Bà Mai Kiều Liên: 'Thông điệp 5K giúp Vinamilk vượt Covid-19'

Theo Tổng Giám đốc Vinamilk, kiên định mục tiêu, kiểm soát rủi ro, không ngại thay đổi, khai thác cơ hội và kết nối bền vững là thông điệp 5K để doanh nghiệp vượt qua đại dịch.

Bên cạnh nguyên tắc 5K phòng chống dịch được triệt để áp dụng tại doanh nghiệp thời gian qua, mới đây, chia sẻ về tinh thần của tập thể Vinamilk trong giai đoạn phát triển mới, bà Mai Kiều Liên đã nhắc đến thông điệp "5K" của Vinamilk. Theo bà, đây được xem như kim chỉ nam xuyên suốt mà hơn 10.000 nhân viên của doanh nghiệp theo đuổi để duy trì ổn định sản xuất, phát triển kinh doanh trong những thời điểm cam go do dịch bệnh.

"Tinh thần mà đội ngũ Vinamilk luôn hướng đến là kiên định mục tiêu, kiểm soát rủi ro, không ngại thay đổi, khai thác cơ hội và kết nối bền vững", vị CEO nhấn mạnh.

Theo bà Liên, khi dịch mới bùng phát, sự bất ngờ, bị động là không thể tránh khỏi, do đây là biến cố chưa từng có tiền lệ trên thế giới. Trong lúc này, chính tinh thần kiên định và quyết tâm đạt được các mục tiêu về kinh doanh, cùng với mục tiêu bảo đảm an toàn cho người lao động đã trở thành chìa khóa then chốt để Vinamilk tìm được hướng đi trong "tâm bão". Điều này được chứng minh khi doanh thu năm 2021 của Vinamilk vượt qua mốc 60.000 tỷ, cao nhất từ trước đến nay.

Bà Mai Kiều Liên, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Vinamilk. Ảnh: VNM

Song song đó, trong bối cảnh bất ổn do đại dịch diễn biến bất thường, kiểm soát rủi ro được Ban lãnh đạo Vinamilk định hướng như chữ "K" trọng yếu thứ 2. Thực tế, ngay khi dịch bùng phát, tại doanh nghiệp, hệ thống kiểm soát rủi ro liên quan đến dịch bệnh đã được kích hoạt, với các giải pháp tổng thể nhằm hạn chế ảnh hưởng đến các hoạt động của công ty như tài chính, sản xuất, cung ứng, nhân sự...

Chống dịch nhưng không có nghĩa là thu về phòng thủ, doanh nghiệp vẫn kiên định, quyết liệt để thực hiện được mục tiêu. Với quan điểm này, Vinamilk đã tập trung khai thác cơ hội và phát triển các dự án tiềm năng. Mảng xuất khẩu, dù gặp phải sự đóng cửa của nhiều thị trường, vẫn tăng trưởng hơn 10% trong năm 2021, thậm chí có thêm 2 thị trường mới, với tổng kim ngạch xuất khẩu lũy kế đến nay đạt hơn 2,6 tỷ USD. Cuối năm ngoái đến đầu 2022, các sản phẩm của Vinamilk liên tiếp được giới thiệu trong các triển lãm, hội chợ quốc tế lớn tại Dubai, Thượng Hải, Nhật Bản... để khai thác cơ hội khi thị trường quốc tế đang mở cửa trở lại.

Bà Mai Kiều Liên báo cáo về việc thực hiện mục tiêu kép với Thủ tướng Phạm Minh Chính trong chuyến thăm Nhà máy sữa Việt Nam Vinamilk tại Bình Dương tháng 6/2021. Ảnh: VNM

Cuối năm ngoái, công ty ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư trị giá 500 triệu USD với tập đoàn Sojitz (Nhật Bản) và nhận quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư nhà máy sữa tại tỉnh Hưng Yên với công suất dự kiến đạt 400 triệu lít mỗi năm và tổng vốn đầu tư trong 2 giai đoạn là 200 triệu USD.

