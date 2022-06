Ba lý do khiến Melbourne hấp dẫn du học sinh quốc tế

AustraliaNhiều cơ hội việc làm, tập trung các trường đại học nổi tiếng và chương trình đào tạo đa dạng... là điểm nhấn thu hút du học sinh đến với thủ phủ của bang Victoria.

Là thủ phủ của bang Victoria, Melbourne hấp dẫn bởi những tòa nhà thiết kế vừa mang vẻ cổ kính vừa hiện đại, bởi những gallaries (phòng trưng bày nghệ thuật) nằm trải dọc khu phố và cả hệ thống giao thông công cộng thuận tiện. Thành phố là nơi thu hút những tín đồ của kiến trúc, lịch sử và các môn nghệ thuật. Melbourne có hơn 140 nền tảng văn hóa, 29 di sản quốc gia, 2 di sản thế giới. Nơi đây được ví như "thiên đường văn hóa" để du học sinh trải nghiệm.

Victoria cũng là bang thu hút nhiều người Việt sinh sống. Theo thống kê của Chính phủ bang từ tháng 5 năm 2022, có khoảng 5.800 sinh viên Việt Nam tại bang.

Tại tọa đàm Tỏa sáng cùng Australia số 5 phát sóng trên VnExpress, bà Châu Ngô - Giám đốc Dịch vụ Giáo dục, Văn phòng đại diện Thương mại & Đầu tư bang Victoria tại Việt Nam chia sẻ về các lý do giúp bang Victoria nói chung và thành phố Melbourne nói riêng thu hút du học sinh quốc tế, trong đó có Việt Nam.

Bà Châu Ngô - Giám đốc Dịch vụ Giáo dục, Văn phòng đại diện Thương mại & Đầu tư bang Victoria tại Việt Nam.

Triển vọng việc làm

Theo Văn phòng Thống kê Australia, Victoria là trung tâm kinh tế lớn thứ hai sau New South Wales, chiếm 1/4 tổng sản phẩm quốc nội. Melbourne - thủ phủ của bang là nơi tập trung nhiều công ty công nghệ thông tin, công nghệ tài chính, nhiều công ty lớn đặt văn phòng đại diện và thu hút nhiều chuyên gia từ khắp nơi đến làm việc. Thành phố này có tỷ lệ thất nghiệp ở mức trung bình, thậm chí thấp hơn mặt bằng chung của cả nước. Theo đó, tỷ lệ việc làm bán thời gian và toàn thời gian ngày càng tăng. Bên cạnh đó là sự đa dạng ngành nghề, nên bất cứ ai cũng có thể tìm được việc làm phù hợp khi học tập, sinh sống tại đây.

Bà Châu Ngô cho biết thêm, nơi đây còn là thủ phủ của sáng tạo nghệ thuật. Nhiều bộ phim bom tấn của Hollywood có khâu sáng tạo nghệ thuật ở Melbourne, như Doctor Strange, Spider Man...

Một số lĩnh vực khác cũng được đầu tư hàng đầu tại bang là công nghệ (công nghệ tài chính, công nghệ đám mây), giáo dục, thương mại điện tử...

Nhiều trường đại học nổi tiếng

Victoria là nơi tập trung cơ sở hạ tầng nghiên cứu, giáo dục vượt trội trong khu vực, sở hữu nhiều trường đại học hàng đầu thế giới với đội ngũ nhân viên có chuyên môn cao cùng nhiều kinh nghiệm và dịch vụ hỗ trợ sinh viên xuất sắc.

10 trường đại học của bang gồm: Australian Catholic University, Deakin University, La Trobe University, The University of Melbourne, Federation University Australia, Victoria University, University of Divinity, Monash University, RMIT University, Swinburne University of Technology.

Du học sinh bang Victoria. Ảnh: Study Victoria.

Trong đó Monash University và The University of Melbourne là 2 trường thuộc nhóm 8 trường đại học hàng đầu Australia (Group of Eight) và được xếp hạng cao trên thế giới, mang lại cơ hội học tập, nghiên cứu đa dạng cho sinh viên.

Thành lập vào năm 1853, The University of Melbourne là trường đại học lâu đời thứ hai ở Australia và lâu đời nhất ở bang Victoria. Cơ sở chính nằm ở ngoại ô Parkville của Melbourne với một số cơ sở khác nằm trên khắp Victoria.

Trường có các chương trình học về kiến trúc, nghệ thuật, kinh tế - thương mại, giáo dục, kỹ thuật, luật, dược, nha khoa và y tế, âm nhạc, khoa học, thú y và kinh doanh và nổi tiếng với ngành luật và nghiên cứu pháp lý (Law and Legal Studies) xếp thứ 10 thế giới theo QS World University Ranking 2020.

Monash là một trong những trường đại học hàng đầu tại Australia được công nhận về đào tạo và nghiên cứu xuất sắc. Đây cũng là trường đại học hàng đầu về đào tạo sinh viên quốc tế. Với trên 21.000 sinh viên quốc tế, trường hiện có chương trình giao lưu quốc tế tại hàng trăm trường đại học tại nhiều quốc gia khác nhau. Ngoài ra, trường được trang bị CNTT tiên tiến kết nối sinh viên trên toàn thế giới, trở thành cộng đồng học tập toàn cầu.

Trường có 10 khoa với 400 khóa học từ bậc đại học tới thạc sĩ, nổi bật với các khóa học kế toán, tài chính, hóa học, luật và y tế. Các ngành đáng chú ý khác là kỹ thuật - dân dụng và kết cấu, khoáng sản và khai thác, dược, điều dưỡng.

Đa dạng chương trình cho sinh viên quốc tế

Khi đại dịch bùng nổ năm 2020, Victoria là một trong những bang đi đầu trong việc tăng cường vaccine cho toàn dân, bên cạnh đó là nhiều chính sách khác dành cho du học sinh quốc tế, như mở ngân hàng thực phẩm, hỗ trợ tìm kiếm việc làm, thuê nhà...

Bang đồng thời đưa ra giải pháp phản ứng với Covid-19 sớm trên thế giới, trong đó có kế hoạch phục hồi giáo dục quốc tế ngắn hạn trị giá 33 triệu USD, đưa ra giải pháp mở các trung tâm học tập Study Melbourne trên thế giới. Hiện có 3 trung tâm như vậy trên thế giới, trong đó có một trung tâm tại TP HCM, khai trương năm 2021.

Sinh viên thảo luận với nhau tại Trung tâm học tập Melbourne tại TP HCM. Ảnh: Study Melbourne

Du học sinh quốc tế tại Melbourne cũng có thể tìm đến trung tâm Study Melbourne, Student Centre để tư vấn pháp lý, việc làm, các vấn đề về tâm lý. Tại đây có nhân viên là người Việt Nam nên rất gần gũi, thân thiện.

Bên cạnh đó, bang còn nổi tiếng với các chương trình truyền cảm hứng, tăng khả năng lãnh đạo cho sinh viên, được triển khai ở nhiều quốc gia khác nhau, trong đó có Việt Nam.

"Tôi tin Victoria là một trong những bang mang lại sự hỗ trợ, trải nghiệm văn hóa đa dạng nhất cho du học sinh quốc tế", đại diện Study Melbourne khẳng định.

Thế Đan