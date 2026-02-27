Bà Melania sẽ chủ trì phiên họp Hội đồng Bảo an LHQ

Nhà Trắng thông báo Đệ nhất phu nhân Melania Trump sẽ chủ trì một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào tuần sau.

Với việc Mỹ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào tháng 3, Đệ nhất phu nhân Melania Trump sẽ chủ trì phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày 2/3 với chủ đề "Trẻ em, Công nghệ và Giáo dục trong Xung đột".

Thông cáo ngày 25/2 của Nhà Trắng cho biết bà Melania muốn tập trung vào vai trò của giáo dục như một phương tiện thúc đẩy lòng khoan dung và hòa bình thế giới. Theo quy định của Hội đồng Bảo an, quốc gia nắm giữ vai trò chủ tịch luân phiên có thể lựa chọn chủ đề cho một số phiên họp tạo dấu ấn nhiệm kỳ.

Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric nói đây sẽ là lần đầu tiên bạn đời của một lãnh đạo thế giới đương nhiệm chủ trì một cuộc họp của Hội đồng Bảo an. Ông Dujarric gọi sự tham gia của bà Melania là "dấu hiệu cho thấy tầm quan trọng mà Mỹ dành cho Hội đồng Bảo an và chủ đề được đưa ra".

Đệ nhất phu nhân Melania Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 10/10/2025. Ảnh: AFP

Tại phiên họp sắp tới, Phó tổng thư ký Liên Hợp Quốc chuyên trách chính trị và xây dựng hòa bình Rosemary DiCarlo sẽ thay mặt Tổng thư ký Antonio Guterres trình bày chương trình nghị sự trước đại diện của 15 nước thành viên thường trực và không thường trực Hội đồng Bảo an.

Bà Melania hiếm khi xuất hiện trước công chúng hay bình luận về chính trị trong phần lớn thời gian nhiệm kỳ tổng thống của ông Donald Trump, nhưng luôn thể hiện rõ nhiệt huyết trong các vấn đề liên quan trẻ em. Năm 2025, bà từng viết thư cho Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi trao trả những trẻ em Ukraine bị đưa sang Nga trong chiến sự và giúp các em được đoàn tụ với gia đình.

Tổng thống Trump nhiều lần chỉ trích Liên Hợp Quốc đang hoạt động kém hiệu quả, đặc biệt trên phương diện giải quyết xung đột và cân bằng ngân sách.

Trong nhiệm kỳ Tổng thống lần này của ông Trump, Mỹ đã rút khỏi một số tổ chức thuộc Liên Hợp Quốc, gồm Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO), đồng thời cắt giảm tài trợ cho nhiều cơ quan khác.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres cuối tháng trước cảnh báo tổ chức có nguy cơ "sụp đổ tài chính" nếu không cải tổ hoặc các nước thành viên không đóng góp đủ nghĩa vụ.

Tuy nhiên, ông Trump tuần trước đã thể hiện giọng điệu hòa hoãn hơn tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Hòa bình do Mỹ khởi xướng, với cam kết sẽ củng cố và hỗ trợ tài chính cho Liên Hợp Quốc. Trong tháng này, Mỹ đã thanh toán 160 triệu USD trong tổng số gần 4 tỷ USD nợ đọng ngân sách của tổ chức này.

Thanh Danh (Theo Reuters, AP)