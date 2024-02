Ba lựa chọn xe Toyota gầm cao cho người Việt

Ba dòng xe gầm cao Raize, Yaris Cross, Fortuner có doanh số tốt trong phân khúc, được nhiều người dùng quan tâm, áp dụng giá bán mới đầu năm 2024.

Xe gầm cao tiếp tục là xu hướng được nhiều người Việt lựa chọn, khi top 10 xe bán chạy nhất năm ngoái có đến 7 mẫu thuộc phân khúc này. Toyota là một trong những thương hiệu nhanh chóng nắm bắt xu hướng trên, gia tăng lợi thế cho các mẫu gầm cao của hãng.

Đầu tháng 1 năm nay, hãng Nhật Bản công bố giá bán mới cho Raize, Yaris Cross và Fortuner phiên bản 2024 tại Việt Nam.

Ở phân khúc gầm cao đô thị cỡ nhỏ A-SUV, Toyota Raize chiếm ưu thế khi có giá bán thấp nhất 498 triệu đồng, giảm 54 triệu đồng so với trước đây. Trong khi đó, đối thủ Kia Sonet áp dụng giá bán từ 519-574 triệu đồng, Hyundai Venue có giá từ 539 - 579 triệu đồng. Ngoài ra, Toyota Raize cũng là mẫu xe duy nhất trong phân khúc được nhập khẩu nguyên chiếc.

Toyota Raize trong một chuyến trải nghiệm.

"Khi so sánh các dòng xe phân khúc A-SUV, Raize có giá bán tốt, nhỉnh hơn về trang bị an toàn với các tính năng như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau", anh Mạnh Hùng (32 tuổi, TP Hồ Chí Minh) mới nhận Raize trước Tết Nguyên đán cho biết.

Nhỉnh hơn Raize là phân khúc mà Yaris Cross nắm giữ. Mẫu B-SUV ra mắt hồi tháng 9 năm ngoái, nhanh chóng trở thành điểm sáng doanh số cho hãng Nhật Bản, bán ra 3.065 xe tính đến hết tháng 12/2023. Gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense (TSS) tiếp tục là điểm mạnh được Yaris Cross thể hiện, với hàng loạt công nghệ như: Cảnh báo tiền va chạm, Cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn, đèn chiếu xa tự động, kiểm soát hành trình chủ động, cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành...

Một người dùng sở hữu Toyota Yaris Cross phiên bản máy xăng.

Bên cạnh đó, Yaris Cross có kính trần xe toàn cảnh, mở cốp rảnh tay, màn hình giải trí 10,1 inch, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, đèn trang trí nội thất, phanh tay điện tử, giữ phanh tự động... Từ thời điểm tháng 1/2024, người dùng có thể tiết kiệm từ 73-80 triệu đồng khi mua dòng xe này. Yaris Cross phiên bản máy xăng có giá 650 triệu đồng, bản hybrid 765 triệu đồng, đã bao gồm VAT.

"Yaris Cross đáp ứng các tiêu chí của tôi khi thường xuyên di chuyển trong phố. Kích thước vừa phải giúp xe linh hoạt, dễ lái, tiết kiệm nhiên liệu cùng đa dạng tính năng an toàn", anh Mạnh (35 tuổi, Hà Nội) cho biết sau hơn 1 tháng dùng Yaris Cross phiên bản máy xăng. "Trên những cung đường dài, nhiều dốc cao, vẫn dư sức đưa cả gia đình đi du xuân".

Toyota Fortuner nổi tiếng với khả năng việt dã, di chuyển đa địa hình.

Mẫu xe cuối cùng trong bộ 3 được Toyota điều chỉnh giá bán là Fortuner 2024, dòng SUV xây dựng vị thế trên thị trường Việt từ năm 2009. Trong năm ngoái, hãng Nhật bàn giao gần 3.500 chiếc Fortuner đến tay khách Việt. Từ 17/1, phiên bản Fortuner 2024 có mặt tại hệ thống đại lý toàn quốc, sở hữu các nâng cấp như: màn hình giải trí 9 inch, kết nối Apple CarPlay/ Android Auto không dây, động cơ dầu đạt chuẩn khí thải Euro 5.

Sau đợt điều chỉnh giá bán, mẫu SUV cỡ D giảm từ 63-120 triệu đồng tùy phiên bản.

Theo đó, Fortuner 2.4 AT 4x2 có giá 1,055 tỷ đồng; bản 2.7 AT 4x2 giá 1,165 tỷ đồng; 2.4 AT 4x2 Legender giá 1,185 tỷ đồng và Fortuner 2.7 AT 4x4 1,25 tỷ đồng. Phiên bản cao cấp nhất Fortuner 2.8 AT 4x4 Legender giá 1,35 tỷ đồng, đã bao gồm VAT.

Quang Anh

Ảnh: Toyota Việt Nam