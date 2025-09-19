Bà Melania và Vương phi Kate vui chơi cùng trẻ em

AnhBà Melania và Vương phi Kate trò chuyện, vẽ tranh cùng các bé thuộc một nhóm hướng đạo sinh trong khuôn viên lâu đài Windsor.

Hai người hôm 18/9 vui chơi cùng các bé 4-6 tuổi thuộc nhóm hướng đạo sinh Squirrel Scouts tại Frogmore Gardens, phía nam lâu đài Windsor. Bà Melania mặc áo khoác màu nâu, còn Vương phi Anh mặc áo khoác màu xanh lá, đều là chất liệu da lộn.

Các bé vẽ mực lên lá rồi gắn vào mặt giấy. "Đẹp quá", bà Melania nói khi ngồi xuống ghế và xem tác phẩm của các bé.

Đệ nhất phu nhân Melania và Vương phi Kate tươi cười khi lắc tấm bạt chứa những quả bóng trước sự phấn khích của các em nhỏ. Hai người sau đó trao huy hiệu và bắt tay các bé. "Chúc mừng các cháu", bà Melania nói và vỗ tay.

Bà Melania và Vương phi Kate vui chơi cùng trẻ em Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump và Vương phi Kate vui chơi cùng trẻ em tại khu điền trang Frogmore Garden, Anh ngày 18/9. Video: AFP

Trước đó cùng ngày, bà Melania đã cùng Hoàng hậu Camilla tham quan Thư viện Hoàng gia ở Windsor, chiêm ngưỡng tủ trưng bày những kiệt tác của Leonardo da Vinci cùng nhiều tác phẩm khác. Hai người cũng xem một tập thơ và những bức vẽ của Nữ hoàng Elizabeth I.

Những hoạt động này diễn ra trong ngày cuối cùng chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Trump đến Anh. Ông Trump nói rằng bà Melania nghĩ Vương phi Kate "là một người rất tuyệt vời".

Vương phi Kate, 43 tuổi, đã dần quay trở lại với nhiệm vụ hoàng gia sau khi được chẩn đoán mắc ung thư vào tháng 3/2024. "Vương phi đã phải trải qua rất nhiều chuyện", ông Trump nói.

Bà Melania (áo nâu) và Vương phi Kate vui chơi cùng trẻ em. Ảnh: Reuters

Huyền Lê (Theo AFP, Hill)