Bà mẹ ba con học Tester online để theo nghề IT tại Nhật Bản

Chị Nguyễn Thị Thanh (33 tuổi) chọn học khóa Tester trực tuyến tại FUNiX với mục tiêu có thể chuyển sang nghề IT tại Nhật Bản.

Trong căn hộ nhỏ ở tỉnh Chiba (Nhật Bản), chị Nguyễn Thị Thanh luôn bận bịu với lịch trình bận rộn của bà mẹ ba con. Hàng ngày, chị còn làm thêm tại các nhà hàng để có thêm thu nhập. Dù vậy, chị vẫn cố gắng dành ba tiếng mỗi ngày, từ 23h đến 1h để học Tester online - khóa học tại FUNiX từ 7/6.

Dù bận rộn, chị Nguyễn Thị Thanh vẫn dành thời gian học trực tuyến công nghệ để chuyển sang nghề tester.

Chi Thanh chia sẻ, mỗi ngày, chị sẽ đi đón con lúc chiều tối, lo sinh hoạt hàng ngày cho các bé và chỉ có thể học vào ban đêm. Sống bên Nhật, chị không nhận được sự hỗ trợ từ cha mẹ, phải tự làm mọi thứ. "Tuy nhiên, nếu biết cách thu xếp thời gian hợp lý, có chồng hỗ trợ, mình nghĩ bà mẹ nào cũng vượt qua" - chị nói thêm.

5 năm trước, chị Thanh làm công việc kinh doanh tại một khách sạn, sau đó, bỏ nghề từ khi sang Nhật, tập trung toàn thời gian cho con nhỏ và gia đình. Với mong muốn tìm công việc ổn định, có triển vọng, chị chọn nghề tester - kiểm thử phần mềm và FUNiX vì khóa học tại đây vừa sức, phù hợp với sở thích, tính cách của mình.

Mặt khác, FUNiX có cách học linh hoạt, mentor (chuyên gia công nghệ) và hannah (cán bộ hỗ trợ học viên) đồng hành, do đó, việc học tập cũng dễ dàng hơn. Đây cũng là điều chị thích nhất tại đây. Nhờ có mentor hướng dẫn và hannah khích lệ, chị luôn có động lực để cố gắng, kiên trì theo đuổi.

Bà mẹ ba con đã hoàn thành khóa Tester tại FUNiX sau gần 6 tháng, hiện đang thực tập on job training để sẵn sàng theo lĩnh vực mới.

Bà mẹ 3 con kể lại, thời điểm học môn đầu tiên là lúc chị có nhiều động lực và hoàn thành nhanh nhất. Tuy nhiên, càng về sau, các kiến thức đi sâu và khó dần, mất nhiều thời gian làm bài tập lại bận rộn việc chăm sóc ba con nhỏ, lộ trình học tập của chị bị ảnh hưởng ít nhiều.

"Mình đã từng có ý định từ bỏ nhưng nhờ có chồng động viên, hannah hỏi thăm kịp thời, mình lấy lại được động lực, cố gắng, không ngại khó khăn mà bước tiếp" - chị Thanh cho biết.

Kết quả sau 6 tháng học Tester trực tuyến

Theo chị, việc có nhiều bài tập và thi hết môn, hay yêu cầu bắt buộc phải đặt tối thiểu hai câu hỏi cho mentor... của FUNiX cũng là thách thức cho người học. Tuy nhiên, chị coi đó là các yếu tố thúc đẩy học viên cố gắng. Mỗi lần được nghe đánh giá từ mentor, chị đúc rút được nhiều kinh nghiệm học. Theo chị, kết quả cuối cùng thu nhận được sau khóa học rất xứng đáng với những gì bản thân đã bỏ ra.

Bên cạnh đó, hình thức thi vấn đáp ở "Trường Mây" cũng khiến chị ái ngại vì con nhỏ sinh hoạt xung quanh. Thế nhưng, mỗi lần được nghe đánh giá từ mentor, chị đúc rút được nhiều kinh nghiệm học về sau.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất của chị trong hơn 6 tháng học Tester online là không vượt qua một lần thi hết môn. Chán nản, chị bỏ học hai tuần vì nghĩ mình không có khả năng, không hợp với nghề. Lúc này, hannah đã kết nối với chị Thanh để hỏi han, khích lệ. "Như ngọn lửa đang bị dập tắt bỗng nhiên bùng lên, mình lại lao vào học. Có thể nói, để hoàn thành khóa học này, mình đã được Hannah Hiền giúp đỡ về mặt tinh thần rất nhiều", nữ học viên kể lại.

Hiện, chị Nguyễn Thị Thanh đã hoàn thành khóa học Tester sớm một tuần so với thời gian quy định. Chị được kết nối để đi thực tập theo hình thức on job training (đào tạo tại doanh nghiệp) để có thể sớm tìm được công việc phù hợp. Song song, bà mẹ ba con ôn tập, chuẩn bị thi IT Passport - chứng chỉ giúp chị ôn lại kiến thức đã học, đồng thời, rèn luyện vốn tiếng Nhật ngành công nghệ thông tin.

Quỳnh Anh