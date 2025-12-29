Ba mẫu tủ đông dành cho các hộ kinh doanh

Các sản phẩm tủ đông của Hòa Phát với dung tích đa dạng, đáp ứng nhu cầu trữ đông, từ hộ kinh doanh nhỏ đến cửa hàng, siêu thị và cơ sở quy mô lớn.

Nhu cầu trữ hàng tăng mạnh khiến nhiều cơ sở kinh doanh thực phẩm phải nâng cấp, bổ sung tủ đông. Với đặc thù là khoản đầu tư dài hạn, các dòng sản phẩm có độ bền cao, tiết kiệm điện được ưu tiên nhằm đáp ứng cao điểm kinh doanh cuối năm và đảm bảo vận hành ổn định. Trong bối cảnh đó, tủ đông Hòa Phát được nhiều người tiêu dùng lựa chọn nhờ danh mục sản phẩm đa dạng, phù hợp nhiều mô hình kinh doanh, hiện diện phổ biến tại các cửa hàng thực phẩm, quán ăn và hệ thống bán lẻ trên toàn quốc.

Tủ đông dung tích lớn HPF AD6783

Tủ đông Hòa Phát HPF AD6783 với dung tích 803 lít đáp ứng nhu cầu trữ hàng số lượng lớn. Sản phẩm phù hợp với các cửa hàng thực phẩm, kho trung chuyển hoặc cơ sở kinh doanh quy mô vừa và lớn. Khoang tủ rộng giúp sắp xếp đa dạng thực phẩm đông lạnh, thuận tiện nhập - xuất hàng liên tục trong các giai đoạn cao điểm.

Sản phẩm ứng dụng công nghệ Extra Freezing cho phép cấp đông sâu tới -30 độ C (dựa trên kiểm nghiệm nội bộ tại phòng thí nghiệm của nhà máy), giúp thực phẩm đông nhanh và giữ chất lượng tốt hơn trong thời gian dài. Dàn lạnh đồng kết hợp lớp bảo ôn dày 67 mm giúp tủ duy trì nhiệt độ ổn định, giảm thất thoát hơi lạnh và vận hành bền bỉ ngay cả khi sử dụng với cường độ cao.

Tủ đông Hòa Phát HPF AD6783 dung tích lớn có khả năng giữ lạnh tốt, cho phép sắp xếp thực phẩm khoa học. Ảnh: Hòa Phát

Tủ HPF BD6330 với hai ngăn đông và mát

Những quán ăn nhỏ hay cửa hàng tạp hóa không gian hạn chế, nhu cầu trữ đông thường tăng mạnh vào dịp cuối năm nhưng vẫn cần sự linh hoạt để sử dụng quanh năm. Tủ đông Hòa Phát HPF BD6330 (330 lít) được nhiều hộ kinh doanh lựa chọn nhờ có cả hai ngăn đông và mát tiện dụng, trong đó ngăn đông lớn hơn với dung tích 187 lít, ngăn mát 143 lít đáp ứng tốt cả mùa cao điểm lẫn ngày thường.

Với ngăn đông, tủ đáp ứng tốt nhu cầu trữ thực phẩm dài ngày với khả năng làm lạnh nhanh và nhiệt độ đông sâu lên tới -30 độ C (dựa trên kiểm nghiệm nội bộ tại phòng thí nghiệm của nhà máy), giúp thịt, cá, hải sản giữ được chất lượng ổn định. Thiết kế thân tủ với lớp bảo ôn dày giúp cả ngăn đông và ngăn mát duy trì nhiệt độ hiệu quả ngay cả khi tủ đóng - mở thường xuyên, từ đó đảm bảo chất lượng thực phẩm và góp phần tiết kiệm điện trong quá trình vận hành.

Tủ đông Hòa Phát HPF BD6330 330 lít được nhiều hộ kinh doanh nhỏ lựa chọn nhờ hai chế độ đông và mát tiện lợi, cùng dung tích vừa phải. Ảnh: Hòa Phát

Tủ đông trưng bày HSF AD6451.C1

Với dung tích 451 lít, tủ đông Hòa Phát HSF AD6451.C1 phù hợp cho cửa hàng thực phẩm và siêu thị mini có nhu cầu trưng bày hàng đông lạnh với tần suất cao. Thiết kế cửa kính lùa giúp tiết kiệm diện tích, người mua dễ quan sát và lựa chọn sản phẩm, hỗ trợ tăng trải nghiệm mua sắm tại điểm bán.

Tủ sử dụng mặt kính Low-E, hạn chế thất thoát nhiệt khi vận hành liên tục. Nhờ đó, nhiệt độ trong tủ được duy trì ổn định, góp phần tiết kiệm điện năng trong quá trình bán hàng kéo dài.

Bên trong, khoang tủ rộng kết hợp công nghệ làm lạnh trực tiếp, hơi lạnh phân bổ đều giúp thực phẩm được bảo quản tốt trong suốt thời gian trưng bày. Lòng tủ bằng nhôm sơn tĩnh điện giữ lạnh hiệu quả, dễ vệ sinh, phù hợp với môi trường kinh doanh thực phẩm đông lạnh.

Tủ đông trưng bày Hòa Phát được nhiều cửa hàng và siêu thị lựa chọn nhờ khả năng bảo quản tươi ngon kết hợp hiệu quả trưng bày "bắt mắt". Ảnh: Hòa Phát

Việc lựa chọn đúng dòng tủ đông theo quy mô và nhu cầu sử dụng giúp các cơ sở kinh doanh chủ động trữ hàng dịp Tết, đồng thời tối ưu chi phí vận hành. Thiết bị phù hợp hỗ trợ bảo quản thực phẩm ổn định trong mùa cao điểm và đáp ứng linh hoạt nhu cầu sử dụng quanh năm, góp phần duy trì hiệu quả kinh doanh bền vững.

Công ty Điện lạnh Hòa Phát thuộc Tập đoàn Hòa Phát được thành lập vào năm 2001, là một trong những thương hiệu điện lạnh gia dụng được nhiều hộ kinh doanh và cửa hàng lựa chọn tại Việt Nam. Các sản phẩm tủ đông được phát triển theo nhu cầu thực tế của thị trường, chú trọng độ bền, khả năng làm lạnh và tiết kiệm điện. Bên cạnh đó, hệ thống phân phối rộng khắp cùng chính sách bảo hành, hậu mãi của doanh nghiệp giúp người dùng thuận tiện trong quá trình sử dụng. Thương hiệu cũng liên tục cải tiến công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả bảo quản và trải nghiệm cho khách hàng.

Hải My