Bà mẹ hai con mở tiệc ăn mừng ly hôn

MỹXem ly hôn là sự giải thoát, cô Toni Harding, 42 tuổi, chi hàng nghìn USD mở tiệc linh đình để khép lại cuộc hôn nhân 9 năm và đánh dấu cột mốc "tái sinh".

Toni Harding kết hôn năm 2014. Sau 9 năm chung sống và có hai mặt con, mối quan hệ vợ chồng rạn nứt. Họ quyết định "đường ai nấy đi" vào năm 2023.

Khi thủ tục pháp lý chính thức hoàn tất vào tháng 12/2025, bà mẹ hai con quyết định phải làm điều gì đó để đánh dấu cột mốc này. Một tháng sau, thay vì giam mình trong nỗi buồn, cô tự tổ chức "tiệc ly hôn" hoành tráng để khép lại chương cũ của cuộc đời.

Bữa tiệc có sự góp mặt của 90 người thân và bạn bè. Harding chi hơn 2.600 USD để thuê dịch vụ ăn uống và một DJ chơi nhạc sống. Không gian tiệc gây ấn tượng với bảng đèn LED mang dòng chữ "Đã ly hôn", cùng những món tráng miệng gắn thông điệp hóm hỉnh như: "Sự kết thúc của một sai lầm", "Tôi sẽ ổn thôi" hay "Biển còn đầy cá".

Toni Harding, 42 tuổi tổ chức tiệc ăn mừng ly hôn cùng 90 người thân, bạn bè, tháng 1/2026. Ảnh: Kennedy News and Media

Harding cho biết quá trình ly hôn diễn ra dai dẳng khiến cô cạn kiệt cảm xúc. Do đó, bữa tiệc không chỉ dành cho bản thân mà còn để tri ân những người đã kề vai sát cánh cùng cô vượt qua giông bão, đồng thời là dịp để cô chính thức ra mắt bạn trai mới.

"Tôi luôn thích những buổi lễ kỷ niệm lớn. Quá trình kiện tụng đã vắt kiệt sức lực của tôi. Chính tình yêu và sự ủng hộ của gia đình, bạn bè đã giúp tôi tái sinh", Harding chia sẻ.

Nhìn lại quá khứ, Harding kể cô và chồng cũ từng có 5 năm hẹn hò êm đềm. Nhưng sau khi kết hôn, bản chất mối quan hệ thay đổi hoàn toàn. Việc sinh thêm bé thứ hai với hy vọng hàn gắn rạn nứt cũng không mang lại kết quả. Khi nhận ra cả hai dần xa cách và cạn tình cảm, cô chủ động đề nghị chia tay không oán trách, chỉ đơn giản là không còn muốn đồng hành cùng nhau.

Harding tin rằng bữa tiệc đã mang lại cho cô sự thanh thản thực sự. "Nó còn tuyệt hơn cả đám cưới, tôi có cảm giác bản thân được giải thoát", cô nói.

Dù từng chạnh lòng vì định kiến xã hội luôn coi người ly hôn là kẻ thất bại, bà mẹ 42 tuổi nay đã tìm lại được nhiệt huyết sống. Cô nhắn nhủ: "Tại sao lại không tổ chức tiệc ly hôn? Chúng ta ăn mừng mọi khoảnh khắc hạnh phúc khác trong đời, và đây thực sự là một khoảnh khắc hạnh phúc của tôi. Luôn có ánh sáng ở cuối đường hầm, đừng sống cả đời chỉ để lo sợ người khác nghĩ gì về mình".

Trước đây, ly hôn tuổi trung niên thường gắn liền với hình ảnh đàn ông chạy theo tình trẻ. Nhưng xu hướng này đang đảo chiều mạnh mẽ.

Báo cáo Beyond the Break công bố tháng 11/2025 của hãng luật Mishcon de Reya và cộng đồng phụ nữ NOON cho thấy, phái nữ đang là người chủ động nộp đơn nhiều hơn với lý do đơn giản: "Đã chịu đựng đủ".

Thống kê chỉ ra gần 50% các vụ ly hôn tại Mỹ hiện nay do phụ nữ khởi xướng. Đáng chú ý, 64% trong số đó hoàn toàn không liên quan đến vấn đề ngoại tình; 23% nói rằng họ hết yêu và 11% không muốn lãng phí phần đời còn lại bên người chồng ngày càng xa cách.

Luật sư gia đình Ellie Foster nhận định, nếu như trước đây phụ nữ bị ràng buộc bởi tài chính hoặc định kiến xã hội, thì ngày nay, tuổi trung niên được họ xem là một "khởi đầu mới". Đáng chú ý, 71% phụ nữ tham gia khảo sát khẳng định họ không hề sợ hãi viễn cảnh phải sống một mình.

Minh Phương (Theo People)