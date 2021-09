Ba năm chinh phục khách Việt của Toyota Rush

Anh Lê Xuân Lương (36 tuổi, Hà Nội) là một trong số đó. Ông bố của hai đứa trẻ này đổi từ Toyota Yaris sang Rush bởi những giá trị thực dụng mà mẫu xe này mang lại, đặc biệt là yếu tố an toàn. "Vợ chồng tôi muốn hai đứa trẻ được tiếp xúc nhiều với thiên nhiên, thường đi dã ngoại mỗi cuối tuần nên an toàn là tiêu chí hàng đầu khi chọn mua xe", anh Xuân Lương nói. "Rush có 6 túi khí, đầy đủ trang bị an toàn khác như phanh ABS, EBD, BA, ổn định thân xe điện tử VSC, kiểm soát lực kéo TRC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, cảm biến lùi, hỗ trợ đỗ xe...... và đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao cao nhất của tổ chức đánh giá xe Asean NCAP. An toàn luôn là yếu tố xa xỉ nhất trong các mẫu xe tầm giá 700 triệu đồng".