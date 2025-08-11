Ba Na Hills ưu đãi gần nửa giá vé dịp 2/9

Giá vé cáp treo Sun World Ba Na Hills sau ưu đãi là 550.000 đồng cho người lớn và 350.000 đồng cho trẻ em - người cao tuổi, từ ngày 30/8 đến 30/9.

Ngoài vé lẻ, du khách có thể mua combo vé cáp treo kèm buffet trưa còn 880.000 đồng cho người lớn và 550.000 đồng cho trẻ em, người cao tuổi. Đây là lần thứ hai khu du lịch ưu đãi sâu giá vé cho khách nội địa, sau dịp kỷ niệm 15 năm ngày vận hành tuyến cáp treo số 1 vào năm ngoái.

Các vũ công nước ngoài mặc áo cờ đỏ sao vàng, nhảy flashmob dịp lễ 30/4, 1/5. Ảnh: Sun World Ba Na Hills

Ngoài ưu đãi giá vé, Sun World Ba Na Hills tổ chức chuỗi sự kiện "Beloved Vietnam - Tổ quốc ta cờ hoa rạng rỡ" -chương trình được Sun Group triển khai trên toàn hệ thống Sun World nhân dịp Quốc khánh 2/9. Từ giữa tháng 8, khu du lịch trang trí cờ hoa từ chân núi đến đỉnh, tạo nhiều góc check-in, gian hàng lưu niệm, góc ẩm thực theo chủ đề "Tự do". Toàn khu du lịch sẽ phát các ca khúc chủ đề cách mạng. Cầu Vàng cũng treo hàng trăm lá cờ, tạo khung cảnh cờ đỏ sao vàng rợp trời.

Du khách check-in Cầu Vàng, một trong những biểu tượng của Đà Nẵng. Ảnh: Sun World Ba Na Hills

Vào những khung giờ nhất định trong ngày, du khách sẽ được trải nghiệm chuỗi ba show diễn vừa ra mắt.

Show hoạt cảnh đồng diễn Happy Fair (Phiên chợ cổ tích) tái hiện phiên chợ thời Trung cổ với các gian hàng bán thức ăn đường phố, đồ lưu niệm, đặc sản và bia thủ công. Du khách có thể tham quan, chụp ảnh, thưởng thức ẩm thực, giao lưu cùng các vũ công. Chương trình diễn ra bên ngoài khu vực sân khấu Beer Plaza xuyên suốt tuần (trừ thứ 3) từ 10h đến 21h.

Show "Afterglow" là một trong những điểm nhấn giải trí tại Bà Nà mùa hè này. Ảnh: Sun World Ba Na Hills

Trong show Solar Warriors (Chiến binh thần mặt trời), các nghệ sĩ ngoại quốc cùng nhảy múa, tạo âm thanh bằng gót giày trên nền nhạc và tiếng trống Malambo. Show diễn ra hai lần mỗi ngày (trừ thứ 4) trên sân khấu Đấu trường Thần Mặt Trời tại Quảng trường Hội Tụ.

Cuối cùng là Afterglow (Sau ánh hào quang) với màn biểu diễn cabaret đương đại, kết hợp âm nhạc, hài kịch, khiêu vũ do đạo diễn Đức Việt dàn dựng. Ông từng tham gia dàn dựng MV Bắc Bling và các màn trình diễn trong Anh trai "say Hi". Nội dung show lấy cảm hứng từ khung cảnh Bà Nà về đêm và câu chuyện hoàng hậu Pháp Marie Antoinette.

Khách tham gia còn được chọn mặt nạ để đeo suốt buổi diễn kèm một món quà "secret box" (hộp bí mật). Hiện Afterglow diễn ra vào hai khung giờ 13h30 và 19h tại Beer Plaza.

Lâu đài Mặt trăng tại Bà Nà Hills. Ảnh: Sun World Ba Na Hills

Ông Nguyễn Lâm An - Giám đốc Sun World Ba Na Hills cho biết ưu đãi nhằm mang đến nhiều trải nghiệm chất lượng mà vẫn tiết kiệm chi phí cho du khách Việt. Lãnh đạo tập đoàn kỳ vọng chuỗi hoạt động dịp 2/9 góp phần lan tỏa thông điệp hòa bình, ghi nhớ công lao thế hệ cha ông.

Đan Minh