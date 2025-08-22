Ba nam sinh gặp nạn khi tắm biển Hải Tiến

Thanh Hóa7 học sinh lớp 10-11 rủ nhau ra bờ biển Hải Tiến tắm, ba em bị sóng cuốn trôi, hiện mới tìm thấy một thi thể, một người mất tích.

Chiều 21/8, nhóm nam sinh THPT ở xã Hoằng Sơn đi xe máy đến khu du lịch Hải Tiến vui chơi rồi rủ nhau xuống tắm. Cơn sóng lớn bất ngờ ập đến cuốn ba em Trần Minh Đức, Lê Văn Sơn và Nguyễn Đức Thắng ra xa bờ hàng chục mét.

Phát hiện nhóm thiếu niên chới với, người dân đã lao ra cứu được Thắng vào bờ đưa đi cấp cứu, hiện sức khỏe ổn định. Hai nạn nhân còn lại mất dấu vết.

Cảnh sát mở rộng khu vực tìm kiếm nạn nhân mất tích ở Hải Tiến. Ảnh: Lam Sơn

Cảnh sát Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Thanh Hóa sau đó huy động 20 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Đồn biên phòng Hoằng Trường và gia đình dùng cano, thuyền máy nỗ lực tìm kiếm suốt nhiều giờ. Hơn 20h cùng ngày, thi thể em Đức được phát hiện ở bãi ngao gần cổng chùa Bụt, cách hiện trường khoảng 500 m.

Suốt đêm qua và sáng nay, công an tiếp tục huy động lực lượng mở rộng phạm vi tìm kiếm sang các xã Vạn Lộc, Hoằng Tiến, Hoằng Đông... kéo dài cả chục km song chưa thấy nạn nhân còn lại.

Lãnh đạo công an xã Hoằng Tiến cho hay khu vực các nam sinh gặp nạn là bãi tắm gần cửa sông, thường xuất hiện sóng lớn và dòng chảy ngầm. Thời điểm nhóm thiếu niên bị nạn, biển Hải Tiến đang có sóng dữ, vắng khách.

Cano tiếp tục được huy động đến hiện trường. Ảnh: Lam Sơn

"Nạn nhân mất tích có thể đã bị cuốn xa bờ ra phía đảo Nẹ (cách bờ 4-5 km), hoặc nơi có bãi nuôi ngao thuộc huyện Hậu Lộc cũ", đại diện đội cứu hộ nhận định.

Khu du lịch biển Hải Tiến cách TP Thanh Hóa cũ khoảng 20 km và cách Hà Nội hơn 170 km. Đây là một trong những bãi biển dài và hoang sơ với đường bờ biển kéo dài khoảng 12 km với cát trắng, sóng nhẹ và không gian trong lành. Những năm gần đây, Hải Tiến thu hút đông du khách từ phía Bắc.

