Bà mẹ quyết 'lười biếng' để giữ hạnh phúc

AnhTừng bỏ nhà đi vì quá áp lực con cái, việc nhà, Deborah Joseph nhận ra để hạnh phúc, cô chỉ cần nỗ lực 70% và cho phép bản thân "lười biếng" trong 30% thời gian còn lại.

19h, sau ngày làm việc mệt mỏi, Deborah vừa bước vào nhà thì chồng hỏi: "Tối nay ăn gì?". Tiếng ba đứa trẻ la hét cộng hưởng khiến cô quay lưng, lái xe bỏ đi suốt hai tiếng.

Đêm năm 2019 đó trở thành bước ngoặt giúp Deborah nhận ra cô cần ngừng theo đuổi sự hoàn hảo. Cô bắt đầu áp dụng quy tắc: chỉ nỗ lực hết mình trong 70% thời gian và buông bỏ 30% còn lại.

Ảnh minh họa: Pexels

Trước đó, Deborah Joseph - cựu tổng biên tập tạp chí Glamour (Mỹ), luôn cố gắng chu toàn mọi việc. "Tôi được nuôi dạy phải giỏi và thành công trong mọi thứ. Kết quả là tôi cảm thấy chẳng thành công ở việc gì", cô chia sẻ.

Với Deborah, việc cắt giảm 30% đồng nghĩa chấp nhận sự không hoàn hảo. Cô thuê thêm người trông trẻ khi các con mới 2, 4 và 6 tuổi. Chồng cô chia sẻ gánh nặng tinh thần, tham gia các nhóm chat của phụ huynh ở trường và lo toan việc nhà.

Khi các con bước vào tuổi thiếu niên, Deborah chọn cách bỏ qua những cuộc chiến không cần thiết. Cô ngừng cằn nhằn về trang phục của con hay những căn phòng bừa bộn. "Chỉ cần đóng cửa phòng lại là xong. Tôi tập trung vào việc con ăn uống lành mạnh và dành thời gian chất lượng cho chúng", bà mẹ ba con nói.

Phương pháp "nuôi dạy con 70/30" hay "làm cha mẹ 70%" đang được nhiều chuyên gia ủng hộ. Sarah Ockwell-Smith, một tác giả sách nuôi dạy con nổi tiếng, cho rằng cha mẹ lúc nào cũng hoàn hảo là một hình mẫu phi thực tế. "Trẻ sẽ không bao giờ học được cách mắc lỗi hay biết cách xin lỗi nếu cha mẹ chúng luôn đúng", bà nói.

Đồng quan điểm, nhà trị liệu tâm lý Julia Goodall (Anh) cho rằng điều quan trọng là trẻ thấy cha mẹ cũng có lúc sai. Việc cha mẹ mắc lỗi, sau đó giải quyết vấn đề bằng sự tự thương cảm sẽ giúp trẻ xây dựng niềm tin rằng chúng cũng có thể sai lầm mà vẫn ổn.

Thậm chí, nhiều nghiên cứu cho thấy mức độ kỳ vọng "làm đúng" có thể thấp hơn con số 70%. Theo bà Julia, để trẻ cảm thấy an toàn, cha mẹ chỉ cần phản ứng phù hợp với các tín hiệu của trẻ trong 30% thời gian.

Hiện tại, Deborah cảm thấy hạnh phúc với lựa chọn của mình. Cô không cho phép những áp lực bên ngoài phán xét 30% mà cô buông bỏ.

"Đó là quyết định cá nhân của mỗi phụ nữ. Nếu không khỏe mạnh về mặt tinh thần, bạn không thể là người mẹ tốt nhất cho con", Deborah khẳng định.

Nhật Minh (Theo Metro)