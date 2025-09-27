Ba lý do giúp Sinh lời tự động được ưa chuộng

Sau hơn một năm ra mắt, Sinh lời tự động của Techcombank đã thu hút hàng triệu người dùng nhờ lãi suất hấp dẫn, mang lại sự tiện lợi, an toàn, phù hợp với thói quen tài chính mới.

Công nghệ thúc đẩy xu hướng mới

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, tính đến nửa đầu năm 2024, Việt Nam có 78,1% dân số sử dụng Internet, hơn 100,7 triệu thuê bao di động dùng smartphone. Ngân hàng Nhà nước cho biết, nhiều tổ chức tín dụng đã ghi nhận tỷ lệ giao dịch qua kênh số vượt 90%. Những con số này cho thấy hạ tầng số và mức độ tiếp cận công nghệ của người Việt đã đạt mức cao, tạo tiền đề cho sự thay đổi trong thói quen quản lý tài chính.

Trong bối cảnh ngân hàng số phát triển mạnh, Sinh lời tự động được ưa chuộng nhờ sự tiện lợi, cho phép hệ thống tự động quét số dư, chuyển tiền nhàn rỗi vào kênh sinh lời. Người dùng không cần thao tác thủ công vẫn có thể giao dịch, theo dõi số dư và lợi nhuận trực tiếp, minh bạch trên ứng dụng di động. Đây là yếu tố giúp việc quản lý tài chính trở nên dễ dàng và linh hoạt hơn.

Sự dịch chuyển trong hành vi tài chính

Đại diện ngân hàng nhận định, sự thay đổi trong hành vi và nhận thức của khách hàng là động lực thúc đẩy xu hướng này. Nhiều người không còn chấp nhận để tiền "nằm im" với mức lãi suất 0,05% một năm. Khách hàng chuyển hướng tìm kiếm những giải pháp linh hoạt, vừa giúp tối ưu hóa dòng tiền, vừa duy trì khả năng chi tiêu 24/7.

Đặc biệt, thế hệ Gen Y và Gen Z, vốn nhạy bén với xu hướng quốc tế coi tiền không chỉ là phương tiện giao dịch, mà là tài sản phải "làm việc" hiệu quả mọi lúc, mọi nơi. Đây chính là động lực thúc đẩy sự lan tỏa của Sinh lời tự động trên thị trường.

Giới trẻ ưa chuộng Sinh lời tự động. Ảnh: Techcombank

An toàn và đem lại lợi ích cho các bên

So với gửi tiền thông thường, Sinh lời tự động có lợi thế rõ rệt với mức lãi suất tới 4,4% một năm. Đặc biệt, người dùng không bị giới hạn khả năng thanh toán tức thì, không chia ngưỡng hay kỳ hạn. Đồng thời, sản phẩm vẫn đảm bảo an toàn nhờ nhiều lớp bảo vệ, từ quy định pháp luật, sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước, bảo hiểm tiền gửi cho đến hệ thống công nghệ và quản trị rủi ro theo chuẩn quốc tế.

Chị Nguyễn Thu Thủy (Hà Nội) cho biết, ban đầu lựa chọn sản phẩm vì tin tưởng uy tín thương hiệu Techcombank, nhưng sau một thời gian sử dụng, chị bị thuyết phục bởi sự tiện lợi và an toàn.

"Tiền trong tài khoản vừa có thể chi tiêu bất cứ lúc nào, vừa tự động sinh lời, mỗi tháng đều báo cáo lợi nhuận rõ ràng và đầy đủ trên ứng dụng, mang lại cảm giác an tâm và hiệu quả", chị Thủy chia sẻ.

Sinh lời tự động cho phép người dùng chuyển tiền 24/7 nhưng không ảnh hưởng tới lãi suất. Ảnh: Techcombank

Đối với ngân hàng, đặc biệt là những đơn vị có lợi thế công nghệ, mô hình này giúp gia tăng tỷ lệ CASA, đồng thời giảm chi phí huy động vốn. Xa hơn, những khoản tiền nhàn rỗi được "đánh thức" trở thành nguồn lực gián tiếp phục vụ sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy kinh tế.

Thực tế, trước đó nhiều ngân hàng trên thế giới đã triển khai các sản phẩm tương tự như Sweep Account ở Mỹ hay Multiplier Account tại châu Âu. Theo đại diện Techcombank, việc Việt Nam phát triển những mô hình phù hợp với hành vi tiêu dùng trong nước là xu hướng không thể tránh khỏi.

"Chúng tôi đã đầu tư nghiên cứu và thử nghiệm sản phẩm trong hơn 18 tháng để đảm bảo hoàn thiện các tính năng, tính an toàn và đáp ứng tốt nhất nhu cầu thực tế của người Việt", đại diện Techcombank chia sẻ về quá trình phát triển Sinh lời tự động.

Bà Nguyễn Vân Linh, Phó Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ Techcombank. Ảnh: Techcombank

Nhờ sự đón nhận của thị trường, Techcombank Sinh lời tự động thu hút được hơn 4,1 triệu khách hàng sử dụng sau hơn một năm triển khai. Đặc biệt, sản phẩm đã giành một giải vàng, hai giải đồng tại Stevie Awards 2025, giải thưởng quốc tế uy tín trong lĩnh vực kinh doanh.

Đặc biệt, sự xuất hiện của Sinh lời tự động đã tạo hiệu ứng lan tỏa, thúc đẩy toàn ngành thay đổi. Thị trường tài khoản sinh lời trở nên đa dạng hơn với sự tham gia của gần chục ngân hàng, mỗi nơi đưa ra sản phẩm với tên gọi khác nhau. Dù cơ chế triển khai có khác biệt, điểm chung vẫn là tối ưu hóa dòng tiền nhàn rỗi của khách hàng và huy động thêm nguồn vốn phục vụ phát triển kinh tế.

Theo bà Nguyễn Vân Linh, Phó Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ Techcombank, sản phẩm không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho khách hàng, mà còn chứng minh khả năng cạnh tranh của sản phẩm tài chính Việt Nam so với các mô hình trong khu vực.

"Với tinh thần vượt trội hơn mỗi ngày, chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển các phiên bản mới với nhiều tiện ích và khả năng bảo vệ cao hơn", bà Linh chia sẻ.

Minh Ngọc