩn dưới màn hình.

Công nghệ này sẽ khiến Dynamic Island hình viên thuốc biến mất và thay bằng một lỗ nhỏ dành cho camera trước. Vị trí camera trước có thể chuyển sang góc trên bên trái thay vì nằm giữa máy, còn toàn bộ cảm biến của FaceID sẽ ẩn dưới màn hình. Việc loại bỏ Dynamic Island sẽ mang lại trải nghiệm xem và chơi game tốt hơn - điều mà các mẫu smartphone Android không có công nghệ như FaceID đang làm được.

Chip A20 sản xuất trên tiến trình 2nm

Hình minh họa chip A20 sẽ trang bị trên iPhone 18. Ảnh: Javilosana

Nâng cấp chắc chắn nhất là bộ vi xử lý của iPhone 18 được cho sẽ trang bị chip A20 đột phá với tiến trình 2nm (N2). Dòng iPhone 17 hiện sử dụng chip A19 vẫn được sản xuất trên tiến trình 3nm.

Việc chuyển sang sử dụng tiến trình 2nm mang lại hai lợi ích lớn là tốc độ xử lý và hiệu suất năng lượng. Các thông tin rò rỉ ban đầu cho thấy chip A20 có thể nhanh hơn A19 tới 15% và tiêu thụ ít năng lượng hơn khoảng 30%. Đây không chỉ là những con số trên lý thuyết. Transistor ngắn hơn giúp chip hoạt động mát hơn, điện thoại ít nóng hơn khi xử lý tác vụ nặng và kéo dài đáng kể thời lượng pin.

3. iPhone gập đầu tiên

Mô phỏng ý tưởng về iPhone gập. Ảnh: Macrumors

Thông tin về một chiếc iPhone gập đã xuất hiện trong nhiều năm, nhưng năm 2026 được cho là thời điểm Apple có thể chính thức tham gia vào thị trường điện thoại gập. Các thông tin rò rỉ gần đây cho thấy mẫu iPhone gập đầu tiên sẽ có thiết kế dạng sách giống với Galaxy Z Fold.

Trang công nghệ 9to5Mac dẫn nguồn tin rằng iPhone gập sẽ có màn hình chính 7,5 inch, màn hình ngoài 5,5 inch. Máy có số đo từ 4,5 đến 4,8 mm khi mở, mỏng hơn cả iPhone Air, và khoảng 9 mm khi gập. Chuyên gia Gurman dự đoán giá khởi điểm của sản phẩm vượt mốc 2.000 USD (53 triệu đồng), trở thành điện thoại đắt nhất Apple từng sản xuất.

Theo PhoneArena, đối với những người đang sử dụng các thế hệ iPhone cũ hơn như iPhone 15 hoặc iPhone 16, việc kiên nhẫn chờ đợi iPhone 18 được xem là một lựa chọn khôn ngoan. Những chiếc điện thoại này vẫn có hiệu năng tốt và đủ mạnh để đáp ứng nhu cầu sử dụng hiện tại. Tuy nhiên, nếu các nâng cấp tiềm năng như chip 2nm, Face ID dưới màn hình hay iPhone gập là những điều người dùng quan tâm thì việc chờ đợi dòng iPhone 18 có thể là quyết định đáng giá nhất.

Huy Đức (theo PhoneArena, 9to5Mac)