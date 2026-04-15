Bà mẹ hai con thắng The Voice Mỹ

Alexia Jayy, 33 tuổi, đoạt quán quân The Voice mùa 29, khiến ban giám khảo xúc động khi thể hiện ca khúc "One and Only" của Adele.

Vòng chung kết diễn ra ngày 14/4, phát sóng trên kênh NBC. Theo Billboard, chiến thắng của Alexia Jayy không ngạc nhiên vì cô được đánh giá là thí sinh tiềm năng từ những vòng đầu, gợi nhớ hai danh ca Whitney Houston và Lauryn. Cô nhận 100.000 USD tiền thưởng, một hợp đồng với hãng đĩa Universal Music và bộ thiết bị thu âm tại nhà.

Trong đêm thi cuối, trang tin nhận xét cô chứng minh bản thân xứng đáng với giải cao nhất. Alexia Jayy gây ấn tượng khi cover ca khúc Lady Marmalade của Patti LaBelle, song ca bài hát Sunday Morning cùng huấn luyện viên Adam Levin. Cô khiến ban giám khảo gồm Levine, John Legend và Kelly Clarkson nghẹn ngào khi thể hiện bản ballad One and Only của Adele theo phong cách riêng.

Trước khi phần thi kết thúc, Adam Levin đứng dậy để thưởng thức, hai nghệ sĩ còn lại vỗ tay tán thưởng. Kelly Clarkson nhận xét Alexia Jayy cảm nhận được ca khúc và truyền tải cảm xúc đến mọi người. "Màn trình diễn của bạn giống như một sự giải tỏa mà trái tim tôi đang cần. Tôi rất thích Adele, cô ấy là một trong những ca sĩ tôi thích nhưng bạn giỏi quá", Clarkson nói. John Legend cho biết tiết mục khiến ba nghệ sĩ xúc động đến rơi nước mắt, bày tỏ niềm tự hào về thí sinh.

Adam Levine là người phát biểu cuối cùng, cho rằng Alexia Jayy khiến mọi người suy ngẫm lại về cuộc đời. "Khi bạn chạm tới giới hạn ấy, bạn khiến thế giới cảm thấy gắn kết, thuộc về nhau hơn một chút. Điều này thực sự đặc biệt. Tôi chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác cùng mọi người cảm nhận điều gì đó giống nhau. Cảm ơn bạn đã đem đến điều đó, bạn thật phi thường", anh nói.

Á quân năm nay là Liv Ciara của đội Kelly Clarkson. Về thứ ba là Lucas West thuộc đội John Legend, xếp thứ tư là Mikenley Brown (đội Clarkson).

Alexia Jayy sinh năm 1993 tại bang Alabama (Mỹ), là ca sĩ R&B trước khi tham gia The Voice. Cô từng hát bè cho vài nghệ sĩ nổi tiếng như Lauryn Hill tại lễ trao giải Grammy năm nay, Muni Long trên chương trình The Tonight Show Starring Jimmy Fallon năm 2022.

Trong cuộc phỏng vấn với Flaunt, Jayy cho biết muốn trở thành ca sĩ từ năm hai tuổi, gia nhập một nhóm nhạc lúc 9 tuổi. "Khi vào đại học, tôi lại hát. Tôi cứ hát. Tôi đã dành phần lớn cuộc đời mình để ca hát và tôi đang cố gắng tiếp tục làm điều đó", cô nói.

Về đời tư, cô từng có khoảng thời gian làm mẹ đơn thân sau khi sinh con trai năm 21 tuổi. Vài năm sau, cô sinh thêm một bé gái với bạn trai hiện tại. Năm 2021, cô ra mắt MV đầu tiên - Who Raised You - lấy cảm hứng từ những tháng ngày nuôi con một mình.

Ra mắt lần đầu năm 2011, The Voice Mỹ được sản xuất dựa theo chương trình gốc của Hà Lan. Cuộc thi diễn ra hai lần một năm, vào mùa xuân và mùa thu tại Mỹ. Nhiều tên tuổi như Christina Aguilera, Cee Lo Green, Shakira, Usher, Pharrell Williams, Gwen Stefani, Alicia Keys, Miley Cyrus từng làm huấn luyện viên.

Theo NBC, cuộc thi năm nay có một số thay đổi. Mùa 29 mang tên The Voice: Battle of Champions (Giọng hát Mỹ: Trận chiến của các nhà vô địch), chỉ có ba giám khảo thay vì bốn người như trước. Trong vòng Giấu mặt (Blind Auditions), ba huấn luyện viên đấu với nhau trong cuộc thi The Triple Turn Competition, cố gắng giành nhiều thí sinh được cả ba xoay ghế chọn nhất. Người thắng nhận lợi thế đặc biệt ở vòng tiếp theo.

Với phần Đối đầu (Battles), giám khảo thắng The Triple Turn Competition nhiều nhất sẽ nhận đặc quyền Super Steal, cho phép "cướp" thành viên từ đội khác. Ở vòng Loại trừ (Knockouts), các huấn luyện viên có thể chiêu mộ hai thí sinh thuộc đội họ từ các mùa trước. Lần đầu chương trình mở nhóm bình chọn kết quả cho fan lâu năm (super fans) và cựu thí sinh The Voice. Mùa 30 bắt đầu mùa thu năm nay, chưa ấn định ngày lên sóng.

Phương Thảo (theo Billboard, Deadline, People)