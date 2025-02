Ba lý do giúp Phú Quốc trở thành đô thị biển năng động

Các chính sách thu hút đầu tư, sự phát triển hạ tầng cũng như đa dạng hóa hoạt động du lịch đã đưa Phú Quốc trở thành trung tâm dịch vụ nghỉ dưỡng chất lượng cao hút khách quốc tế.

Tuần qua, chuyên trang du lịch nổi tiếng của Mỹ Travel Off Path đã chọn ra 5 điểm đến có ngành du lịch phát triển nhanh nhất Đông Nam Á. Phú Quốc là đại diện duy nhất của Việt Nam, xuất hiện cùng Phuket, Bangkok (Thái Lan) hay Singapore. Theo báo cáo mới nhất từ Agoda, Phú Quốc được vinh danh là điểm đến được du khách quốc tế yêu thích nhất năm 2025, với lượng tìm kiếm nơi lưu trú tăng đột biến 266% so với 2024.

Điểm đến thu hút khách quốc tế

UBND thành phố Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, năm 2024 địa phương đón hơn 5,9 triệu lượt du khách, tăng 7,1% so với năm 2023, đạt 170,5% kế hoạch; trong đó, khách quốc tế 962.449 lượt du khách, tăng 73,4%; tổng thu du lịch hơn 21.170 tỷ đồng, tăng 43,3%, vượt 24,5% kế hoạch, chiếm trên 84% tổng thu du lịch toàn tỉnh. Năm 2025, thành phố đặt mục tiêu đón tới 7 triệu lượt khách.

Theo các chuyên gia, những số liệu và thứ hạng trên cho thấy du lịch đảo Ngọc đang thu về nhiều thành tựu lớn. Điều này có được từ chính sách miễn thị thực, sự quan tâm của Chính phủ, chính quyền, sự "lăn xả" của các doanh nghiệp trong đầu tư cả về hạ tầng, dịch vụ, sản phẩm du lịch đến khai mở những đường bay mới... để tạo đà cho Phú Quốc bứt tốc hoàn thành loạt mục tiêu dài hạn.

Số lượng du khách quốc tế đổ về Phú Quốc ngày càng tăng trưởng. Ảnh: Sun Group

Chiến lược phát triển du lịch

Phú Quốc được chọn trở thành nơi đăng cai Hội nghị thượng đỉnh APEC 2027. Những năm qua, địa phương đã có nhiều sự đổi thay để nắm cơ hội trở thành thành phố đáng đến, đáng sống, đáng đầu tư của khu vực.

Các cơ chế, chính sách đã giúp thu hút đầu tư, mang về cho thành phố 321 dự án, tổng vốn đăng ký trên 412.000 tỷ đồng. Giai đoạn 2011-2023, kết quả tăng trưởng của ngành du lịch đạt 20-30%, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất cao gấp 6 lần mức bình quân chung cả nước.

Toàn cảnh thị trấn Hoàng Hôn trên đảo Phú Quốc về đêm. Ảnh: Sun Group

Các sản phẩm du lịch cũng có nhiều thay đổi, bắt nhịp với xu hướng thế giới nhưng không làm mất đi những đặc trưng văn hóa bản địa. Phú Quốc là hòn đảo duy nhất trên thế giới bắn pháo hoa 2 lần mỗi đêm, là thiên đường của những lễ hội trải nghiệm và show diễn. Mỗi ngày du khách ở Phú Quốc đều được lấp đầy bởi các hoạt động từ sáng tới đêm. Loạt chương trình như Awaken Sea - Đại dương thức giấc hay Bản giao hưởng đại dương - Symphony of The Sea kết hợp nghệ thuật biểu diễn jetski và flyboard cùng pháo hoa, show Rối Việt đậm đà nét dân tộc hay Kiss of the Sea – Nụ hôn của biển cả khiến khán giả có được những trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ, hấp dẫn.

Chợ đêm bên biển Vui Fest, nhà hàng bia thủ công Sun Bavaria GaátroPu, xưởng bia thủ công Phu Quoc Brew House hay Sun World Hon Thom với cáp treo 3 dây dài nhất thế giới... tất cả mang đến chân dung một Phú Quốc sáng tạo trong cách làm du lịch.

Những màn pháo hoa rực rỡ trên nền trời đêm tại Thị trấn Hoàng Hôn. Ảnh: Sun Group

Hạ tầng ngày càng hoàn thiện

Sức hấp dẫn của Phú Quốc về môi trường đầu tư hay an cư cũng ngày càng cải thiện. Để chào đón APEC, Phú Quốc sẽ sớm thu hút ngân sách công - tư để triển khai hạ tầng du lịch, hạ tầng đô thị. Trong đó hàng loạt dự án đã và đang có kế hoạch mở rộng như Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc, cảng tàu quốc tế Phú Quốc.

Địa phương đang triển khai hàng loạt những khu phức hợp cao cấp như Trung tâm hội nghị, trung tâm báo chí quốc tế, công viên, chuỗi khách sạn 5 sao.. làm thay đổi bộ mặt đô thị trong tương lai.

Toà nhà Khát Vọng sẽ hoàn thiện đúng dịp diễn ra APEC 2027. Ảnh phối cảnh: Sun Group

Các dự án bệnh viện, giáo dục, công trình công cộng cũng ngày càng được địa phương đầu tư xây dựng. Nửa cuối năm 2024, Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc, bãi tắm công cộng cùng quảng trường biển quốc tế tại Bãi đất đỏ An Thới đã được khởi động. Thời gian tới, thành phố sẽ còn có thêm nhiều công trình biểu tượng, dự án hạ tầng cán đích như: tòa nhà Khát Vọng – hình cánh buồm biểu tượng tại Hòn Thơm, hứa hẹn thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm.

Chuyên gia đánh giá cảnh sắc lọt top 2 hòn đảo đẹp nhất thế giới, hàng loạt chính sách mở đường, định hướng phát triển sắc nét, những dự án biểu tượng, quy mô được kiến tạo, và một cơ hội trở thành điểm đến mới của thế giới đang đến gần... mở ra cơ hội cho những nhà đầu tư du lịch và bất động sản.

PGS.TS Phạm Trung Lương, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển du lịch Việt Nam chia sẻ: "Từ khi làm quy hoạch du lịch Phú Quốc cách đây 20 năm đến giờ tôi vẫn muốn và tin rằng Phú Quốc sẽ trở thành điểm đến mang tầm quốc tế, có vị trí quan trọng trong phát triển du lịch cũng như kinh tế- xã hội của đất nước",

Yên Chi