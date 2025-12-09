Bà mẹ Mỹ mải làm đẹp, để con một tuổi chết trong ôtô khóa kín

MỹMaya Hernandez, 20 tuổi, hầu tòa do bỏ mặc con trai một tuổi chết trong ôtô giữa trời nóng nực trong khi cô đi thẩm mỹ bơm môi.

Ngày 8/12, Maya Hernandez, 20 tuổi, bị Tòa án ở California xét xử với cáo buộc Giết người cấp độ hai, Ngộ sát và Ngược đãi trẻ em.

Theo cáo trạng và lời khai tại tòa, ngày 29/6, Maya lái ôtô đến một tiệm làm đẹp ở Bakersfield, California để tiêm filler cho môi. Người mẹ trẻ để hai con trai, một tuổi và hai tuổi ngồi trong ôtô ở bãi đậu xe, khóa xe, bật điều hòa, để lại đồ ăn nhẹ và sữa rồi vào trong spa.

Maya Hernandez tại tòa hôm 8/12. Ảnh: Kget

Theo hồ sơ tòa án, mẫu xe Toyota Corolla của bị cáo sẽ tắt máy sau một giờ nếu không có hành động nào được can thiệp.

Khi cô quay lại, em bé 1 tuổi đã bất tỉnh, tử vong sau khi nhập viện với thân nhiệt lên đến 41 độ C. Người anh trai may mắn sống sót.

Các công tố viên lập luận rằng mặc dù thủ thuật tiêm môi Maya làm chỉ mất 15 đến 20 phút, nhưng cô đã ở trong tiệm spa trong suốt 2 giờ mà không một lần ra kiểm tra bọn trẻ trong thời gian đó.

Cáo trạng cho thấy, trước buổi tiêm môi, Maya đã nhắn tin cho nhân viên spa hỏi liệu có thể đưa con vào trong không và nhận được câu trả lời là được, vì spa có phòng chờ bên ngoài phòng thủ thuật. Nhưng vì lý do không giải thích được, Maya vẫn quyết định để hai cậu bé trong xe. Phiên tòa vẫn đang tiếp tục.

Theo Hội đồng An toàn Quốc gia nước này, trung bình mỗi năm ở Mỹ có khoảng 38 trẻ em tử vong trong xe hơi nóng, hầu hết nạn nhân dưới 2 tuổi. 54% nguyên nhân do bị phụ huynh bỏ quên. Cha mẹ thường tin rằng họ đã thả con xuống xe hoặc không nhớ là con mình đã ở cùng họ hôm đó. Các nguyên nhân khác là trẻ vào chơi trong xe không có người trông coi (28%) hoặc bị cố ý bỏ lại (17%).

Hải Thư (Theo People, Injury Facts)