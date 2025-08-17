Bà Melania gửi 'thư hòa bình' cho ông Putin

Đệ nhất phu nhân Mỹ gửi thư hòa bình cho Tổng thống Putin, đề cập tới hoàn cảnh khó khăn của trẻ nhỏ ở Ukraine và Nga.

Fox News ngày 16/8 công bố nội dung "bức thư hòa bình" do Đệ nhất phu nhân Melania Trump viết và được Tổng thống Mỹ Donald Trump trao tận tay người đồng cấp Nga Vladimir Putin trong hội nghị thượng đỉnh tại bang Alaska trước đó một ngày.

Ngay sau khi nhận thư, ông Putin đã đọc nó trước sự chứng kiến của phái đoàn Mỹ và Nga.

"Thân gửi Tổng thống Putin. Mọi đứa trẻ sinh ra đều mang những giấc mơ thầm kín trong lòng, bất kể chúng được sinh ra ở vùng nông thôn giản dị hay thành phố tráng lệ. Lũ trẻ mơ về tình yêu, về những thứ có thể làm và về việc được an toàn khỏi mọi nguy hiểm", bà Melania viết.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump tại Nhà Trắng ngày 8/5. Ảnh: Reuters

Đệ nhất phu nhân Mỹ cho rằng mọi người cần nỗ lực xây dựng thế giới của sự tôn trọng để "mỗi tâm hồn đều được thức tỉnh trong hòa bình và tương lai được bảo vệ một cách hoàn hảo".

"Thưa ngài Putin, có một khái niệm đơn giản nhưng sâu sắc, mà tôi chắc là ngài cũng đồng ý, đó là con cháu của mỗi thế hệ đều bắt đầu cuộc sống với sự thuần khiết, sự ngây thơ vượt qua cả yếu tố địa lý, chính quyền và hệ tư tưởng", bà Melania cho hay.

Đệ nhất phu nhân Mỹ khẳng định ông Putin có thể khôi phục lại niềm vui, tiếng cười của trẻ nhỏ. Bà cho rằng bằng cách bảo vệ sự ngây thơ cho lũ trẻ, ông Putin không chỉ phụng sự nước Nga mà còn phục vụ toàn thể nhân loại. "Ý tưởng táo bạo như vậy vượt qua mọi ranh giới, ngài Putin hoàn toàn phù hợp để hiện thực hóa nó chỉ bằng một nét bút trong hôm nay. Đã tới lúc rồi", phu nhân Melania kết thư.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Vladimir Putin ngày 15/8 họp thượng đỉnh trong vòng 3 giờ, sau đó họp báo chung trong khoảng 11 phút. Đây là cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ đầu tiên trong hơn 4 năm qua, cũng là lần đầu ông Trump gặp mặt trực tiếp ông Putin kể từ năm 2019.

Ông Putin tuyên bố đã đạt được đồng thuận với ông Trump, bày tỏ hy vọng Ukraine và châu Âu không cản trở tiến trình chấm dứt xung đột. Ông chủ Điện Kremlin đề xuất tổ chức hội nghị tiếp theo ở Moskva và Tổng thống Trump nói điều này có thể diễn ra.

Ông Trump đánh giá Washington và Moskva đạt được tiến triển lớn nhưng chưa có thỏa thuận nào. Trong cuộc phỏng vấn sau hội nghị thượng đỉnh, ông Trump cho rằng xung đột Ukraine sẽ kết thúc bằng nhượng bộ lãnh thổ và đảm bảo an ninh từ Mỹ. Ông cũng nói rằng cuộc họp ba bên giữa ông, Tổng thống Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang được sắp xếp.

Tuy nhiên, Yuri Ushakov, cố vấn của Tổng thống Nga về chính sách đối ngoại, sau đó nói rằng vấn đề tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên chưa được thảo luận và ông cũng không biết khi nào Tổng thống Putin cùng người đồng cấp Mỹ sẽ gặp lại nhau.

Ngọc Ánh (Theo Fox News, Reuters, Guardian)