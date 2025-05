Ba mảng cốt lõi giúp VNG thu hơn 2.200 tỷ đồng

Game, AI và chuyển đổi số giúp VNG đạt lợi nhuận 185 tỷ đồng trong quý I, tăng gần 200 lần so với cùng kỳ 2024.

Báo cáo quý I/2025 của VNG cho thấy, doanh thu thuần của công ty này đạt 2.232 tỷ đồng, lỗ ròng sau thuế giảm còn 15 tỷ đồng, cải thiện 52% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong ba tháng đầu năm, VNG ghi nhận lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh sau điều chỉnh đạt 185 tỷ đồng, tăng gần 200 lần so với cùng kỳ 2024, đồng thời nộp ngân sách nhà nước gần 392 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính riêng, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 20,2 tỷ đồng, tăng hơn 30% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ mảng game tăng trưởng và chi phí vận hành được kiểm soát. Doanh nghiệp này cũng hưởng lợi từ cổ tức tại các công ty liên kết và giảm trích lập dự phòng tài chính dài hạn.

Đại diện VNG và đối tác tại lễ ra mắt game mới. Ảnh: VNGGames

Mảng game tiếp tục giữ vai trò chủ lực với bookings (chỉ số VNG đánh giá hiệu quả mảng game) đạt 1.666 tỷ đồng, với 20% đến từ thị trường quốc tế. Trong quý này, VNGGames ra mắt 4 game mới. Trong đó, The Play of Genesis là game được bàn luận nhiều nhất của nhà phát hành này tại thị trường Đài Loan. Ở Việt Nam, PUBG Mobile ghi nhận doanh thu tăng 71% so với cùng kỳ 2024. Theo VNG, lượng tương tác trên các nền tảng vượt 500 triệu lượt, với 7 triệu lượt theo dõi trên TikTok, mức cao nhất toàn cầu cho tựa game này.

MU Lục Địa cũng thu hút 100.000 người chơi trong 24 giờ đầu tiên. VNGGames hợp tác VTVCab và ON Live Esports, lần đầu đưa giải Vô địch Quốc gia Liên Minh Huyền Thoại (VCS) lên sóng truyền hình.

Các diễn giả tại chuỗi hội thảo cho ngân hàng và tổ chức tài chính. Ảnh: VNG

Ngoài mảng game, AI trở thành động lực mới, khi Zalo AI huấn luyện thành công mô hình ngôn ngữ lớn KiLM-13b-v24.7.1, đạt 66,07 điểm trên bảng xếp hạng VMLU, xếp thứ hai sau Llama-3-70B của Meta. Theo VNG, Việt Nam trở thành một trong ba nước đầu tiên ở Đông Nam Á sở hữu một LLM riêng. Khoảng 20% người dùng Zalo đang sử dụng các tính năng AI hàng tháng như chuyển đổi giọng nói - văn bản và ngược lại, dịch thuật, chatbot...

GreenNode, mảng AI Cloud ra mắt bộ dữ liệu GN-TRVN, hỗ trợ AI xử lý bảng dữ liệu tiếng Việt chính xác hơn. Đơn vị này cũng phối hợp NVIDIA tổ chức chuỗi hội thảo về AI trong lĩnh vực tài chính, xác định đây là nhóm khách hàng mục tiêu trong thời gian tới.

Người dùng xác thực định danh điện tử Zalopay trên nền tảng VNeID. Ảnh: Zalopay

Zalo tiếp tục duy trì vị thế là nền tảng nhắn tin phổ biến nhất tại Việt Nam với gần 78 triệu người dùng hoạt động hàng tháng, gửi hơn 2 tỷ tin nhắn mỗi ngày (tăng 5%). Trong quý I, số lượng mini-app trên Zalo đạt hơn 5.300, tăng 302% so với cùng kỳ. Ứng dụng này của VNG cũng dần trở thành nền tảng kết nối giữa người dân và chính quyền. Bộ Công an ra mắt Zalo Official Account chính thức, Phòng CSGT Hà Nội tiếp nhận gần 8.000 phản ánh vi phạm qua Zalo, trong khi Mini App của Công an Thái Bình ghi nhận hơn 10.000 lượt truy cập trong một tháng, theo VNG.

Zalopay - nền tảng thanh toán số thuộc VNG cũng ghi nhận khối lượng giao dịch tăng 60%, doanh thu tài chính tăng 152% so với cùng kỳ. Nền tảng này vừa phối hợp Trung tâm RAR - Bộ Công an để triển khai xác thực định danh điện tử qua VNeID, đồng thời "phủ sóng" tính năng quét QR quốc tế trên toàn Singapore.

Với hai quý liên tiếp ghi nhận lợi nhuận dương từ hoạt động kinh doanh và các tín hiệu tích cực từ mảng game, AI, chuyển đổi số, VNG cho biết công ty đang đi đúng hướng và mong muốn duy trì đà tăng trưởng này. "VNG đặt mục tiêu cân bằng giữa hiệu quả ngắn hạn và đầu tư dài hạn, hướng tới vai trò doanh nghiệp công nghệ hàng đầu khu vực", đại diện doanh nghiệp nói. "VNG nằm trong nhóm doanh nghiệp nội địa hiếm hoi vừa sở hữu tệp người dùng quy mô lớn, vừa tự phát triển công nghệ lõi - lợi thế cạnh tranh rõ nét trong cuộc đua công nghệ toàn cầu".

Quang Anh