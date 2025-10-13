Bà Mai Kiều Liên tiếp tục vào 'Top 100 phụ nữ quyền lực châu Á'

Bà Mai Kiều Liên, CEO Vinamilk là nữ doanh nhân Việt Nam duy nhất hai năm liên tiếp vào "Top 100 Phụ nữ quyền lực nhất châu Á" của Fortune.

Danh sách "Top 100 Phụ nữ quyền lực nhất châu Á" năm 2025 (Fortune Most Powerful Women Asia 2025) do Tạp chí Fortune công bố trong số tháng 10, vinh danh những nữ lãnh đạo có ảnh hưởng lớn trong việc định hình doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới, truyền cảm hứng cho thế hệ kế tiếp.

Fortune đánh giá các dấu ấn của bà Mai Kiều Liên tại Vinamilk thể hiện qua tư tưởng đổi mới sáng tạo, khả năng hoạch định chiến lược đúng đắn, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, gắn kết người lao động. Với đặc thù công ty dinh dưỡng, bà xây dựng triết lý kinh doanh "vì con người", "lấy chất lượng sản phẩm làm đầu". Qua đó, nữ CEO đưa công ty phát triển, tạo tác động kinh tế, đóng góp cho phát triển cộng đồng và tác động xã hội.

Bà Mai Kiều Liên. Ảnh: Vi Nam

Năm nay, các nữ lãnh đạo, doanh nhân tiêu biểu được vinh danh đến từ 14 thị trường ở nhiều lĩnh vực, gồm: Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Hong Kong (Trung Quốc), Đài Loan, Macao (Trung Quốc) và Việt Nam.

Danh sách xây dựng dựa trên 5 tiêu chí: quy mô và sự phát triển của doanh nghiệp; tầm nhìn chiến lược; thúc đẩy sự đổi mới, tạo ra đột phá; tầm ảnh hưởng đối với lĩnh vực kinh doanh và nền kinh tế; danh tiếng và tác động xã hội.

"Fortune Most Powerful Women Asia 2025 tôn vinh sự đa dạng và sức ảnh hưởng của phụ nữ trong khu vực. Những gương mặt được vinh danh có chiều sâu tri thức, sự đa dạng và sức sáng tạo", bà Ang Khoon Fong, Tổng giám đốc Fortune Asia, chia sẻ.

Với gần 50 năm làm việc tại Vinamilk, trong đó có 33 năm làm Tổng giám đốc, bà Mai Kiều Liên luôn kiên định với quan điểm "thực phẩm vào cơ thể thì không có cơ hội sửa sai". Bằng tinh thần này, bà đưa thương hiệu sữa Việt tiến lên vị trí 36 trong danh sách 50 công ty sữa có doanh thu cao nhất thế giới vào năm 2021 (Plimsoll, Anh); đồng thời là Thương hiệu sữa tiềm năng nhất toàn cầu (Brand Finance, Anh) vào tháng 8 năm nay.

Ngoài thị trường nội địa, hãng xuất khẩu đến 65 quốc gia và vùng lãnh thổ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu hợp nhất của Vinamilk đạt 29.710 tỷ đồng, hoàn thành 46,1% kế hoạch doanh thu năm. Trong đó, nguồn thu thuần từ thị trường nội địa đạt 23.624 tỷ đồng và từ nước ngoài đạt 6.035 tỷ đồng.

Nhìn lại hành trình gần nửa thế kỷ, nữ CEO cho biết năm 1976 ngành sữa Việt Nam gần như chưa định hình, trong khi tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng ở mức cao. Trong bối cảnh này, ban lãnh đạo công ty cùng bà đặt mục tiêu: tạo ra những sản phẩm giúp mọi trẻ em đều có cơ hội tiếp cận nguồn dinh dưỡng chất lượng.

Để có những bước đi dài hạn, năm 1990, Vinamilk tiên phong thực hiện "cuộc cách mạng trắng", xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu chăn nuôi bò sữa trong nước. Các vùng nguyên liệu khi đó cũng là tiền đề để xây dựng ngành chăn nuôi bò sữa quy mô, hiện đại ngày nay, xóa bỏ định kiến "Việt Nam không thể phát triển đàn bò sữa".

Trang trại Vinamilk Green Farm. Ảnh: Vi Nam

Song song kinh doanh, Vinamilk triển khai nhiều chương trình dài hơi, góp phần nâng cao thể trạng cho các thế hệ người Việt. "Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam" triển khai liên tục suốt 18 năm qua, với gần 43 triệu hộp sữa được trao cho hơn 550.000 trẻ em khó khăn khắp cả nước. Từ năm 2016, chương trình "Sữa học đường" đến với các trường học, góp phần cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ mẫu giáo và tiểu học.

Năm 2023, hãng công bố cam kết và lộ trình tiến đến mục tiêu Net Zero 2050. Vinamilk là doanh nghiệp sữa đầu tiên tại Việt Nam đã có ba đơn vị (gồm hai nhà máy và một trang trại) đạt chứng nhận quốc tế về trung hòa carbon (PAS 2060:2014). Vinamilk cũng là doanh nghiệp sữa đầu tiên của Việt Nam tham gia vào Sáng kiến toàn cầu của ngành sữa về Net Zero - Pathways to Dairy Net Zero. Trước đó, đơn vị nhiều năm triển khai "Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam".

Nhà máy sản xuất của công ty được tự động hóa, với công nghệ hiện đại. Ảnh: Vi Nam

Trước danh hiệu "Top 100 Phụ nữ quyền lực nhất châu Á" của Fortune, bà Mai Kiều Liên nhận nhiều danh hiệu: Huân chương Độc lập hạng Ba (2022), Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới (2005), Huân chương Lao động hạng Nhất (2006), Nhì (2001). Năm 2025, bà nhận danh hiệu Top 60 Cá nhân tiêu biểu trong sự nghiệp 50 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển TP HCM.

Nikkei và Forbes Asia nhiều lần đưa bà Mai Kiều Liên vào danh sách những nữ doanh nhân ảnh hưởng nhất châu Á, có nhiều đóng góp xuất sắc cho nền kinh tế Việt Nam và khu vực. Bà cũng là nữ doanh nhân duy nhất được Forbes Việt Nam vinh danh "Thành tựu trọn đời".

Hoàng Đan