Bà mối se duyên thành công 1.000 cặp

MỹTự nhận mình có "ánh nhìn thấu tâm can" dù hỏng một bên mắt, bà Chen Ying, 70 tuổi, đã tác hợp thành công cho hơn 1.000 cặp đôi gốc Hoa tại New York.

Trong cộng đồng người Hoa tại khu Queens (New York), bà Chen Ying thường được gọi là "Thần tình yêu". Một trận sốt cao thuở nhỏ tại quê nhà Đài Loan đã cướp đi thị lực mắt trái của bà. Nhưng cũng nhờ đó, Chen rèn luyện được sự tinh ý và kiên nhẫn hơn người thường. Bà học cách "đọc" suy nghĩ người đối diện chỉ qua những cử chỉ nhỏ nhất. "Dù chỉ nhìn đời bằng một mắt, tôi lại càng dễ nhìn thấu nội tâm của người khác", người phụ nữ 70 tuổi chia sẻ.

Đầu những năm 1980, bà theo gia đình di cư đến New York. Nhận thấy làn sóng người Hoa nhập cư bùng nổ nhưng thiếu thốn các kết nối tình cảm, sẵn bản tính nhiệt tình của một cựu y tá, Chen bắt đầu giới thiệu đối tượng cho các du học sinh và người mới đến.

Chen, bà mối 40 năm kinh nghiệm, đã se duyên thành công hơn 1.000 cặp. Ảnh: World Journal

Sự nghiệp "Nguyệt lão" của bà chính thức thăng hoa vào năm 1986. Khi đó, tờ World Journal phát hiện ra điều thú vị: hàng loạt nhân viên và độc giả của họ đều kết hôn nhờ cùng một người giới thiệu. Một bài báo chân dung xuất hiện, danh tiếng "Thần tình yêu" vang xa. Bà quyết định mở văn phòng chuyên nghiệp tại Flushing, với mức phí trọn gói thời bấy giờ là 500 USD cho mỗi ca thành công.

Giai đoạn hoàng kim, lịch trình của bà dày đặc không kém các ngôi sao trong ngành giải trí. "Có buổi trưa tôi dự tiệc cưới ở Flushing, chiều lại hối hả chạy sang bang New Jersey dự một đám cưới khác cũng do chính mình se duyên", bà nhớ lại.

Bí quyết của Chen nằm ở trực giác nhạy bén và nguyên tắc "môn đăng hộ đối". Theo bà, thế hệ nhập cư đầu tiên thường mang nặng nhu cầu thực tế: cần một người bạn đời cùng chí hướng để lập nghiệp nơi đất khách. Chỉ cần điều kiện tương đồng và tính cách hòa hợp, cuộc hôn nhân dễ dàng được sắp đặt.

Thống kê của Trung tâm Nghiên cứu Pew năm 2023 cho thấy 54% người nhập cư Trung Quốc thấy việc tìm bạn đời ở Mỹ "khá khó khăn". Chính vì thế, phong cách mai mối thực tế của bà Chen đã phát huy tác dụng suốt nhiều thập kỷ.

Tuy nhiên, tệp khách hàng của bà giờ đây đã khác. Họ chủ yếu là thế hệ F2 (sinh ra và lớn lên tại Mỹ), bị cha mẹ hối thúc tìm vợ chồng. Nhóm này có học thức, độc lập tài chính và coi hôn nhân là "gấm thêm hoa" chứ không phải sự cứu rỗi cuộc đời.

"Bọn trẻ bây giờ không màng môn đăng hộ đối, chúng cần sự rung động. Dù cha mẹ sốt sắng đến đâu, nếu không có cảm xúc, chúng sẽ 'vạch lá tìm sâu' và mối quan hệ sẽ chết yểu", bà nhận xét. "Công thức vàng" chốt cưới sau 1-1,5 năm tìm hiểu của bà nay cũng bị giới trẻ phớt lờ vì họ chuộng lối sống chậm.

Để thích nghi, chiến thuật của siêu bà mối cũng phải thay đổi. Thay vì các buổi xem mắt gượng gạo tại văn phòng, bà rủ khách hàng đi uống trà, ăn trưa dưới danh nghĩa "gặp gỡ bạn của mẹ" để tạo không khí tự nhiên nhất.

Tờ New York Times gọi bà Chen Ying là "Thần tình yêu Trung Quốc". Ảnh: World Journal

Lưu giữ hàng nghìn hồ sơ trong cuốn "sổ nhân duyên", bà Chen là chứng nhân cho sự thăng trầm của vô số gia đình. Nhiều cặp đôi bà làm mối ngày xưa giờ đã lên chức ông bà, kỷ niệm đám cưới Ruby (40 năm).

Từ kinh nghiệm quan sát hàng nghìn cuộc hôn nhân, bà mối 70 tuổi đúc kết một triết lý vừa hài hước vừa sâu sắc: "Trước khi kết hôn, hãy mở to một mắt và nhắm một mắt để chọn cho kỹ. Nhưng sau khi cưới rồi, tốt nhất là nên nhắm cả hai mắt lại thì nhà mới yên".

Bảo Nhiên (Theo World Journal)