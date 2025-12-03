Ba mẫu hoa tai cho mùa lễ hội cuối năm

Bông tai đính đá trái tim, vòng nhỏ hay hình giọt nước giúp tôn đường nét khuôn mặt, ăn ý với mọi trang phục dịp lễ hội cuối năm.

Mùa lễ hội 2025, các thiết kế đính đá được lòng phái nữ nhờ hiệu ứng phản sáng và phù hợp bối cảnh tiệc tùng. Dịp này, PNJ giới thiệu ba mẫu bông tai đính đá đáp ứng nhiều phong cách, giúp chị em tạo điểm nhấn.

Bông tai đính đá trái tim

Bông tai dạng stud (thiết kế nhỏ gọn ôm sát tai) giúp nàng tăng vẻ ngọt ngào trong mùa lễ hội. Với tạo hình trái tim cách điệu từ nhiều viên đá ECZ đa giác cắt, ánh sáng được phản chiếu nhẹ nhàng, tôn đường nét khuôn mặt.

Trong những buổi hẹn hò cuối năm, tiệc Giáng sinh hay những tối dạo phố dưới ánh đèn, phái nữ trông tự nhiên, cuốn hút hơn khi phối bông tai với đầm cổ vuông, áo len cổ lọ hoặc blazer pastel.

Vẻ lộng lẫy của bông tai đính đá trái tim. Ảnh: PNJ

Bông tai vòng nhỏ đính đá

Nếu phái nữ thích sự tối giản nhưng vẫn muốn hòa nhịp xu hướng lấp lánh mùa lễ hội, bông tai mini hoop (thiết kế vòng nhỏ gọn ôm sát tai) của PNJ là lựa chọn hợp lý. Mẫu này tạo điểm nhấn với những viên đá ECZ tròn.

Thiết kế phù hợp với phong cách công sở cuối năm lẫn tiệc tối nhẹ nhàng. Khi phối cùng áo len, cardigan trắng hoặc đầm suông cổ lọ tối màu, thiết kế giúp nàng hiện đại giữ được vẻ tinh giản mà vẫn nổi bật.

Bông tai vòng đính đá tạo điểm nhấn thanh lịch. Ảnh: PNJ

Bông tai đính đá giọt nước

Bông tai đính đá ECZ dáng thả giọt nước cũng là một trong những gợi ý cho mùa lễ hội. Hướng chuyển động của viên đá theo cử chỉ giúp tăng hiệu quả thị giác.

Thiết kế này có thể phối ăn ý với đầm satin hoặc áo cổ V trong các bữa tiệc tối, sự kiện countdown, tiệc tất niên hoặc gala cuối năm. Kết hợp với kiểu tóc búi thấp giúp gương mặt lộ đường nét rõ hơn.

Bông tai đính đá phù hợp với mọi kiểu trang phục trong mùa lễ hội. Ảnh: PNJ

Song hành sản phẩm đa dạng, ngày 14/11-7/12, PNJ triển khai "Đại tiệc ưu đãi - Rạng ngời cùng thần tượng" với đa tầng khuyến mãi, được thiết kế riêng để đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm, giúp phái đẹp tự tin tỏa sáng phong cách mùa lễ hội.

Theo đó, doanh nghiệp áp dụng chương trình tặng quà gồm: 6 khách hàng có hóa đơn tích lũy cao nhất tại 6 khu vực của PNJ sẽ nhận bộ mỹ phẩm La Prairie. Còn khách có hóa đơn tích lũy cao nhất ở các cửa hàng, quầy hàng sẽ nhận nước hoa cao cấp.

Với chương trình "Tận hưởng quyền năng ưu đãi đa bậc", người dùng được giảm linh hoạt theo hóa đơn, kèm quà tặng mỹ phẩm và vali cao cấp.

Chương trình "Ưu đãi trang sức đến 40% trong danh sách chọn lọc" và "Ưu đãi nhãn hàng, bộ sưu tập" là cơ hội để bạn dễ dàng chọn món quà ưng ý dịp lễ hội.

"Ưu đãi VIP Day" với đặc quyền ưu đãi cộng thêm 1,5% trên chính sách hiện hành. Trường hợp chi trả qua các hình thức thanh toán của đối tác liên kết của PNJ có cơ hội nhận "Ưu đãi thanh toán đến 800.000 đồng".

Người dùng còn có nhiều cơ hội trúng thưởng trong chương trình "Ưu đãi bí mật thêm đến 10%" khi tham gia minigame trên landing page PNJ.

Loạt chương trình ưu đãi đặc biệt, giúp bạn dễ dàng lựa chọn món quà cho bản thân hoặc người thương. Ảnh: PNJ

Bên cạnh đó, ngày 22/11-7/12, PNJ tổ chức chuỗi sự kiện đặc biệt tại 6 cửa hàng gồm: Aeon Mall Hà Đông (Hà Nội), Gigamall (TP HCM), Aeon Mall Huế (Huế), Aeon Mall Bình Dương (TP HCM), GO! Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk), Aeon Tân An (Long An). Mỗi điểm dừng là không gian rực rỡ theo chủ đề lễ hội, kết hợp loạt hoạt động tương tác và khoảnh khắc giao lưu với Bùi Công Nam, Anh Tú.

Mùa lễ hội cuối năm không chỉ là dịp hội ngộ, vui chơi mà còn là thời điểm mỗi người tự tặng bản thân món quà yêu thương: chăm chút diện mạo, làm đẹp và tăng sự tự tin. "Với loạt thiết kế trang sức và ưu đãi đa tầng từ PNJ, phái đẹp sẽ có thêm lựa chọn phù hợp để hoàn thiện phong cách. Chúng tôi tin khi bạn tỏa sáng, niềm vui và niềm cảm hứng cũng lan tỏa đến người xung quanh", đại diện đơn vị nhấn mạnh.

Hiếu Châu