Hai năm trải qua dịch bệnh, Vinamilk được đánh giá là doanh nghiệp tiên phong về việc thực hiện "mục tiêu kép", vừa sản xuất - vừa phòng dịch. Năm 2021, Vinamilk trở thành công ty sữa duy nhất của khu vực Đông Nam Á góp mặt trong Top 40 công ty sữa lớn nhất thế giới với thứ hạng 36 theo thống kê của công ty nghiên cứu thị trường Plimsoll (Anh). Vinamilk cũng là đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt trong "Top 10 thương hiệu sữa giá trị nhất toàn cầu" của Brand Finance với định giá 2,4 tỷ USD.

Sản phẩm của Vinamilk tham dự hội chợ triển lãm quốc tế tại Thượng Hải hồi cuối năm 2021. Ảnh: VNM

Sự thành công của Vinamilk có dấu ấn từ những quyết sách của đội ngũ lãnh đạo, trong đó đứng đầu là CEO Mai Kiều Liên. Trong hơn 4 thập kỷ điều hành Vinamilk, bà đã được biết đến như một người lãnh đạo nổi tiếng với tinh thần đổi mới sáng tạo, không ngại thay đổi. "Sáng tạo là yếu tố sống còn" - câu nói nổi tiếng của bà Mai Kiều Liên đã trở nên quen thuộc với nhân viên Vinamilk và trở thành một trong những "DNA" về văn hóa của doanh nghiệp sữa lớn nhất nước này. Nhờ đó, khi biến cố Covid-19 xảy ra, Vinamilk đã nhanh chóng thích nghi bằng việc chuyển đổi số trong tất cả quy trình điều hành, sản xuất.

Trong thông điệp gửi đến cán bộ công nhân viên vào đầu năm 2022, "vị thuyền trưởng" của Vinamilk tiếp tục đề cao yếu tố con người và sự kết nối bền vững của đội ngũ để tạo ra sự thành công: "Chặng đường trước mắt sẽ còn rất nhiều thách thức, có bắt kịp đà phục hồi và tạo ra sự bứt phá được hay không là do chính chúng ta quyết định - bằng chính tư duy, hành động, sự quyết tâm và đoàn kết, và cũng không quên một yếu tố quan trọng nhất chính là sức khỏe và sự an toàn của mỗi người".

Theo bà, thành công của một doanh nghiệp không chỉ nằm ở các con số kinh doanh, mà còn ở các giá trị mang đến cho cộng đồng, đất nước cũng như đối tác, khách hàng và cả người lao động... Sự kết nối đó cũng chính là nền tảng để Vinamilk tiến xa hơn trên hành trình phát triển bền vững trong nhiều năm qua.

Trang trại bò sữa Vinamilk Tây Ninh, một trong 13 trang trại của Vinamilk trên cả nước Ảnh: VNM

Bà Mai Kiều Liên gắn bó với Vinamilk từ khi doanh nghiệp này mới thành lập cách đây 45 năm, khi tiếp quản 3 nhà máy quy mô nhỏ sau chiến tranh. Bà góp phần đề ra các quyết sách cho cuộc "cách mạng trắng" để xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu chăn nuôi bò sữa trong nước những năm 1990. Trong 15 năm sau đó, Vinamilk đã hình thành nên hệ thống 13 trang trại chuẩn quốc tế trên cả nước và quản lý đàn bò cung cấp sữa hơn 160.000 con, cho sản lượng 1 triệu lít sữa mỗi ngày. Xuất phát điểm tại một quốc gia không có thương hiệu sữa riêng, Vinamilk đã vào Top 10 thương hiệu sữa giá trị nhất thế giới và đưa những sản phẩm sữa "made in Vietnam" đặt chân đến 57 quốc gia.

Với các đóng góp lớn cho sự phát triển của doanh nghiệp, ngành và đất nước, bà Mai Kiều Liên đã được trao Danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới (2005), Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì (2006, 2001), được vinh danh trong chương trình Vinh Quang Việt Nam – Dấu ấn 30 năm đổi mới (2017). Bà cũng nhiều lần được các tổ chức quốc tế uy tín như Nikkei, Forbes Châu Á bình chọn là một trong những nữ doanh nhân quyền lực nhất châu Á, có đóng góp nổi bật cho nền kinh tế Việt Nam và khu vực.