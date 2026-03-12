Ba mỹ nhân đóng Tiểu Long Nữ ngày ấy, bây giờ

Phan Nghinh Tử, Trần Ngọc Liên và Lý Nhược Đồng, ba minh tinh Hoa ngữ nổi tiếng qua vai Tiểu Long Nữ, vui vẻ với cuộc sống độc thân.

Tiểu thuyết Thần điêu đại hiệp của nhà văn Kim Dung từng được chuyển thể thành phim hơn 10 lần. Trong đó, các phiên bản truyền hình "làm mưa làm gió" thập niên 1980-1990, lưu dấu ấn với nhiều thế hệ khán giả tại một số quốc gia ở châu Á. Vai Tiểu Long Nữ gắn liền tên tuổi Phan Nghinh Tử, Trần Ngọc Liên và Lý Nhược Đồng - các mỹ nhân ra mắt làng giải trí Hong Kong thập niên 1960, 1970 và 1990.

Thần điêu đại hiệp xoay quanh chuyện tình lắt léo của Tiểu Long Nữ và anh hùng Dương Quá. Trong tiểu thuyết, nhà văn Kim Dung khắc họa nữ chính thuần khiết, khí chất lạnh lùng, thoát tục do sống biệt lập ở cổ mộ.

Phan Nghinh Tử

Phan Nghinh Tử đóng Tiểu Long Nữ Phan Nghinh Tử đóng Tiểu Long Nữ. Video: Bilibili

Phim ra mắt năm 1984, Phan Nghinh Tử đóng cặp tài tử Mạnh Phi (vai Dương Quá). Minh tinh được đánh giá cao diễn xuất song tạo hình của bà gây tranh cãi. Nhiều khán giả cho rằng trang phục và cách làm tóc diễm lệ, không toát được vẻ thoát tục của nhân vật.

Ngoài Thần điêu đại hiệp, Phan Nghinh Tử nổi bật màn ảnh Hoa ngữ thập niên 1960-1990 với các phim Độc tí đao, Giang hồ tam nữ hiệp, Võ Tắc Thiên 1985, Thái Bình công chúa, Nhất đại hoàng hậu Đại Ngọc Nhi, Dục hỏa phượng hoàng. Tác phẩm gần nhất bà tham gia là Li ca hành (2021), đóng cùng các sao trẻ Lý Nhất Đồng, Hứa Khải. Nghệ sĩ chọn sống độc thân từ năm 28 tuổi (1980), sau khi ly hôn tài tử Trần Hồng Liệt.

Phan Nghinh Tử tại sự kiện ở Đài Loan năm 2025. Ảnh: UDN

Diễn viên hiện 78 tuổi, sống một mình ở Hong Kong sau khi mẹ của bà qua đời năm 2024. Bà đầu tư chứng khoán, cho biết tinh thần minh mẫn và nhanh nhẹn nhờ thói quen tính toán, suy nghĩ phương án. Công việc còn giúp Phan Nghinh Tử không hoảng loạn khi gặp tình huống bất lợi.

Diễn viên chú trọng bảo vệ sức khỏe, hàng tuần bà rèn thể lực ở phòng gym 5 buổi, mỗi buổi ít nhất hai tiếng. Khi bận, bà giảm còn một tuần ba buổi luyện. Phan Nghinh Tử tập gym không phải để giảm cân, làm đẹp mà tập theo thói quen và đam mê, nhằm duy trì cơ bắp, sự linh hoạt, dẻo dai. Thi thoảng, nghệ sĩ thay đổi môn tập, chẳng hạn chơi cầu lông, đi bơi.

Trần Ngọc Liên

Ba minh tinh Hong Kong đóng Tiểu Long Nữ ngày ấy, bây giờ Tạo hình Tiểu Long Nữ của Trần Ngọc Liên. Video: TVB

Diễn viên kết hợp Lưu Đức Hoa trong bản truyền hình do TVB sản xuất, ra mắt năm 1983. Đây là bản được nhà văn Kim Dung đánh giá cao nhất. Trên Douban, hàng chục nghìn khán giả nhận xét Trần Ngọc Liên thể hiện xuất sắc khí chất lạnh lùng, thoát tục của Tiểu Long Nữ.

Ngoài tác phẩm này, diễn viên lưu dấu ấn với vai Tiểu Chiêu ở Ỷ Thiên Đồ Long Ký 1978, Vương Ngữ Yên trong Thiên Long Bát Bộ 1982. Từ sau Danh viện vọng tộc của TVB năm 2012, nghệ sĩ chưa có tác phẩm mới ra mắt.

Diễn viên Trần Ngọc Liên, 66 tuổi. Ảnh: China Press

Trần Ngọc Liên từng yêu diễn viên Châu Nhuận Phát, họ chia tay đầu thập niên 1980. Sau đó, bà kết hôn với một doanh nhân người Mỹ gốc Hoa, ly dị năm 1992. Ba thập niên qua, nghệ sĩ sống độc thân, không hẹn hò ai.

Trần Ngọc Liên tu hành hơn 20 năm, cảm thấy con đường này mang cho bà sự nhẹ nhõm. Diễn viên nói trên Next Apple: "Cách nhìn nhận sự việc của tôi khác trước, tu hành làm tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc". Người ngoài nghĩ Trần Ngọc Liên ẩn dật, xa lánh sự đời song bà nói bản thân sống hòa nhập, thường gặp những người thân thiết, chỉ hiếm khi đăng ảnh lên mạng xã hội.

Lý Nhược Đồng

Các cảnh đẹp của Lý Nhược Đồng trong Thần điêu đại hiệp Lý Nhược Đồng đóng Tiểu Long Nữ. Video: TVB

Người đẹp đóng chính cùng Cổ Thiên Lạc trong bản do TVB sản xuất, ra mắt năm 1995, gây sốt tại một số nước châu Á. Hình tượng Tiểu Long Nữ gắn liền sự nghiệp của Lý Nhược Đồng, đến nay, nhiều khán giả gọi diễn viên bằng tên Cô cô (cách Dương Quá gọi Tiểu Long Nữ trong phim).

Nhược Đồng sang 60 tuổi, hoạt động sôi nổi ở các lĩnh vực làm đẹp, livestream. Bên cạnh phim truyền hình, cô sản xuất và đóng phim ngắn. Theo Sina, minh tinh đắt show quảng cáo, sự kiện nhờ hình tượng tích cực, vẻ ngoài năng động.

Lý Nhược Đồng tuổi 60. Ảnh: Weibo

Theo St Headline, Nhược Đồng duy trì cân nặng 46 kg, vòng eo dưới 60 cm. Ngày thường, cô ở phòng gym khoảng một tiếng rưỡi, tập tạ thêm ở nhà để rèn sức bền.

Diễn viên độc thân, trong video trên trang cá nhân, cô cho biết từng đi xem mắt qua giới thiệu của bạn bè nhưng chưa gặp được người phù hợp. Điều đó không ảnh hưởng tâm trạng của Lý Nhược Đồng, cô cảm thấy cuộc sống vui vẻ, tự tại. Diễn viên tự nhận xét ngoại hình ưa nhìn, thể chất và tinh thần đều khỏe mạnh.

Như Anh (theo Chinapress, HK01)