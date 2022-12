Ba lưu ý khi bảo dưỡng, thay dầu nhớt dịp cuối năm

Chọn xưởng dịch vụ uy tín, bảo dưỡng đúng định kỳ và dầu nhớt chất lượng tốt là những điều người dùng cần lưu ý khi bảo dưỡng ôtô dịp cuối năm.

Cuối năm là thời điểm người dùng thường đưa xe đi bảo dưỡng tổng thể, thay thế dầu nhớt động cơ và các loại dung dịch trên ôtô. Trong đó, dầu nhớt là hạng mục quan trọng bậc nhất, được ví như máu của động cơ, giúp bôi trơn, làm mát và bảo vệ các chi tiết bên trong. Dưới đây là ba lưu ý quan trọng khi người dùng đưa xe đi bảo dưỡng và thay dầu nhớt dịp cuối năm.

Chọn xưởng dịch vụ uy tín

Xưởng dịch vụ chính hãng là nơi hiểu biết rõ nhất những mẫu xe họ bán ra cần bảo dưỡng, thay thế những linh kiện và phụ tùng chính hiệu theo đúng định kỳ.

Khi đi bảo dưỡng, sửa chữa ôtô tại các xưởng dịch vụ chính hãng hoặc uy tín, khách hàng có thể yên tâm rằng phụ tùng, phụ kiện được sử dụng là hàng chính hãng, chất lượng tốt và hoàn toàn phù hợp với chiếc xe của bạn.

Chuyên viên một xưởng dịch vụ chính hãng thay thế dầu nhớt động cơ ôtô.

Ngoài ra các xưởng dịch vụ uy tín còn có đội ngũ kỹ thuật có chuyên môn, được đào tạo, đươc trang bị hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại và phù hợp cùng với chế độ chăm sóc khách hàng và dịch vụ tốt sẽ giúp xe của bạn vận hành ổn định, tránh hỏng hóc vặt và duy trì tuổi thọ cao hơn.

Bảo dưỡng đúng định kỳ

Thời hạn bảo dưỡng định kỳ cũng khiến nhiều người sử dụng băn khoăn. Các hãng xe thường khuyến cáo thời hạn bảo dưỡng định kỳ theo hai yếu tố là số km đã đi và thời gian sử dụng tùy theo điều kiện nào đến trước. Nếu xe sử dụng không đủ 5.000 km hoặc 10.000 km (phụ thuộc vào loại dầu thay thế) trong 6 tháng liên tục thì bạn vẫn nên mang xe đi bảo dưỡng định kỳ.

Điều này sẽ giúp xe được kiểm tra và bảo dưỡng tốt hơn, giúp phát hiện kịp thời và phòng ngừa những sự cố hư hỏng xe dẫn đến sữa chữa tốn kém, mất an toàn và mất thời gian.

Dòng dầu nhớt Shell Helix Ultra chính hãng.

Lịch kiểm tra định kỳ và các hạng mục cần thực hiện thường được ghi rõ trong sách hướng dẫn sử dụng xe. Các kỹ thuật viên có chuyên môn tại các xưởng chính hãng và uy tín sẽ sẵn sàng tư vấn giúp cho bạn.

Chọn dầu nhớt chất lượng tốt

Dầu nhớt là thành phần quan trọng bậc nhất đối với các loại động cơ đốt trong, đặc biệt là ôtô. Mỗi hãng dầu đều sở hữu công nghệ khác nhau, nhưng điểm chung đều phải đáp ứng những quy chuẩn của các tổ chức hàng đầu thế giới. Hiện có những tiêu chuẩn phổ biến nhất trong ngành này là Cấp chất lượng API (Của Hiệp hội Dầu khí Hoa kỳ) hoặc ACEA (theo tiêu chuẩn Châu Âu) và Cấp độ nhớt SAE (Hiệp hội Kỹ sư ô tô).

Ngoài hai tiêu chuẩn trên, các nhà sản xuất thường phát triển những công nghệ cao cấp hơn, nhằm mang đến lợi ích tốt hơn cho người dùng.

Dầu động cơ ôtô tổng hợp toàn phần Shell Helix Ultra ứng dụng công nghệ khí hóa lỏng Shell PurePlus.

Đơn cử Shell đã phát triển giải pháp hoàn toàn mới, sử dụng khí thiên nhiên để sản xuất ra dầu gốc tinh khiết với công nghệ PurePlus. Đại diện hãng cho biết, Shell Helix Ultra với công nghệ PurePlus là loại dầu nhớt thương mại đầu tiên được chiết xuất từ khí thiên nhiên, mang lại hiệu năng tốt hơn cho động cơ ôtô.

Theo đó, dòng dầu nhớt này của Shell có độ chống xuống cấp ưu việt đến 32% so với tiêu chuẩn trong ngành, mang đến dòng chảy nhanh hơn gấp ba lần ở nhiệt độ -40 độ C. Ngoài ra, công nghệ này còn giúp dầu nhớt bay hơi ít hơn 50% so với thế hệ trước, đồng thời giúp tối ưu tiết kiệm nhiên liệu.

Ngoài việc đáp ứng tiêu chuẩn của những tổ chức hàng đầu thế giới, Shell cũng là đối tác cung cấp dầu nhớt cho Ferrari, BMW, Maserati hay Hyundai trên toàn cầu.

Tại Việt Nam, Shell cung cấp ra thị trường đầy đủ các loại dầu nhớt từ phổ thông, trung cấp đến cao cấp. Trong đó, dòng sản phẩm Shell Helix đáp ứng đa số tiêu chuẩn API của Mỹ, ACEA châu Âu và được chấp thuận từ nhiều nhà sản xuất ô tô OEM (thiết bị gốc) cho các dòng xe tại Việt Nam.

Tuấn Vũ