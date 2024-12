Bà mẹ cùng 5 con chạy trốn, giấu thân phận suốt 3 năm

Tiền GiangGia đình 6 người của bà Nguyễn Thị Thu trốn qua nhiều tỉnh thành để giấu thân phận cho 3 con trai bị truy nã về tội Giết người.

Ngày 17/12, TAND tỉnh Tiền Giang xử sơ thẩm, tuyên bà Thu 2 năm tù cho hưởng án treo về tội Che giấu tội phạm. Ba con bà là Võ Thị Thu Thanh (34 tuổi) án 2 năm tù treo và Võ Minh Thiện (20 tuổi) một năm tù treo về tội Không tố giác tội phạm.

Ở tội Giết người, các bị cáo Võ Minh Tâm, 26 tuổi, lĩnh 18 năm tù; Võ Minh Trí, 24 tuổi và Võ Tuấn Vũ, 31 tuổi, mỗi người 16 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, đại diện gia đình bị hại yêu cầu bị cáo bồi thường chi phí điều trị bệnh, thương tật, tổn thất tinh thần tổng cộng 3 tỷ đồng.

6 bị cáo trong một gia đình tại tòa. Ảnh: Nam An

Có mặt tại tòa, bà Thu phải ngồi tại chỗ trả lời các câu hỏi của HĐXX vì sức khỏe không đảm bảo.

HĐXX đánh giá đây là vụ án giết người mang tính đồng phạm giản đơn. Trong đó Tâm, Trí, Vũ trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội, vì mâu thuẫn nhỏ của người khác mà ra tay tàn độc. Nạn nhân không chết là ngoài ý muốn của các bị cáo, phải chịu cảnh tàn phế suốt phần đời còn lại.

Bà Thu biết rõ các con dùng hung khí truy sát anh Vũ nhưng đã che giấu, cùng nhau bỏ trốn và dùng số tiền của mình trả chi phí nhà trọ, ăn uống. Thanh và Thiện cũng biết rõ vụ việc nhưng không tố giác mà cùng gia đình nhau bỏ trốn.

Được nói lời sau cùng, các bị cáo cho biết rất ăn năn hối hận, xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Bà Thu có 6 con, goá phụ đã lâu, trước khi vướng lao lý sinh sống bằng công việc bán vé số cùng con trai lớn. 5 người con còn lại đều không có nghề nghiệp.

Theo cáo trạng, khuya 26/10/2020 anh Nguyễn Thanh Vũ (41 tuổi, ngụ TP Mỹ Tho) tổ chức tiệc sinh nhật cùng nhóm bạn tại quán bia ở xã Trung An, TP Mỹ Tho.

Lát sau, do quen biết, Võ Thị Thu Thanh cùng bạn trai đến nói chuyện với Vũ. Hai bên to tiếng sau đó. Cho rằng Thanh nói hỗn, Vũ đã dùng tay tát đôi tình nhân. Khi chủ quán can ngăn, Thanh gọi điện cho mẹ ruột là bà Thu và em trai là Trí kể lại vụ việc.

Bà Thu đến quán gặp Vũ nói chuyện sau đó bỏ về. Trí đang ngồi uống bia nghe chị bị đánh nên rủ bạn là Nguyễn Phi Hùng (19 tuổi, ngụ TP Mỹ Tho) cùng Tâm, Vũ mang theo kiếm nhật, dao bấm chạy xe máy đến quán nhậu.

Bốn thanh niên dùng dao, kiếm, ghế chân sắt đâm, chém, đánh anh Vũ đến khi nạn nhân nằm gục. Anh Vũ bị thương tật đến 98%, hai chân bị liệt hoàn toàn.

Cuối năm 2022, Hùng bị TAND tỉnh Tiền Giang xử sơ thẩm, tuyên 12 năm tù về tội vi Giết người.

Bà Thu cùng Thanh, Thiện dù không tham gia chém người nhưng lo sợ ba con trai bị pháp luật trừng trị đã cùng cả nhà trốn khỏi địa phương.

Sáu người trong gia đình chuyển đến tỉnh Bình Thuận, rồi qua tỉnh Lâm Đồng, Bà Rịa -Vũng Tàu. Hàng ngày, bà Thu đi bán vé số, 5 con ở trong nhà trọ lẩn trốn.

Giữa năm 2021, trong lúc bán vé số bà Thu tình cờ xem tin tức phát hiện các con bị Công an Tiền Giang truy nã nên tiếp tục chuyển phòng trọ. Họ tự đặt ra quy ước không xưng hô với nhau là mẹ con, anh chị em để tránh lộ thân phận.

Do tuổi cao lại bị bệnh, tốn nhiều chi phí thuê nhà và ăn uống hàng ngày, tháng 10/2023, bà Thu dùng sim rác gọi điện cho con gái ruột đang sống tại TP Mỹ Tho.

Con gái bà nhờ người bạn đang sống tại tỉnh Kiên Giang chuyển 21 triệu đồng đã giữ hộ cho mẹ trước đó vào số tài khoản của bạn gái Võ Minh Thiện đang sống tại tỉnh Sóc Trăng. Cô này không hay biết vụ việc nên sau đó chuyển tiền cho bà Thu. Từ đây, cảnh sát sau đó lần theo manh mối bắt giữ 6 người.

Nam An