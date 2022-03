Ba lưu ý cho người muốn nghỉ hưu trước tuổi 50

Nếu muốn hoàn thành kế hoạch nghỉ hưu ở tuổi 30-49, bạn cần để dành 70% thu nhập hằng tháng, kiểm soát chặt chi tiêu và đa dạng hóa nguồn tiền.

FIRE (Financial Independence, Retire Early - độc lập tài chính, nghỉ hưu sớm) gần đây trở nên thu hút nhiều sự quan tâm của bạn trẻ. Dữ liệu từ Google chỉ ra, từ giữa tháng 7/2021 đến nay, cụm từ "nghỉ hưu sớm" được tìm kiếm liên tục, có lúc đạt thang điểm tuyệt đối trong thước đo mức độ quan tâm của công cụ tìm kiếm này. Trên Facebook, nhiều hội nhóm hàng nghìn thành viên về chủ đề này cũng hình thành. Ngoài ra, cụm "tự do tài chính" cũng thu hút gần 125.000 lượt xem video trên TikTok.

Nguyên tắc của FIRE đòi hỏi người tham gia phải tối ưu các khoản tiết kiệm và đầu tư trong thu nhập, tạo cơ hội nghỉ hưu sớm ở độ tuổi 30-49. Nghỉ hưu sớm giúp bản thân có thể theo đuổi đam mê, sống theo cách mình mong muốn hoặc dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Tuy nhiên, để đạt kế hoạch này, mỗi người cần chuẩn bị kỹ lưỡng và lâu dài. Trong đó, việc lập một kế hoạch rõ ràng và thiết lập tính kỷ luật để đạt được mục tiêu là điều cần thiết. Dưới đây là các lời khuyên có thể giúp bạn đạt được mục tiêu FIRE.

Kiểm soát chi tiêu chặt chẽ

Chuyên gia tài chính cá nhân Greg Daugherty chia sẻ trên Forbes rằng, để có thể đạt được mục tiêu FIRE, mỗi người cần dành 75% thu nhập hằng tháng cho đầu tư. Mục tiêu đầu tư càng sớm sẽ giúp bạn tích lũy một khoản tiền đủ để trang trải cuộc sống về hưu. Điều này bắt buộc, bạn luôn kiểm soát từng khoản chi tiêu để đảm bảo tiền được đầu tư duy trì hằng tháng, song chất lượng cuộc sống không bị ảnh hưởng nhiều bởi việc cắt giảm chi tiêu cá nhân.

Jen Glantz - giám đốc một công ty truyền thông tại Mỹ đang kế hoạch về hưu sớm, đã chia sẻ bí quyết kiểm soát chi tiêu trên Bussiness Insider. Theo cô, một trong những cách tốt nhất để thay đổi thói quen tài chính và hoàn thành tốt mục tiêu tiết kiệm là tổ chức các cuộc họp hàng tuần với chính bản thân. Mỗi sáng thứ sáu, cô sẽ ngồi xuống và xem xét tất cả chi tiêu của mình, từ bảng sao kê thẻ tín dụng đến số dư quỹ hưu trí... Tự kiểm toán bản thân giúp Jen nắm bắt được số tiền đang chi tiêu và tiết kiệm hàng tuần, đồng thời hiểu rõ về tình trạng tài chính thực tế của mình.

Jen Glantz luôn lên kế hoạch ngân sách và tự kiểm toán mỗi tuần, để cô chỉ cần làm việc khoảng 20 năm nữa là được nghỉ hưu. Ảnh: Business Insider

Cần bao nhiêu tiền để nghỉ hưu sớm?

Nguyên tắc hoạt động của FIRE chính là tiết kiệm và đầu tư từ 50-75% thu nhập cho đến khi đạt được một khoản có giá trị gấp 25 lần số tiền cần chi tiêu trong một năm. Khi đạt số tiền trên, nếu một người chi tiêu theo "nguyên tắc 4%", họ vẫn có nguồn thu nhập thụ động cho các năm tiếp theo.

The Wall Street Journal ví nguyên tắc 4% như một tỷ lệ rút tiền an toàn để chi tiêu mỗi năm sau khi về hưu. Năm 1994, William P. Bengen - nhà tư vấn tài chính đã chỉ ra, nếu một người về hưu có thể sống với 4% số tiền tích lũy trong năm đầu tiên, người đó có thể nghỉ hưu an nhàn trong khoảng 30 năm. Tỷ lệ trên đúng nhất với những ai đang đầu tư chủ yếu vào cổ phiếu và trái phiếu, trong đó cổ phiếu chiếm khoảng 50-75%.

Sau khi hiểu rõ việc nguyên tắc hoạt động của FIRE, việc tiếp theo bạn cần xác định số tiền chi tiêu hàng năm để tính công thức:

Số tiền cần tiết kiệm = Tổng chi tiêu hàng năm x 25

Công thức này sẽ giúp bạn xác định mục tiêu cụ thể để tiết kiệm và đầu tư cho riêng mình.

Tuy nhiên, trước khi bắt đầu quá trình tiết kiệm và đầu tư, bạn cần trả hết các khoản nợ mình đang có. Ngoài ra, để phòng các khoản nợ có thể xuất hiện trong tương lai vì bất ngờ đau ốm, tai nạn... bạn cũng nên dành ra một khoản cho vào quỹ khẩn cấp. Các chuyên gia của CNBC khuyên nên tiết kiệm bằng 3-6 lần tiền sinh hoạt hằng tháng để có một quỹ khẩn cấp bền vững.

Gia tăng thu nhập nhiều nhất có thể

Các chuyên gia tài chính đều khuyên rằng, đừng phụ thuộc vào một nguồn thu nhập cố định, hãy tiếp tục gia tăng các nguồn ngoài tiền lương hằng tháng. Việc có nhiều nguồn thu nhập sẽ giúp bạn rút ngắn quá trình tiết kiệm để chuẩn bị nghỉ hưu sớm, đồng thời đảm bảo cân bằng chi tiêu khi bắt đầu áp dụng hình thức tiết kiệm và đầu tư đến 70% thu nhập.

Nhưng nghỉ hưu sớm không có nghĩa là hoàn toàn không lao động. Bạn có thể bắt tay vào tìm hiểu, chuẩn bị và làm thử công việc nào đó bản thân yêu thích nhưng không chiếm quá nhiều thời gian. Công việc này, trước mắt tạo thêm nguồn thu nhập đa dạng, về sau còn giúp bạn tiếp tục lao động, tránh nhàm chán khi về hưu.

Roshida Dowe vẫn kiếm tiền từ kênh YouTube và công việc huấn luyện viên cuộc sống sau khi nghỉ hưu ở tuổi 42 với 600.000 USD. Ảnh: CNBC

Roshida Dowe - nghỉ hưu ở tuổi 42 với 600.000 USD nhưng vẫn đang điều hành một kênh YouTube du lịch cá nhân và làm huấn luyện viên cuộc sống, đưa lời khuyên trong công việc cho nhiều nữ khách hàng. Cô bày tỏ quan điểm với CNBC rằng, nghỉ hưu là lúc bản thân được làm công việc yêu thích và chỉ làm khi bản thân muốn.

Tất Đạt