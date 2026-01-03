Ba năm đòi công lý của người vợ bị bạn thân 'cướp' chồng

Trung QuốcCưu mang cô bạn thân mới ly hôn, chị Guo không ngờ có ngày bị người này và chồng mình hùa nhau chiếm đoạt tài sản, thậm chí livestream bôi nhọ.

Ngày 29/12/2025, Tòa án nhân dân trung cấp thành phố An Khang (tỉnh Thiểm Tây) bước đầu ra phán quyết yêu cầu bị cáo họ Pan phải hoàn trả 40.000 nhân dân tệ (khoảng 140 triệu đồng) đã nhận trái phép từ chồng chị Guo. Trước đó, trong phiên xử sơ thẩm, chồng cũ của chị Guo (tên thường gọi là Changzi Jie) đã bị tuyên phạt 6 tháng tù vì tội Trùng hôn.

Phán quyết này là kết quả hành trình ba năm đòi công lý của người phụ nữ từng cùng chồng gây dựng cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng.

Cô Changzi Jie và chồng. Ảnh: Tạp chí Hôn nhân và gia đình

Lòng tốt đặt nhầm chỗ

Năm 1999, chị Guo rời quê nhà Hồ Nam đến An Khang. Hai vợ chồng khởi nghiệp từ con số không, biến văn phòng nhỏ thành hệ thống 5 công ty truyền thông có tiếng tại địa phương. Khi kinh tế vững vàng, chị lui về chăm sóc gia đình.

Bi kịch bắt đầu khi chị thương cảm hoàn cảnh của cô bạn thân họ Pan - người vừa ly hôn và nuôi con một mình. Guo hết lòng giúp đỡ, giới thiệu Pan với chồng, thậm chí tác động để công ty gia đình ký hợp đồng quảng cáo trị giá 180.000 nhân dân tệ (hơn 600 triệu đồng) giúp bạn vực dậy kinh tế.

Sự tử tế của chị đã mở đường cho bi kịch. Năm 2021, chị Guo tìm thấy hồ sơ phá thai của Pan trong xe chồng cùng hóa đơn thanh toán. Người vợ nhận ra chồng và cô bạn thân đã lén lút qua lại chỉ hai tháng sau khi chị giới thiệu hai người với nhau.

Màn kịch trên mạng xã hội

Khi sự việc bại lộ, thay vì hối lỗi, người chồng quay sang đánh đập vợ và đòi ly hôn. Đỉnh điểm tháng 7/2022, anh ta sử dụng tài khoản mạng xã hội có 230.000 người theo dõi để livestream, tuyên bố "đã ly hôn" và khẳng định Pan mới là "vợ thật sự". Livestream này khiến chị Guo bị bạo lực mạng suốt hai năm, bị gán mác "vợ cũ đeo bám" dù chưa hề ra tòa.

Trong khi đó, Pan công khai sống chung với chồng ân nhân, thậm chí tổ chức sinh nhật xa hoa và thách thức trên livestream: "Chị đây cứ thích phô trương đấy". Đau đớn hơn, trong thời gian ly thân, con trai 9 tuổi của chị Guo bị đưa về sống chung với bố và nhân tình. Cậu bé bị ép gọi Pan là "mẹ".

Từ một phụ nữ xinh đẹp, Changzi Jie bạc tóc trong vụ kiện ly hôn. Ảnh: Tạp chí hôn nhân và gia đình

Bằng chứng từ con trai

Năm 2023, chị Guo khởi kiện chồng cũ và Pan tội Trùng hôn (kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác khi đang có vợ/chồng hợp pháp). Tuy nhiên, Pan ban đầu được tuyên vô tội do thiếu chứng cứ. Tháng 6/2025, tòa phúc thẩm giữ nguyên bản án này.

Không bỏ cuộc, tại phiên tòa phúc thẩm cuối năm 2025, chị tung ra loạt bằng chứng mới. Quan trọng nhất là đoạn ghi âm bí mật của con trai (nay đã 13 tuổi), ghi lại các cuộc hội thoại bố và cô Pan xưng hô "vợ - chồng" thân mật tại nhà. Ngoài ra, 5 nhân chứng bao gồm nhân viên cũ xác nhận Pan thường xuyên tự nhận là vợ của người đàn ông kia trong các giao dịch làm ăn.

Tại tòa, con trai chị đã không kìm được nước mắt và phải chạy ra ngoài khi làm chứng chống lại bố.

Vụ án tạo ra làn sóng ủng hộ mạnh mẽ tại địa phương. Hàng nghìn khách hàng ở An Khang đã tẩy chay, trả thẻ tại phòng tập yoga do Pan làm chủ.

"Tôi chờ đợi phán quyết cuối cùng, không phải vì thù riêng, mà để những kẻ sai phạm phải trả giá", chị Guo chia sẻ với mái tóc đã bạc trắng sau ba năm kiện tụng. Vụ án tranh chấp tài sản sau ly hôn dự kiến được xét xử vào đầu năm 2026.

Bảo Nhiên (Theo tạp chí Hôn nhân & Gia đình Trung Quốc)