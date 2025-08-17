Bà mẹ Mỹ ngược đãi 3 con để lừa tiền từ thiện

Jordan Nicole Borders, 34 tuổi, bị kết án 39 năm tù vì ngược đãi ba con nhỏ suốt 5 năm, khiến chúng trông có vẻ bị bệnh nặng để lấy tiền quyên góp.

"Tội ác của Jordan Nicole Borders là một trong những tội ác ghê rợn và thương tâm nhất tôi từng chứng kiến", Tổng chưởng lý bang Minnesota Keith Ellison phát biểu sau phiên tòa tuyên án vào ngày 7/8.

Trước đó, vào ngày 5/6, Jordan bị kết tội với 11 tội danh, gồm mưu sát, tra tấn trẻ em và trộm cắp chi phí y tế.

Cuộc điều tra về hành vi ngược đãi bắt đầu vào năm 2022 sau khi Bệnh viện Nhi Minnesota điều trị cho một trong những đứa trẻ. Các bác sĩ nghi ngờ khi con trai 9 tuổi của Jordan có "hemoglobin trong máu thấp ở mức nguy hiểm" mà không có lời giải thích rõ ràng.

Họ nhận ra hai đứa con khác của Jordan cũng mắc nhiều bệnh. Con gái 8 tuổi đeo máy trợ thính không theo chỉ định của bác sĩ, gây ra tình trạng loét ở sau tai. Con trai 11 tuổi phải đeo nẹp trong hơn hai năm khi được cho là mắc bệnh giòn xương.

Khi được hỏi, bọn trẻ nói với cảnh sát rằng mẹ đã dùng ống tiêm để rút máu của con trai 9 tuổi, giả vờ rằng cậu bé sắp chết vì một căn bệnh bí ẩn. Sau đó, Jordan lên mạng xin cộng đồng giúp đỡ chăm sóc con trai vào giai đoạn cuối đời.

Những đứa trẻ kể với cảnh sát rằng, thường bị mẹ bắt nôn khi đi khám bệnh để giả vờ ốm. Jordan còn thường xuyên ngược đãi thể xác bọn trẻ bằng dây điện, thắt lưng, đe dọa không cho ăn... Nếu không nghe lời, bọn trẻ sẽ bị bắt cởi đồ đứng ngoài trời.

Jordan Nicole Borders bị bắt năm 2022. Ảnh: Crow Wing County Jail

Jordan nhận được sự hỗ trợ từ chương trình y tế Medicaid cũng như quà tặng và tiền từ các tổ chức phi lợi nhuận sau khi nói dối về tình trạng sức khỏe của các con. Tổng cộng cô ta đã nhận hơn 18.000 USD từ chính quyền bang Minnesota và hơn 35.000 USD từ các tổ chức.

Theo công tố viên, các vấn đề sức khỏe của ba đứa trẻ đều do Jordan gây ra. Sau khi vụ việc bại lộ, cậu bé 9 tuổi đã được đưa vào diện bảo vệ vào tháng 5/2022. Hai đứa trẻ còn lại được đưa khỏi nhà vào tháng 7/2022.

Chồng Jordan cũng phải đối mặt với cáo buộc bỏ bê, ngược đãi con. Hai vợ chồng cùng bị tước quyền làm cha mẹ của đối với ba đứa trẻ sau phiên tòa vào tháng 12/2022.

Tuệ Anh (theo Brainerd Dispatch)