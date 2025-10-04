Ba nạn nhân ở Đồng Nai tử vong do 'bị cướp bắn'

Cơ quan điều tra xác định vợ chồng chủ cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh cùng cháu ngoại tử vong do bị bắn vào đầu, Cục Cảnh sát Hình sự đang phối hợp truy bắt hung thủ.

Chiều 4/10, Công an Đồng Nai cho biết vụ án mạng xảy ra tại cơ sở Thiên Hạnh, xã Đăk Nhau (huyện Bù Đăng, Bình Phước cũ) khiến vợ chồng ông Đỗ Duy Thiên cùng cháu ngoại chết là để "cướp tài sản".

Hung thủ là gã đàn ông đội mũ bảo hiểm, trùm kín mặt, đeo khẩu trang xuất hiện trong sân nhà nạn nhân tối 2/10. Hình ảnh camera an ninh ghi nhận hắn mang theo vật giống súng tự chế, đeo balô.

Ba nạn nhân vụ cướp ở Đồng Nai bị bắn vào đầu Camera ghi cảnh gã đàn ông ở trong nhà nạn nhân tối 2/10. Video: Camera an ninh

Trước đó, 6h ngày 3/10, người dân khi đến cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh thì phát hiện ông Thiên cùng cháu ngoại chết ở hiên nhà, bên cạnh mâm cơm; thi thể bà Hạnh ở gần chiếc ôtô. Trong nhà đồ vật xáo trộn, két sắt bị đưa ra phía sau đập phá.

Do tính chất vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Cục Cảnh sát Hình sự và Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đã điều động các tổ công tác có mặt tại hiện trường, phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai phá án.

Để giúp thuận lợi trong công tác truy xét hung thủ, Công an Đồng Nai kêu gọi người dân cung cấp thông tin nghi phạm và các vấn đề liên quan. Người tiếp nhận là đại tá Lê Vấn - Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự, số điện thoại 0365 366 777.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Thái Hà

Nhà ông Thiên ở mặt tiền đường liên huyện cũ, nằm cheo leo giữa ngọn đồi. Buổi tối khu vực này không có đèn đường, tối om, những đêm mưa càng trở nên vắng vẻ. Đêm trước khi phát hiện án mạng, gia đình sống gần nhà nạn nhân nhất (khoảng cách chừng 200 m) không nghe bất kì tiếng động lạ nào.

Người dân cho biết, vợ chồng ông Thiên hiền lành, kinh tế thuộc dạng khá giả trong vùng. Bình thường, vợ chồng ông sống cùng 2 người con nhưng buổi tối xảy ra sự việc họ không có ở nhà.

Phước Tuấn