Bà Melania nhận giải 'Người yêu nước của năm'

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được Fox Nation trao giải thưởng "Người yêu nước của năm" vì những nỗ lực trong bảo vệ trẻ em toàn cầu.

"Tôi đề cao những người theo đuổi giấc mơ Mỹ và những người tiên phong, những người luôn theo đuổi cái mới. Chúng ta hãy cùng nhau nuôi dưỡng tinh thần khát vọng. Hãy cùng tôn vinh tất cả những ai dám nghĩ khác biệt. Bởi chính những người Mỹ dũng cảm này là nhịp đập của nền văn minh này", Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump phát biểu khi nhận giải hôm 6/11.

Giải thưởng "Người yêu nước của năm" của Fox Nation có thiết kế hình quốc kỳ Mỹ. Năm ngoái, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng nhận được giải thưởng này sau khi thắng cử cuộc đua vào Nhà Trắng.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump trong lễ nhận giải "Người yêu nước của năm" tại Brookville, New York, hôm 6/11. Ảnh: AP

Đệ nhất phu nhân Melania thời gian qua có nhiều đóng góp với nỗ lực bảo vệ trẻ em toàn cầu. Hồi tháng 10, bà Melania cho biết các cuộc đối thoại của bà với Tổng thống Nga Vladimir Putin đã góp phần giúp 8 trẻ em Ukraine đoàn tụ với gia đình.

Trước đó, bức thư hòa bình của bà Melania đã được trao tận tay ông Putin khi ông gặp Tổng thống Trump tại Alaska hồi tháng 8. Cùng thời điểm đó, Đệ nhất phu nhân Ukraine cũng gửi thư cho bà Melania, cảm ơn bà đã quan tâm tới các em nhỏ nước này.

Đệ nhất phu nhân Mỹ còn ủng hộ Đạo luật Gỡ bỏ, được xây dựng để bảo vệ trẻ em và gia đình các em khỏi lạm dụng, tống tiền trực tuyến. Đạo luật này nhắm vào việc chia sẻ hình ảnh nhạy cảm không có sự đồng thuận và phát tán deepfake khiêu dâm.

Hồi tháng 5, bà Melania cũng đảm bảo khoản đầu tư 25 triệu USD trong ngân sách năm tài khóa 2026 để cung cấp nơi ở và hỗ trợ thanh thiếu niên từ trung tâm nuôi dưỡng.

Ngọc Ánh (Theo Fox News, NY Post, Yahoo News)