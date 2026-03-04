Ba mẫu xe Đức, Hàn, Nhật tranh giải Ôtô thế giới của năm

Một trong số ba mẫu xe gồm BMW iX3, Hyundai Palisade và Nissan Leaf sẽ giành ngôi vị World Car of the Year ngày 1/4 ở New York, Mỹ.

Danh sách các ứng cử viên cuối cùng cho giải thưởng Ôtô thế giới 2026 đã được công bố và xe điện chiếm ưu thế. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ xe chạy pin có giành được giải thưởng cao nhất trong lễ trao giải tại Triển lãm Ôtô New York vào ngày 1/4 hay không.

Nissan Leaf là một chiếc xe điện giá cả phải chăng, khởi điểm 29.990 USD và có phạm vi hoạt động lên đến 488 km. BMW iX3 có bộ pin 108,7 kWh cung cấp năng lượng cho hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian với hai môtơ, sản sinh công suất 463 mã lực và mô-men xoắn 645 Nm. Điều này cho phép chiếc crossover tăng tốc 0-97 km/h trong 4,7 giây, đạt tốc độ tối đa 210 km/h và có phạm vi hoạt động theo tiêu chuẩn WLTP lên đến 805 km.

Ba mẫu xe sẽ tranh giải Ôtô thế giới của năm 2026. Ảnh: AutoX

Hyundai Palisade có giá khởi điểm 39.435 USD. Mẫu xe này cung cấp cả động cơ thông thường và động cơ hybrid, trong đó động cơ hybrid có công suất 329 mã lực và mức tiêu hao nhiên liệu kết hợp là 6,9 lít/100 km.

Cuộc chiến giành danh hiệu Xe điện thế giới năm nay phần lớn lặp lại như thường lệ khi iX3 và Leaf sẽ cạnh tranh với Mercedes CLA. Mẫu sedan này có bộ pin 85 kWh và công suất 268 mã lực hoặc 349 mã lực.

Cuộc diễu hành xe điện tiếp tục với danh hiệu Xe sang thế giới, nơi Cadillac Vistiq sẽ cạnh tranh với Lucid Gravity và Volvo ES90.

Ngay cả hạng mục Xe hiệu năng cao thế giới cũng có một mẫu xe điện như Hyundai Ioniq 6 N cùng các đối thủ BMW M2 CS và Chevrolet Corvette E-Ray.

Hạng mục Xe đô thị thế giới gồm Baojun Yep Plus/Chevrolet Spark EUV, Nio Firefly và Hyundai Venue. Venue vẫn được bán tại Mỹ, nhưng giải thưởng tập trung vào mẫu crossover được thiết kế lại đã ra mắt vào mùa thu 2025.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là hạng mục Thiết kế ôtô thế giới của năm. Các ứng cử viên bao gồm Kia PV5, Mazda 6e/EZ-6 và Volvo ES90.

Ôtô thế giới của năm (World Car of the Year, WCOTY) là giải thưởng thường niên bắt đầu vào năm 2003 và được lựa chọn bởi ban giám khảo gồm 102 nhà báo ôtô quốc tế đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Những chiếc xe được xem xét phải được bán ở ít nhất hai thị trường chính (Bắc Mỹ, châu Âu, châu Á, châu Mỹ Latinh) trên ít nhất hai lục địa riêng biệt trước ngày 30/3 của năm trao giải.

Năm 2025, mẫu Kia EV3 giành giải WCOTY sau khi mẫu xe điện lớn hơn cùng nhà là Kia EV9 giành danh hiệu này năm 2024. Hai năm trước đó, 2022 và 2023, hai mẫu xe Hàn khác là Hyundai Ioniq 5 và Ioniq 6 được xướng tên.

Mỹ Anh (theo Carscoops)